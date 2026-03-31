વલસાડ: 6.57 કરોડ રૂપિયાના પ્રોહિબિશન મુદ્દામાલનો નાશ, 2.52 લાખથી વધુ દારૂની બોટલો પર ફર્યું બુલડોઝર
Published : March 31, 2026 at 4:37 PM IST
વલસાડ: રાજ્યમાં ગેરકાયદેસર દારૂ વિરુદ્ધ ચાલી રહેલા કડક અભિયાનને વધુ મજબૂત બનાવતા વલસાડ જિલ્લા પોલીસ દ્વારા આજે વિશાળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. ભીલાડ આરટીઓ ચેક પોસ્ટ ખાતે જિલ્લામાં વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનો દ્વારા પ્રોહિબિશન એક્ટ હેઠળ જપ્ત કરાયેલ કુલ 2,52,656 બોટલ દારૂ સહિત આશરે રૂપિયા 65.67 કરોડના મુદ્દામાલનો નિયમ મુજબ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
રેન્જ આઈજી ના માર્ગદર્શન હેઠળ સમગ્ર પ્રક્રિયા
સુરત રેન્જના પોલીસ મહાનિરીક્ષક પ્રેમ વીર સિંહ (IPS)ના માર્ગદર્શન હેઠળ અને વલસાડ જિલ્લા પોલીસ અધિક્ષક યુવરાજસિંહ જાડેજા (IPS)ની દેખરેખમાં આ સમગ્ર કામગીરી પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. અગાઉ જિલ્લાના તમામ પોલીસ સ્ટેશનો દ્વારા વર્ષ 2026 દરમિયાન ઝડપી પાડવામાં આવેલા પ્રોહિબિશન મુદ્દામાલના નાશ માટે સંબંધિત કોર્ટમાંથી હુકમ મેળવવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ વલસાડ, પારડી અને ધરમપુરના પ્રાંત અધિકારીઓ પાસેથી જરૂરી મંજૂરી મેળવીને આ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી.
15 પોલીસ મથકમાં જપ્ત કરાયેલ દારૂની વિગત
વિગતવાર જોવામાં આવે તો પારડી સબ ડિવિઝનમાં સૌથી વધુ મુદ્દામાલ પારડી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા જપ્ત કરાયેલો હતો, જેમાં 43,139 બોટલ દારૂ (રૂ. 1.12 કરોડથી વધુ)નો સમાવેશ થાય છે.
વાપી
વાપી ટાઉન પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા 29416 બોટલ (રૂ. 67.97 લાખ), વાપી ઔદ્યોગિક નગર પોલીસ દ્વારા 21558 બોટલ (રૂ. 80.85 લાખ), વાપી ડુંગરા પોલીસ દ્વારા 18910 બોટલ (રૂ. 55.78 લાખ) અને ભીલાડ પોલીસ દ્વારા 15939 બોટલ (રૂ. 47.08 લાખ)નો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. ઉમરગામ અને મરીન ઉમરગામ પોલીસ સ્ટેશનો દ્વારા અનુક્રમે 168 અને 1179 બોટલોનો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે વાપી રેલ્વે પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા 5815 બોટલોનો નાશ કરાયો હતો.
ધરમપુર
ધરમપુર સબ ડિવિઝન અંતર્ગત ધરમપુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા 6842 બોટલ (રૂ. 21.99 લાખ), નાનાપોંઢા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા 10799 બોટલ (રૂ. 24.60 લાખ) અને કપરાડા પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા 31206 બોટલ (રૂ. 37.47 લાખ)નો મુદ્દામાલ નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
વલસાડ
વલસાડ સબ ડિવિઝનમાં વલસાડ સિટી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા 14668 બોટલ (રૂ. 42.62 લાખ), વલસાડ ગ્રામ્ય પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા 37690 બોટલ (રૂ. 1.11 કરોડ), ડુંગરી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા 13169 બોટલ (રૂ. 45.28 લાખ) તેમજ વલસાડ રેલ્વે પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા 2178 બોટલ (રૂ. 1.92 લાખ)નો નાશ કરવામાં આવ્યો હતો.
આ રીતે કુલ 15 પોલીસ સ્ટેશનો દ્વારા જપ્ત કરાયેલ 2.52 લાખથી વધુ દારૂની બોટલોનો કાયદેસર રીતે નાશ કરવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર કામગીરી દરમિયાન વલસાડના પ્રાંત અધિકારી વિમલ એચ. પટેલ, પારડીના એન.સી. પટેલ અને ધરમપુરના આર.સી. પટેલ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.
સમગ્ર પ્રક્રિયા દરમ્યાન ઉપસ્થિત રહેલા અધિકારી
ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓમાં ડૉ. સંદીપ ટી. (IPS), એ.કે. વર્મા (SDPO, વલસાડ), બી.એન. દવે (SDPO, વાપી) તથા ડી.એચ. ગૌર (SDPO, સુરત રેલ્વે) સહિતના અધિકારીઓ પણ હાજર રહ્યા હતા. ઉપરાંત નશાબંધી અને આબકારી વિભાગના અધિકારીઓ તથા જિલ્લાના તમામ થાણા અધિકારીઓએ કામગીરીમાં ભાગ લીધો હતો.
પોલીસ સૂત્રો મુજબ, ગુજરાત સરકારના ગૃહ વિભાગના ઠરાવ અનુસાર કોર્ટના હુકમ અને પ્રાંત અધિકારીઓની મંજૂરી બાદ જ આવા મુદ્દામાલનો નાશ કરી શકાય છે. વલસાડ જિલ્લામાં ગેરકાયદેસર દારૂની પ્રવૃત્તિઓ સામે ચાલી રહેલા “ઝીરો ટોલરન્સ” અભિયાન અંતર્ગત આ કાર્યવાહી મહત્વપૂર્ણ ગણાઈ રહી છે.
