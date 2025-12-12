વલસાડમાં નિર્માણાધીન બ્રિજનો ગર્ડર ધડાકાભેર ધરાશાયી, પાંચ મજૂરો ઈજાગ્રસ્ત
બ્રિજના બે પિલર વચ્ચે ઉપરના ભાગે ગર્ડરના અસ્થાયી ટેકા અચાનક ખસી જતાં આખું ગર્ડર ધરાશાયી થયું હતું.
Published : December 12, 2025 at 12:34 PM IST|
Updated : December 12, 2025 at 1:24 PM IST
વલસાડ: શહેરના કૈલાસ રોડ પર ઔરંગા નદી ઉપર જુના બ્રિજની બાજુમાં નવા બ્રિજનું નિર્માણ કાર્ય ચાલુ છે. આજે વહેલી સવારે આઠ વાગ્યાની આસપાસ બે પિલર વચ્ચે ઉપરના ભાગે ગર્ડર ટેકવવા માટે મૂકવામાં આવેલ અસ્થાયી ટેકા અચાનક ખસી જતાં આખું ગર્ડર ધડધડાટ સાથે નીચે આવી પડ્યું હતું. આ ઘટનામાં કામ કરી રહેલા પાંચ મજૂરો ગર્ડર નીચે દબાઈ જતા તેમને નાની-મોટી ઈજાઓ થઈ હતી.
15 દિવસ પહેલા જ મુકાયેલી ગડર પડી
ઔરંગા નદી ઉપર બની રહેલા નવા બ્રિજની કામગીરી માટે તાજેતર 15 દિવસ પહેલા જ ગડર મૂકી લેવલીંગ કરવાની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી હતી. આજે એ જ કામગીરી કરવા દરમિયાન બે પિલર વચ્ચે ગડરનો ટેકો ખસી જતા ઘટના બની છે. આ માહિતી સ્થળ ઉપર વલસાડ જિલ્લા SP યુવરાજસિંહ જાડેજાએ મીડિયા સમક્ષ આપી હતી.
પાંચ મજૂરો ઈજાગ્રસ્ત થયા: વહેલી સવારે બનેલી ઘટનાએ વલસાડ શહેરને હચમચાવી દીધું હતું. પાંચ મજૂરોને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા હોવાની માહિતી છે, અને તમામ સ્વસ્થ હોવાનું પણ જાણવા મળી રહ્યું છે. પોલીસે ઘટનાની તપાસ હાથ ધરી છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે.
"બ્રિજ નિર્માણ દરમિયાન આ દુર્ઘટના બની હતી. ચાર મજૂરોને નાની મોટી ઇજા પહોંચી છે. તમામ સેફ્ટીના સાધનો હતા. સરકારી નિયમો અનુસાર હવે આ અંગે કાર્યવાહી કરવામાં આવશે." -- જીગર પટેલ (R&B અધિકારી, વલસાડ)
આકસ્મિક ઘટનાને પગલે દોડધામ
ઘટના બનતાની સાથે જ સ્થળ પર દોડધામ મચી ગઈ હતી. 108 એમ્બ્યુલન્સ દ્વારા ઈજાગ્રસ્ત મજૂરોને તાત્કાલિક સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. બાકીના મજૂરોને પણ પ્રાથમિક સારવાર આપવામાં આવી હતી. અચાનક બનેલી ઘટનાને બદલે દોડધામ મચી ગઈ હતી, લોકોના ટોળેટોળા ઉમટી પડ્યા હતા.
વહીવટી તંત્ર દોડતું થયું: ઘટનાની જાણ થતાની સાથે જ મામલતદાર, પ્રાંત અધિકારી, પોલીસ તંત્ર તેમજ અન્ય વહીવટી અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગયા હતા. શહેરના સત્તાધારી પક્ષના નેતાઓ તેમજ અપક્ષ નેતાઓ પણ ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા હતા. આસપાસના વિસ્તારના લોકો પણ ઉમટી પડ્યા હતા. ઘટનાની જાણકારી મળતા લોકો ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા.
ગત વર્ષે જ કર્યું હતું ખાતમુહૂર્ત: આ નવો બ્રિજ લગભગ 18-20 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બની રહ્યો છે, અને તેનું ખાતમુહૂર્ત ગત વર્ષે એક રાજકીય અગ્રણીના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. કામગીરી પેટા કોન્ટ્રાક્ટર દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. ત્યારે ઘટના બનતા બ્રિજની કામગીરી અને માલ-મટીરીયલ્સની ગુણવત્તા બાબતે પણ સવાલ ઉઠ્યા છે.
