ETV Bharat / state

વલસાડ: વાપીમાં 6 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યા કેસમાં આરોપીને ફાંસીની સજા

પીડિત બાળકીના પરિવારને રૂ. 1 લાખનું વળતર આપવાનો પણ આદેશ કર્યો છે.

વલસાડ: વાપીમાં 6 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યા કેસમાં આરોપીને ફાંસીની સજા
વલસાડ: વાપીમાં 6 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યા કેસમાં આરોપીને ફાંસીની સજા (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : December 5, 2025 at 10:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ: વલસાડ જિલ્લાના વાપી તાલુકામાં ઓક્ટોબર-2023માં 6 વર્ષની નાનકડી બાળકીનું અપહરણ થયા બાદ બળાત્કાર કરી ક્રૂર હત્યા કરનાર આરોપીને વલસાડની સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટે ગુરુવારે ઐતિહાસિક ચુકાદો આપતાં ફાંસીની સજા ફટકારી છે. સાથે જ પીડિત બાળકીના પરિવારને રૂ. 1 લાખનું વળતર આપવાનો પણ આદેશ કર્યો છે.

બાળકી સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યા

આ ઘટના 20 ઓક્ટોબર 2023ના રોજ બની હતી. સાંજે 5:30 વાગ્યે બાળકી ઘરની બહાર રમતી હતી ત્યારે ગુમ થઈ ગઈ. પરિવારજનોએ પોલીસ સ્ટેશને ફરિયાદ નોંધાવતાં પોલીસે તુરત જ તપાસ શરૂ કરી. રાત્રે કોમ્બિંગ ઓપરેશન દરમિયાન કરવડ પાટીયામોરા પાસે જંગલ વિસ્તારમાંથી બાળકીનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો. પોસ્ટમોર્ટમમાં બળાત્કાર અને ગળું દબાવી હત્યાની પુષ્ટિ થતાં કેસને વધુ ગંભીર બનાવી દેવાયો હતો.

વલસાડ: વાપીમાં 6 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યા કેસમાં આરોપીને ફાંસીની સજા (ETV Bharat Gujarat)

17 દિવસમાં 700 પાનાની ચાર્જશીટ તૈયાર કરી

વલસાડ રેન્જ આઈજી તથા એસપી ડૉ. કરણરાજ વાઘેલાના માર્ગદર્શન હેઠળ ડીવાયએસપી બી.એન. દવેની આગેવાનીમાં એલસીબી, એસઓજી અને ડુંગરા પોલીસની ટીમોએ ઝડપી તપાસ હાથ ધરી હતી. માત્ર 19 દિવસમાં 700 પાનાની ચાર્જશીટ તૈયાર કરી કોર્ટમાં રજૂ કરી દીધી હતી.

વલસાડ: વાપીમાં 6 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યા કેસમાં આરોપીને ફાંસીની સજા
વલસાડ: વાપીમાં 6 વર્ષની બાળકી સાથે દુષ્કર્મ અને હત્યા કેસમાં આરોપીને ફાંસીની સજા (ETV Bharat Gujarat)

70 સાક્ષી સીસીટીવી સહિતના પુરાવા કોર્ટ માં રજૂ કરાયા

કેસમાં 70થી વધુ સાક્ષીઓ, સીસીટીવી ફૂટેજ, ડીએનએ રિપોર્ટ, ફોરેન્સિક પુરાવા, ગેટ એનાલિસિસ અને ફેશિયલ રેકગ્નિશન જેવા અત્યાધુનિક તથા મજબૂત પુરાવા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. વલસાડ જિલ્લામાં પહેલી વખત કોઈ ગંભીર ગુનામાં ગેટ એનાલિસિસ અને ફેશિયલ રેકગ્નિશનનો ઉપયોગ કરી આરોપીને ફાંસી સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો છે, જે પોલીસની વૈજ્ઞાનિક તપાસનું ઉત્તમ ઉદાહરણ ગણી શકાય.

માસુમ બાળકીની આત્માને આજે શાંતિ મળી: પબ્લિક પ્રોસિકયુટર

સ્પેશિયલ પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર નયન સુખડવાળા તથા સરકારી વકીલે કોર્ટમાં ધારદાર દલીલો કરી આરોપીને કડકમાં કડક સજા અપાવી હતી. ફાસ્ટ ટ્રેક કોર્ટમાં ચાલેલી આ કાર્યવાહીમાં આખરે ન્યાયની જીત થઈ અને માસૂમના આત્માને શાંતિ મળી છે.

વલસાડ પોલીસની આ ઝડપી, વૈજ્ઞાનિક અને અસરકારક તપાસને લોકો દ્વારા ખુબ્બ વખાણ કરવામાં આવી રહ્યા છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

VALSAD VAPI
RAPE AND MURDER CASE
6 YEAR OLD GIRL
ACCUSED SENTENCED TO DEAT
SENTENCED TO DEATH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.