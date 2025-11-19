ETV Bharat / state

વલસાડ: ધરમપુરમાં આમ આદમી પાર્ટીનું 'ગુજરાત જોડો અભિયાન', ચૈતર વસવાએ કહ્યું 'ભય, ભૂખ અને ભ્રષ્ટાચારની સરકાર એટલે ભાજપ'

ધરમપુરનાં નાની વાહિયાળ ખાતે ગુજરાત જોડો અભિયાન અંતર્ગત ચૈત્ર વસાવાના અધ્યક્ષ સ્થાને એક જનસભા મળી જેમાં સેંકડોની જનમેદની ઉમટી પડી હતી.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 19, 2025 at 7:48 PM IST

વલસાડ: ધરમપુરનાં નાની વાહિયાળ ખાતે ગુજરાત જોડો અભિયાન અંતર્ગત ચૈત્ર વસાવાના અધ્યક્ષ સ્થાને એક જનસભા મળી જેમાં સેંકડોની જનમેદની ઉમટી પડી હતી. જેમાં ચૈતર વસાવાએ ભય, ભૂખ અને ભ્રષ્ટાચાર ફેલાવનાર પાર્ટી સામે આકરા પ્રહારો કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું ખેડૂતોને વન અધિકાર અધિનિયમ અનુસાર જંગલ જમીન નથી આપી, જેમને સનદ મળી છે એમને હજુ અધિકારો મળ્યા નથી. તેમણે પાર તાપી નર્મદા રિવર લિંક પ્રોજેક્ટમાં અનેક લોકોની જમીન બાબતે તેઓ લોકોની પડખે રહશે અને જો જરૂર પડે તો જન આંદોલન પણ કરશે.

માજી ધારાસભ્ય કોંગ્રેસથી છેડો ફાડ્યો

ધરમપુરનાં માજી ધારાસભ્ય ઇશ્વર પટેલ કોંગ્રેસનો છેડો ફાડી આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે. તેમણે કહ્યું કે કોંગ્રેસના નેતાઓ અન્યાય કરી રહ્યા હતા તેમ જ અપમાન કરી રહ્યા હોય જેના કારણે કંટાળીને તેમણે કોંગ્રેસમાંથી રાજીનામું આપી આમ આદમી પાર્ટીમાં યોજાયેલી જનસભામાં ધારાસભ્ય ચૈત્રભાઈ વસાવાના ખાતે આમ આદમી પાર્ટીનો કેસ પહેરી વિધિવત આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા છે. તાલુકા પંચાયતમાં દરેક બેઠકો ઉપર આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકર્તા ચૂંટણી લડશે તેવું પણ તેમણે જણાવ્યું હતું.

ખેડૂતોની આવક બમણી ન થઈ પણ દેવા બમણા થઈ ગયા

નાની વહીયાળ ખાતે આયોજિત કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત રહેલા બ્રિજરાજ સોલંકીએ જણાવ્યું કે, વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી 2022માં કહ્યું હતું કે તેઓ સત્તામાં આવશે તો ખેડૂતોના આવક ડબલ કરી દેશે પરંતુ આજે દેશના ખેડૂતોની હાલત એટલી દૈનીઓ બની છે કે તેમની આવક તો બમણી નથી થઈ પરંતુ તમામ ખેડૂતોના દેવા બમણા થઈ ચૂક્યા છે.વર્ષ 2014 માં ખેડૂતોની દેવું 55હજાર કરોડ રૂપિયા હતું. આજે દશ વર્ષ બાદ ખેડૂતો નુ દેવું જોઈએ તો 1લાખ 51 હજાર કરોડ રૂપિયા ઉપર પોહચી ગયું છે. જેના કારણે દર કલાકે એક ખેડૂત આત્મહત્યા કરવા પ્રેરાઈ રહ્યો છે.

શિક્ષણ બાબતે યુવરાજ સિંહ જાડેજાએ આશ્રમ શાળામાં ચાલતા કૌભાંડ અંગે પ્રહારો કર્યા

સમગ્ર ગુજરાતમાં થયેલા પેપર ફૂટવાના કૌભાડને ઉજાગર કરનાર યુવરાજ સિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું કે, ધરમપુર અને કપરાડામાં વર્ષોથી આદિવાસી બાળકો માટે ચાલતી આશ્રમશાળાના કૌભાડનો પર્દાફાશ કર્યો છે. શિક્ષકો પાસેથી પણ અહીં ડોનેશન વસુલ કરવામાં આવી રહ્યું હતું. આદિવાસીના બાળકો શિક્ષણ મળે તે માટે આશ્રમ શાળાનું નિર્માણ કરવામાં આવે છે ત્યારે અહીં આશ્રમ શાળાના નામે બાળકોના આવતા ગ્રાન્ટના નાણાં પણ ચાઉં થઈ જતા હોય તેનો અમે પર્દાફાશ કરતા સરકારે તમામ આશ્રમ શાળાની સંચાલન તેમના હસ્તક લઈ લીધું છે.

આખો દેશ બંધારણના કાયદા મુજબ ચાલે છે નહીં કે નરેદ્ર મોદી કે અમિત શાહના કાયદાથી: ચૈતર વસવા

નાની વાહિયાળ ખાતે આયોજિત જનસભામાં આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય અને આદિવાસી નેતા ચૈતર વસવાએ જણાવ્યું કે, સમગ્ર દેશ સંવિધાનથી ચાલે, બાબા સાહેબ આંબેડકર, જયપાલસિંહ મુંડા એવા લોકોએ બંધારણ ઘડ્યું. એક બંધારણથી આખો દેશ ચાલે છે, નહીં કે વડાપ્રધાન નરેદ્ર મોદી અને અમિત શાહના કાયદાથી ચાલે. આજે સંવિધાન ખતરામાં છે. ભાજપ સરકાર ઉપર પ્રહાર કરતા તેમણે કહ્યું કે, આજે સત્તા બચાવવા માટે જ્યારે આપણે શિક્ષાની વાત કરીએ તો તેઓ આપણને મંદિર મસ્જિદની વાત કરશે, આપણે રોજગારની વાત કરશું તો તેઓ આપણને ભારત-પાકિસ્તાનની વાત કરશે, આપણે આરોગ્યની વાત કરીશું તો તેઓ હિન્દુ-મુસ્લિમની વાત કરશે. આમ સામાન્ય જનતાને ભટકાવવાની વાત સરકાર કરે છે. સરકારને જ્યારે વિકાસ કરવો હોય ત્યારે માત્ર આદિવાસીની જમીન લઈ વિસ્થાપિત કરી દેવામાં આવતા હોય ત્યારે જ અમારે આંદોલન કરવા પડે શિક્ષણ માટે શાળાઓ બંધ થઈ જતી હોય ત્યારે આંદોલન કરવા પડે, યુવાનો માટે રોજગાર નથી તે માટે આંદોલન કરવા પડે, પાવર ગ્રીડમાં જઈ રહેલી જમીનોને રોકવા માટે આંદોલન કરવા પડે છે. આ દેશ તમારા બાપનો નથી, આ દેશ ખેડૂતોનો છે. તમે મને નર્મદામાંથી કાઢી નાખશો, તમે મને દેડિયાપાડામાંથી કાઢી નાખશો પણ ચૈત્ર વસાવા લોકોના દિલમાં છે એ ક્યારે પણ નહીં નીકળે.

નેતાઓના પેટના ખાડા દિવસે દિવસે મોટા થઈ રહ્યા છે

બ્રિજરાજ સોલંકીએ જણાવ્યું કે, વલસાડ જિલ્લા સહિત અનેક જગ્યાઓ પર રોડ રસ્તાની હાલત અત્યંત દૈન્ય છે લોકો મુશ્કેલીઓ ભોગવી રહ્યા છે, જેની પાછળનું મુખ્ય કારણ નેતાઓના પેટના ખાડા દિવસેને દિવસે મોટા થઈ રહ્યા છે. જેના કારણે જ રોડ રસ્તાના ખાડાઓ મોટા થઈ રહ્યા છે. રાજકીય આગેવાનો અને રાજકારણીઓને સામાન્ય લોકોની જન સમસ્યા નજરે પડતી નથી. જ્યારે પણ કોઈ જન સમસ્યા કે લોકોની સમસ્યા અંગેની વાત કરે છે ત્યારે સરકાર લોકોને ધર્મ ખતરામાં છે તેવી વાત કરતા હોય છે, પરંતુ હકીકતમાં કોઈ ધર્મ ખતરામાં હોતો નથી માત્ર નેતાની ખુરશી ખતરામાં હોય ત્યારે તેઓ હિન્દુ મુસ્લિમ અંગેની વાતો કરતા હોય છે.

યુવરાજ સિંહના આક્ષપે ‘સાંસદ રાજકીય કૃપાથી સાંસદ બન્યા છે’

યુવા નેતા યુવરાજસિંહ જાડેજાએ જણાવ્યું કે, વલસાડ જિલ્લાના સાંસદ રાજકીય કૃપાને કારણે સાંસદની પદવી સુધી પહોંચ્યા છે. જો હકીકતમાં આદિવાસીઓ વચ્ચે રહી તેઓ કોઈપણ સીટ ઉપરથી ચૂંટણી લડે તો તેઓને 5000 પણ વોટ મળી શકે નહીં. જેથી સાંસદ ચૈત્રભાઈ વસાવાને એવું કહી રહ્યા છે કે તેઓ આદિવાસીઓને ગેરમાર્ગે દોરે છે પરંતુ હકીકતમાં આદિવાસીઓની વચ્ચે રહીને ચૈત્ર ભાઈ વસાવા તેમના અનેક પ્રશ્નોને ઉઠાવી રહ્યા છે.

આજે આ સભા દરમિયાન 150 થી વધુ લોકો આમ આદમી પાર્ટીનો કેસ પહેરીને વિધિવત રીતે આમ આદમી પાર્ટીમાં જોડાયા હતા. સેકડોની સંખ્યામાં લોકો ચૈતર વસાવાને સાંભળવા માટે સભામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા.

