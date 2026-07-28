વલસાડ: ભિલાડ નજીક ટ્રેનનું એન્જિન પાટા પરથી ઉતરી જતા મુસાફરોના જીવ તાળવે ચોંટ્યા, મોટી જાનહાનિ ટળી
વિરારથી ભરુચ જતી ટ્રેન નંબર 19101 વિરાર-ભરુચ મેમૂ ટ્રેનના એન્જિનનો આગળનો ભાગ પાટા પરથી ઉતરી જતાં મુંબઈ-અમદાવાદ મુખ્ય રેલમાર્ગ પર રેલવ્યવહાર ખોરવાયો
Published : July 28, 2026 at 2:29 PM IST|
Updated : July 28, 2026 at 3:16 PM IST
વલસાડ: ઉમરગામ તાલુકાના ભિલાડ રેલવે સ્ટેશન નજીક વિરારથી ભરુચ જતી ટ્રેન નંબર 19101 વિરાર-ભરુચ મેમૂ ટ્રેનના એન્જિનનો આગળનો ભાગ પાટા પરથી ઉતરી જતાં મુંબઈ-અમદાવાદ મુખ્ય રેલમાર્ગ પર રેલવ્યવહાર ખોરવાઈ ગયો છે. ઘટનાના પગલે ચાર કલાકથી વધુ સમયથી અનેક ટ્રેનોના સંચાલન પર અસર જોવા મળી રહી છે. અનેક મુસફારોના જીવ પડીકે બંધાયા હતા.
વાપી સહિત અનેક સ્ટેશનો પર મુસાફરો અટવાયા
રેલવે ટ્રેક પર બનેલી આ ઘટનાને કારણે વાપી રેલવે સ્ટેશન સહિત માર્ગમાં આવેલા અનેક સ્ટેશનો પર મુસાફરોને ભારે હાલાકીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ટ્રેનો મોડેથી દોડતા અને કેટલીક ટ્રેનોને રોકી દેવામાં આવતા મોટી સંખ્યામાં મુસાફરો સ્ટેશનો પર રાહ જોતા જોવા મળ્યા હતા. વહેલી સવારે અનેક મુસફારો પોતાના ગંતવ્ય સ્થાન ઉપર જવા માટે ટ્રેનોની રાહ જોઈ રહ્યા હતા. પરંતુ મેમુ ટ્રેનનું એન્જિન ઉતરી ગયું હોવાની ખબર આવતા અનેક મુસફારો અટવાઈ પડ્યા હતા.
▶️વલસાડના ભિલાડ સ્ટેશન પર પ્લેટફોર્મ પર ટ્રેન ઊભી રહે તે પહેલાં ચાલુ ટ્રેને એન્જિન પાટા પરથી ઊતર્યું— AIR News Gujarat (@airnews_abad) July 28, 2026
▶️સદનસીબે કોઈ જાનહાનિ થઈ નથી, મુંબઈ રૂટનો ટ્રેન વ્યવહાર પ્રભાવિત #AIRPics : નવીન પટેલ #Valsad #TrainDerailment #WesternRailway pic.twitter.com/AE08jCH5Kn
મુંબઈથી અમદાવાદ અને અમદાવાદથી મુંબઈ જતી ટ્રેનો પર અસર
ભિલાડ નજીક બનેલી ઘટનાના કારણે મુંબઈથી અમદાવાદ જતી તેમજ અમદાવાદથી મુંબઈ આવતી અનેક ટ્રેનોના સમયપત્રકમાં વિલંબ સર્જાયો છે. પશ્ચિમ રેલવેના વ્યસ્ત રૂટ પર અકસ્માત બનતાં રેલ વ્યવહારને સામાન્ય બનાવવામાં મુશ્કેલી ઉભી થઈ છે. રેલવેમાં સૌથી વ્યસ્ત રેલવે ટ્રેક હોય તો તે મુંબઈ અમદાવાદનો ટ્રેક છે. હજારો મુસાફરો સફર કરે છે પોતાની રોજી મેળવવા માટે અનેક વિદ્યાર્થીઓ પણ વલસાડ કે સુરત જતા હોય છે ત્યારે આજે બનેલી ઘટનાને પગલે રેલવે વ્યવહાર બાંધિત થયો હતો.
રેલવેના અધિકારીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા
ઘટનાની જાણ થતાં જ રેલવેના ઉચ્ચ અધિકારીઓ અને ટેકનિકલ ટીમ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી ગઈ હતી. પાટા પરથી ઉતરેલા એન્જિનને હટાવી ટ્રેકને ફરી કાર્યરત બનાવવા માટે યુદ્ધના ધોરણે કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આમ આ લખાય છે ત્યાં સુધીમાં એન્જીનને ફરીથી પાટા ઉપર ચઢાવીને રેલવે વ્યવહાર પૂર્વરત કરવા માટે રેલવેની ટીમ કામે લાગી છે.
કોઈ જાનહાનિ ન થતાં રાહતનો શ્વાસ
પ્રાથમિક માહિતી મુજબ આ ઘટનામાં કોઈ જાનહાનિ અથવા ઇજા થઈ હોવાના અહેવાલ સામે આવ્યા નથી. ઉમરગામથી આવી પહોંચેલી મેમુ ટ્રેન ભીલાડ સ્ટેશન પર પોંહચતા જ ટ્રેક ઉપરથી એન્જીન નીચે ઉતરી ગયું હતું. આ સમગ્ર ઘટનામાં કોઈ જાનહાની બની નથી, પરંતુ ટ્રેનમાં સવાર લોકોના જીવ પડીકે બંધાયા હતા. જોકે, રેલવે વિભાગ દ્વારા સમગ્ર ઘટનાની તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે અને રેલવ્યવહાર વહેલી તકે પૂર્વવત્ કરવા પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. આમ વહેલી સવારે બનેલી ઘટના એ ભારે ચકચાર જગાવી હતી. અનેક વિદ્યાર્થીઓ નોકરિયાત વર્ગના લોકો તેમજ રોજિંદા આપડાઉન કરતા મુસાફરો અટવાઈ પડ્યા હતા. અનેક ટ્રેનો મોડી પડી દોડી રહી હતી, તો કેટલીક ટ્રેનો વાપી સહીતના સ્ટેશને ઉભી કરી દેવાઈ હતી.
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