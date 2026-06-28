વલસાડ : ચાકરણ સાપના 20 બચ્ચાં સહિત નર-માદાનું સફળ રેસ્ક્યૂ
મોટી વહિયાળ ગામના રસોડામાંથી ચાકરણ સાપના 20 બચ્ચાં સહિત નર-માદાનું સફળ રેસ્ક્યૂ, વનવિભાગના માર્ગદર્શન હેઠળ જંગલમાં મુક્ત કરાયા.
Published : June 28, 2026 at 8:55 PM IST
વલસાડ: ધરમપુર નજીક આવેલા મોટી વહિયાળ ગામના ચીંચપાડા ફળિયામાં એક રહેણાંક મકાનના રસોડામાંથી ચાકરણ પ્રજાતિના સાપના કુલ 20 બચ્ચાં તેમજ એક નર અને એક માદા સાપનું સફળતાપૂર્વક રેસ્ક્યૂ કરવામાં આવ્યું છે. વાઈલ્ડલાઈફ રેસ્ક્યૂ ટ્રસ્ટ, નવસારીની નાનાપોંઢા વિભાગની ટીમે અત્યંત સાવચેતી અને કુશળતા સાથે આ કામગીરી હાથ ધરી હતી. સમગ્ર સાપ પરિવારને કોઈપણ પ્રકારની ઈજા પહોંચ્યા વિના સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢીને નાનાપોંઢા વનવિભાગના માર્ગદર્શન હેઠળ તેમના કુદરતી રહેઠાણમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે.
મોટી વહિયાળ ગામના ચીંચપાડા ફળિયાના રહેવાસી સુભાષભાઈ હરેશભાઈ ઉજાલના ઘરમાં પરિવારજનો રોજિંદા કામકાજમાં વ્યસ્ત હતા. તે દરમિયાન રસોડામાં આવેલા ઉંદરના દર પાસે ચાકરણ પ્રજાતિના સાપનું એક નાનું બચ્ચું જોવા મળ્યું હતું. અચાનક સાપનું બચ્ચું નજરે પડતાં પરિવારજનો ગભરાઈ ગયા હતા. જોકે તેમણે ગભરાટમાં આવીને સાપને નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કર્યા વગર સમજદારી દાખવી હતી અને તરત જ વાઈલ્ડલાઈફ રેસ્ક્યૂ ટ્રસ્ટ, નવસારીના નાનાપોંઢા વિભાગના સભ્ય દિનેશભાઈ આર. વાયાડનો સંપર્ક કરીને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરી હતી.
માહિતી મળતાં જ દિનેશભાઈ આર. વાયાડ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. સ્થળનું બારીકાઈથી નિરીક્ષણ કરતાં તેમને માત્ર એક જ બચ્ચું નહીં પરંતુ ઉંદરના દરમાં વધુ સાપ હોવાની આશંકા જણાઈ હતી. પરિસ્થિતિની ગંભીરતા સમજી તેમણે વાઈલ્ડલાઈફ રેસ્ક્યૂ ટ્રસ્ટના સભ્ય મુકેશભાઈ આર. વાયાડને પણ સ્થળ પર બોલાવ્યા હતા. બંને રેસ્ક્યૂર્સે ઘરના સભ્યોને સુરક્ષિત અંતરે રહેવા જણાવ્યું અને ત્યારબાદ સાવચેતીપૂર્વક રેસ્ક્યૂ કામગીરી શરૂ કરી હતી.
રેસ્ક્યૂ ટીમે તીકમ અને પાવડાની મદદથી ખૂબ જ ધીરજપૂર્વક અને સાવચેતી સાથે ઉંદરના દરની આસપાસ ખોદકામ શરૂ કર્યું હતું. ખોદકામ આગળ વધતાં એક પછી એક ચાકરણ પ્રજાતિના નાનાં બચ્ચાં બહાર આવવા લાગ્યાં હતા. થોડા સમય બાદ કુલ 20 બચ્ચાં સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવામાં આવ્યા હતા. ત્યારબાદ દરની અંદરથી એક નર અને એક માદા ચાકરણ સાપ પણ મળી આવ્યા હતા. રેસ્ક્યૂ દરમિયાન તમામ સાપોને કોઈપણ પ્રકારની ઈજા ન પહોંચે તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવામાં આવ્યું હતું. સફળ રેસ્ક્યૂ બાદ સ્થાનિક લોકોએ ટીમની કામગીરીને બિરદાવી હતી.
સમગ્ર રેસ્ક્યૂ કામગીરી પૂર્ણ થયા બાદ નાનાપોંઢા વનવિભાગના રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસર (RFO) જે. એસ. ભેડા તથા વનવિભાગના સ્ટાફને સમગ્ર ઘટનાની જાણ કરવામાં આવી હતી. આરએફઓ જે. એસ. ભેડાના માર્ગદર્શન અનુસાર રેસ્ક્યૂ કરાયેલા તમામ સાપ અને તેમના બચ્ચાંને જંગલના એવા એકાંત વિસ્તારમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં ભેજવાળી જમીન, કુદરતી રહેઠાણ અને ઉંદર જેવા ખોરાકની પૂરતી ઉપલબ્ધતા હોય. ત્યારબાદ સમગ્ર સાપ પરિવારને સુરક્ષિત રીતે જંગલમાં મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો.
વન્યજીવ નિષ્ણાતોના જણાવ્યા મુજબ ચોમાસાની ઋતુ દરમિયાન જમીનમાં પાણી ભરાઈ જવાથી અથવા ભેજનું પ્રમાણ વધવાથી સાપો ઘણીવાર રહેણાંક વિસ્તારોમાં પહોંચી જાય છે. ખાસ કરીને ઉંદરના દર, લાકડાના ઢગલા, ખેતરો અને ઘરના આસપાસના ભેજવાળા વિસ્તારોમાં તેઓ આશરો લેતા હોય છે. આવી સ્થિતિમાં ગભરાઈ જવાને બદલે સાવચેતી રાખવી અને પ્રશિક્ષિત રેસ્ક્યૂ ટીમનો સંપર્ક કરવો અત્યંત જરૂરી બને છે.
વાઈલ્ડલાઈફ રેસ્ક્યૂ ટ્રસ્ટ, નવસારીની ટીમે લોકોને અપીલ કરી હતી કે ઘરમાં અથવા આસપાસ સાપ કે અન્ય કોઈ વન્યજીવ દેખાય તો તેને મારવાનો કે પકડવાનો પ્રયાસ કરવો નહીં. તેના બદલે તરત જ વનવિભાગ અથવા પ્રશિક્ષિત રેસ્ક્યૂ ટીમને જાણ કરવી જોઈએ. સમયસર જાણ કરવામાં આવે તો માનવજીવન અને વન્યજીવો બંનેની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત થઈ શકે છે. મોટી વહિયાળ ગામમાં થયેલું આ સફળ રેસ્ક્યૂ તેનું જીવંત ઉદાહરણ છે, જેમાં 20 બચ્ચાં સહિત સમગ્ર સાપ પરિવારને સુરક્ષિત રીતે બચાવીને તેમના કુદરતી આવાસમાં પરત મોકલવામાં આવ્યો હતો.
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