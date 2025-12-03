ETV Bharat / state

વલ્લભીપુર પોલીસનો સપાટો: દારૂ ભરેલી કાર સાથે ત્રણને ઝડપાયા, સ્મશાનની પાછળ છુપાયા હતા

વલ્લભીપુર પોલીસે બાતમીને પગલે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રેડ કરી દારૂ ભરેલી કાર ઝડપી લીધી હતી, સાથે જ 3 શખ્સોને ઝડપી ધોરણસર કાર્યવાહી કરી છે.

દારૂ ભરેલી કાર સાથે ત્રણ ઝડપાયા
દારૂ ભરેલી કાર સાથે ત્રણ ઝડપાયા (ETV Bharat Gujarat)
December 3, 2025

ભાવનગર : વલ્લભીપુર પોલીસે પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ગ્રામ્ય વિસ્તારમાંથી દારૂ ભરેલી કાર ઝડપી લીધી હતી. વલ્લભીપુર પોલીસને બાતમી મળી હતી કે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બાવળની કાંટ નજીક એક કારમાં ત્રણ શખ્સો અને દારુ છે, જેના પગલે પોલીસે રેડ કરી હતી. રેડ દરમિયાન પોલીસને દારૂ મળી આવતા ધોરણસર ગુનો નોંધી કાર્યવાહી કરી છે.

દારૂ ભરેલી કાર સાથે સ્મશાન પાછળ છુપાયા આરોપી

ભાવનગર જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વલ્લભીપુર પોલીસ પેટ્રોલિંગમાં હતી. આ દરમિયાન પોલીસને બાતમી મળી હતી કે કંથારીયા ગામના સ્મશાનની પાછળ કાંટમાં એક કાર ઊભી છે, જેમાં દારૂ ભરેલો છે. બાતમીના આધારે પોલીસે સ્થળ પર રેડ કરી હતી, જ્યાં બાતમીવાળી કાર મળી આવી હતી. કારમાં બેઠેલા ચાલક સહિત કારની તપાસ લેતા દારૂની બોટલનો જથ્થો મળી આવ્યો હતો. પોલીસે તમામ શખ્સોને ઝડપીને મુદ્દામાલ જપ્ત કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

દારૂના જથ્થા સાથે ત્રણ શખ્સો ઝડપાયા

કંથારીયા ગામના સ્મશાનની પાછળ આવેલી બાવળની કાંટમાં ઉભેલી સફેદ કલરની સ્વિફ્ટ કારમાં વલભીપુર પોલીસે તપાસ કરી. ત્યારે કંથારીયા ગામનો રહેવાસી નરેન્દ્રભાઈ ઉર્ફે નરો બાબુભાઈ દલસાણીયા, સુરેન્દ્રનગરના નોલી ગામનો રહેવાસી દિલીપ મનુભાઈ ખાચર અને બોટાદ જિલ્લાના ખાંભડા ગામનો પ્રદીપ હરેશભાઈ ખાચર મળી આવ્યા હતા. કારમાં પાછળના ભાગે સીટ નીચેથી રૂ. 1,53,400 કિંમતની દારૂની 118 જેટલી બોટલ મળી આવી હતી.

3 લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત : ભાવનગર જિલ્લાની વલભીપુર પોલીસે કાર ઝડપી લીધા બાદ ત્રણ શખ્સોને ઝડપીને GJ 03 NF 9478 નંબરની બે લાખની કિંમતની કાર, દારૂની બોટલ 118 જેની કિંમત 1,53,400, મોબાઈલ ત્રણ જેની કિંમત 15,000 ગણી કુલ 3,68,400 નો મુદ્દામાલ કબજે લીધો હતો. પોલીસ ટીમે ધોરણસર ગુનો નોંધી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી.

