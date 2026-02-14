વેલેન્ટાઈન-ડે સ્પેશિયલ: પત્નીની અંતિમ ઈચ્છા પૂરી કરવા પતિએ શરૂ કર્યો વૃદ્ધાશ્રમ, 20 વર્ષથી તરછોડાયેલા વૃદ્ધોને આપે છે આશ્રય
સુરેન્દ્રનગરના દુધરેજ નજીક લલિતાબેન વૃદ્ધાશ્રમ આવેલો છે, ત્યાં 20 જેટલી વૃદ્ધોને સાચવવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમના જીવનધોરણને લગતી તમામ બાબતનો ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો છે.
સુરેન્દ્રનગર: આજે વેલેન્ટાઈન ડે છે, સમગ્ર વિશ્વ આજે વેલેન્ટાઇન-ડેની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. પતિ-પત્ની અને પ્રેમી અને પ્રેમિકા વચ્ચેના અનહદ પ્રેમની આજના દિવસે ઉજવણી કરવામાં આવે છે. 14 ફેબ્રુઆરીના રોજ દર વર્ષે વેલેન્ટાઈન-ડેની ઉજવણી તો કરવામાં આવે છે, સાથોસાથ પ્રેમ રોમાન્સ અને આજના દિવસે લોકો પોતાની જિંદગીમાં રહેલા ખાસ લોકોને યાદ કરતા હોય છે. સુરેન્દ્રનગરમાં પણ એક પતિ પોતાની દિવગંત પત્નીની યાદમાં અનોખી અને લાગણીસભર રીતે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરી રહ્યા છે.
સુરેન્દ્રનગરના દુધરેજ નજીક લલિતાબેન વૃદ્ધાશ્રમ આવેલો છે, ત્યાં 20 જેટલી વૃદ્ધ મહિલાઓ અને પુરુષોને સાચવવામાં આવી રહ્યા છે અને તેમના જીવનધોરણને લગતી તમામ બાબતનો ખ્યાલ રાખવામાં આવ્યો છે. આ વૃદ્ધાશ્રમ બંધાવા પાછળનું મુખ્ય કારણ પતિ અને પત્નીનો પ્રેમ છે.
દિલ્હીના બિઝનેસમેને સુરેન્દ્રનગરમાં બનાવ્યો વૃદ્ધાશ્રમ
દિલ્હીમાં રહેતા લાલરામ ભોજૈયા અને લલીતાબેનના લગ્ન થયા ત્યાર બાદ દાંપત્યજીવન દરમિયાન ત્રણ જેટલા સંતાનોને આ દંપતી દ્વારા જન્મ આપવામાં આવ્યો. પરંતુ 2004ના વર્ષમાં લલિતાબેનનું હાર્ટ એટેકથી મોત નીપજ્યું. જેનો સદમો લાલરામ ભાઈને લાગ્યો ત્યાર બાદ પત્નીની છેલ્લી ઈચ્છા હતી કે પોતાની યાદમાં એક વૃદ્ધાશ્રમ બંધાવવામાં આવે. ત્યારબાદ લાલરામભાઈ દ્વારા દુધરેજ નજીક પોતાની પત્ની લલીતાબેનની મૃત્યુ સમયની આખરી ઈચ્છા તેમજ પોતાના પ્રેમની લાગણી રજૂ કરવા માટે ભવ્ય વૃદ્ધાશ્રમ બંધાવવામાં આવ્યો અને છેલ્લા 20 વર્ષથી આ વૃદ્ધાશ્રમ પત્નીની યાદમાં પતિ ચલાવી રહ્યા છે. 20 જેટલા વૃદ્ધો આ વૃદ્ધાશ્રમમાં પોતાનો જીવન ધોરણ ગુજારી રહ્યું છે.
વૃદ્ધાશ્રમમાં લાઈબ્રેરી, મંદિર, બગીચો
તેમને દવા, રહેવા, જમવાની વ્યવસ્થા, ફરવા માટે બગીચો, વાંચવા માટે લાયબ્રેરી અને ધાર્મિક ભજન અને ધાર્મિક કામો માટે ભવ્ય મંદિર બંધાવી આપવામાં આવ્યું છે. માત્ર વૃદ્ધોને જ નહીં પરંતુ અબોલ પશુ-પક્ષીઓને પણ વૃદ્ધાશ્રમમાં આશરો આપવામાં આવી રહ્યો છે. પોતાની પત્નીના મૃત્યુ બાદ પતિએ ભવ્ય વૃદ્ધાશ્રમ બંધાવ્યો, ત્યારે પ્રેમની આ નિશાનીને આજે વેલેન્ટાઈન-ડે ના દિવસે યુવા વર્ગ પણ ત્યાં જઈ અને ઉજવણી કરી અને સમાજમાં પતિ-પત્ની વચ્ચેનો અમર પ્રેમનો દાખલો આ વૃદ્ધાશ્રમ ઉપરથી સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં આપવામાં આવી રહ્યો છે.
પત્નીની છેલ્લી ઈચ્છાનું પતિ-દીકરાઓએ માન રાખ્યું
પત્ની લલીતાબેનને લગ્ન સમયે આણામાં આપેલા વાસણોનો સમૂહ પણ વૃદ્ધાશ્રમમાં રાખવામાં આવ્યો છે. ત્યાં તમામ વૃદ્ધો શાંતિપૂર્ણ વાતાવરણ વચ્ચે પોતાનું જીવન ચલાવી રહ્યા છે. ત્યારે આજે વેલેન્ટાઈન-ડેના દિવસે પતિ અને પત્નીના અમર પ્રેમનું ઉદાહરણ સુરેન્દ્રનગરનો લલીતાબેન વૃદ્ધાશ્રમ પૂરું પાડી રહ્યો છે. 2004ના વર્ષમાં પત્નીના મૃત્યુ પછી જે આશ્રમ બંધાવવામાં આવ્યો તેનું ઉદ્ઘાટન પરમ પૂજ્ય મોરારીબાપુ તેમજ વડવાળા મંદિરના મહંત શ્રી કનીરામદાસજી બાપુ અને અલગ અલગ સંતો-મહંતો અને આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં કરવામાં આવ્યું હતું. આજે પણ આ જીવન જ્યોત ચાલી રહી છે અને સમાજમાં દીકરા-દીકરીઓએ તરછોડેલા વૃદ્ધોને આ વૃદ્ધાશ્રમમાં સાચવવામાં આવી રહ્યા છે અને ખરા અર્થમાં લલીતાબેનની છેલ્લી ઈચ્છા તેમના પતિ લાલરામભાઇ દ્વારા પૂર્ણ કરી અને સમાજ ઉપયોગી સેવા પણ કરવામાં આવી રહી છે.
છેલ્લા 20 વર્ષથી પત્નીના મૃત્યુ પછી પતિ દ્વારા લલીતાબેન વૃદ્ધાશ્રમ બંધાવવામાં આવ્યો અને આ વૃદ્ધાશ્રમ ચલાવવામાં આવી રહ્યો છે. હાલ દિલ્હી ખાતે લાલરામભાઈ પોતે વ્યવસાય કરે છે અને તેમના ત્રણ દીકરા પણ વ્યવસાયમાં જોડાયેલા છે. પોતાને થતી આવકમાંથી વૃદ્ધાશ્રમમાં રહેતા તમામ વૃદ્ધોને રોકડ રૂપિયા વાપરવા માટે દર મહિને આપવામાં આવે છે. તેમજ રહેવા જમવાની વ્યવસ્થા કરી આપવામાં આવે છે. બિલ્ડીંગ ઊભું કરી નાખવામાં આવ્યું છે. ત્યાં ગાર્ડન તેમજ લાઇબ્રેરી મંદિર ઉભું કરવામાં આવ્યું છે. તેનો ખર્ચ પણ લાલરામભાઇ દ્વારા ઉઠાવવામાં આવે છે. તેટલું જ નહીં આશ્રમમાં રહેતા વૃદ્ધો બીમાર પડે તો તેમને દવાખાનાનો ખર્ચ પણ લાલરામભાઇ દ્વારા આપવામાં આવે છે, એટલે પત્નીની યાદમાં આશ્રમ બંધાવ્યા પછી પણ ત્યાં રહેતા વૃદ્ધોનો ખ્યાલ લાલરામભાઇ દ્વારા રાખવામાં આવે છે. ત્યારે ખરા અર્થમાં પતિ અને પત્નીનો આ અમર પ્રેમની મિસાલ આજે વેલેન્ટાઈન-ડેના દિવસે સુરેન્દ્રનગર જિલ્લામાં પૂરું પાડવામાં આવી રહ્યું છે.
બોટાદ, વઢવાણ, લખતર, અમદાવાદથી વૃદ્ધો આશ્રમમાં સહારો લઈ રહ્યા છે
પતિ દ્વારા પત્નીની યાદમાં આશ્રમ બંધાવવામાં આવ્યો છે. ત્યારે સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાંથી વૃદ્ધો આ આશ્રમમાં સહારો લઈ રહ્યા છે. કોઈએ પોતાના સંતાનોને મોટા કર્યા બાદ તે સંતાનોએ તેમને તરછોડી દીધા ત્યારે આ વૃદ્ધાશ્રમમાં આવી અને તે આશરો લઈ રહ્યા છે. બીજી તરફ સંતાનો ન હોય અને એકલવાયું જીવન જીવતા હોય તેવા વૃદ્ધો પણ આ આશ્રમમાં રહી અને પોતાનું જીવન પસાર કરી રહ્યા છે. જેમાં બોટાદ, વઢવાણ, લખતર, અમદાવાદ, રાજકોટ અને વડોદરા સીટીમાંથી વૃદ્ધો સુરેન્દ્રનગરના દુધરેજ ખાતે આવેલા લલીતાબેન આશ્રમમાં રહી અને પોતાનું જીવન ધોરણ આગળ ધપાવી રહ્યા છે.
