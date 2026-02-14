હિન્દુ- મુસ્લિમની પ્રેમ કથા: 20 વર્ષનો પ્રેમ રંગ લાવ્યો, વેલેન્ટાઈન-ડે પર એકબીજાના થયા અભિષેક-ફરહીન
2025ના વેલેન્ટાઇન ડેના દિવસે બંનેએ લગ્ન કરીને પોતાના 20 વર્ષના સંબંધને નવું નામ આપ્યું છે. ETV ભારતને વાતચીતમાં જણાવ્યું.
Published : February 14, 2026 at 6:30 AM IST
તુષાર ચૌહાણ, હૈદરાબાદ : 2005માં મુંબઈની બાંદ્રા વિસ્તારમાં આવેલી આર. ડી. નેશનલ કોલેજમાં ફર્સ્ટ સેમેસ્ટરમાં ભણતા બે વિદ્યાર્થી વચ્ચે શરૂ થયેલી એક સામાન્ય ઓળખાણ આજે પ્રેરણાદાયક પ્રેમકથા છે. માત્ર 16 વર્ષની ઉંમરે એકબીજાને પસંદ કરનાર અભિષેક વિનયકુમાર પાઠક અને ફરહીન ઝમીર શેખે સમય, પરિસ્થિતિ, પરિવારના વિરોધ, લાંબા બ્રેકઅપ અને ધર્મના અંતર વચ્ચે પણ પોતાના પ્રેમ પર વિશ્વાસ જાળવી રાખ્યો. 2025ના વેલેન્ટાઇન-ડેના દિવસે બંનેએ લગ્ન કરીને પોતાના 20 વર્ષના સંબંધને નવું નામ આપ્યું છે.
જ્યારે પ્રેમ સાચો હોય છે, ત્યારે તે સમય, સમાજ અને ધર્મના અવરોધોને પાર કરે છે. આજે આપણી સાથે એક એવું કપલ છે, જેમની પ્રેમકથા 2005માં શરૂ થઈ હતી અને 2025માં લગ્નમાં પરિણમી. ચાલો તેમની પાસેથી તેમની અનોખી 20 વર્ષની સફરને જાણીએ..
તમે લોકો કેવી રીતે મળ્યા?
પોતાની લવ સ્ટોરી વિશે વાત કરતા ફરહીન શેખે ETV ભારતને જણાવ્યું કે, "અમે 2005માં મુંબઈના બાંદ્રામાં આવેલી આર. ડી. નેશનલ કોલેજમાં મળ્યા હતા, ત્યારે અમે પ્રથમ સેમેસ્ટરમાં ભણતા હતા અને લગભગ 16 વર્ષની આસપાસ ઉંમર હતી. એ સમયે ધર્મ વિશેનો કોઈ વિચાર આવ્યો જ નહોતો. આગળ શું થશે?, સમાજ શું કહેશે? પરિવાર શું વિચારશે? એ બધું મનમાં નહોતું. ફક્ત એટલું જ હતું કે એક છોકરો મને ગમતો હતો અને હું તેને ગમતી હતી. બસ, એ જ લાગણી હતી."
ફરહીન શેખ વધુમાં કહે છે કે, "સમય સાથે સંબંધ વધુ ગાઢ બનતો ગયો. કોલેજના દિવસો પસાર થયા, જીવન આગળ વધતું રહ્યું, પરંતુ પ્રેમ યથાવત રહ્યો. ધીમે ધીમે પરિવાર અને સમાજના પ્રશ્નો સામે આવવા લાગ્યા. ધર્મ બહુ મોટો પોઇન્ટ છે, આ વાતનો અસલ અર્થ બંનેને વર્ષો પછી સમજાયો.
શું તમને ક્યારેય એવું લાગ્યું છે કે આ અશક્ય છે, ચાલો એકબીજાને ભૂલી જઈએ?
ફરહીન કહે છે, "2022 આસપાસ અમને ખરેખર લાગ્યું કે હવે પરિસ્થિતિ ગંભીર છે. ખાસ કરીને તેમની મમ્મી ખૂબ ના પાડતા હતા. સંબંધીઓ શું કહેશે? લોકો શું બોલશે? આવા પ્રશ્નો સામે આવ્યા. એક સમયે અમને લાગ્યું કે હવે કદાચ આ સંબંધ શક્ય નહીં બને. આ સમય દરમિયાન બંને ખૂબ નિરાશ હતા.
એક સમયે અભિષેકે કહ્યું કે, આપણે લગ્ન કરી લઈએ અને સીધા ઘરે જઈએ, પરંતુ ફરહીને કહ્યું કે, મારે આવું કરીને લગ્ન નથી કરવા. જેટલી મારા પપ્પાની ઈજ્જત મહત્વની છે, એટલી જ તમારી મમ્મીની પણ છે. જો આપણે જબરદસ્તી જઈશું તો તેમનું નાક કપાઈ જશે. આપણી નવી જિંદગી કોઈની બદદુઆથી શરૂ ન થવી જોઈએ."
ફરહીન કહે છે, માત્ર હિન્દુ અને મુસ્લિમ પરિવારના કારણે 2005 થી લઈને 2025 એટલે સતત 20 વર્ષ સુધી એકબીજાથી દુર રહ્યા. 2024માં ફરહીનના પપ્પા અભિષેકના ઘરે મળવા ગયા, ત્યારે સ્પષ્ટ રીતે કહેવામાં આવ્યું કે બંનેની લાઈફસ્ટાઈલ અલગ છે, રહેણાંક અલગ છે, બેકગ્રાઉન્ડ અલગ છે અને લગ્ન લાંબા સમય સુધી ટકી શકશે નહીં. એ સમયે ખરેખર એવું લાગ્યું કે હવે આ સંબંધ અશક્ય છે.
"પ્રેમમાં વિશ્વાસ રાખો. જો વિશ્વાસ નથી તો પ્રેમ કરવાનો અર્થ શું? ધીરજ રાખો, તમારો સમય ચોક્કસ આવશે. જો ઈંતેજાર છે તો પ્રેમ પાછો આવશે જ. પ્રેમની સૌથી મોટી પરીક્ષા એ એડજસ્ટમેન્ટ છે. જો તમને જીવનભર સાથે રહેવું હોય તો બંને પરિવારને સાથે લઈને ચાલવું પડે." - ફરહીન
લગ્ન કરતી વખતે તમે કઈ પરંપરાઓનું પાલન કર્યું?
આખરે બંને પરિવારોની સંમતિથી અમે 2025ના વેલેન્ટાઇન ડેના દિવસે બંનેના લગ્ન હિન્દુ અને મુસ્લિમ એમ બંનેના ધર્મ પ્રમાણે કરવામાં આવ્યા. મુંબઈમાં હિંદુ રીતિ-રિવાજથી વિધિ કરી અને મુસ્લિમ પરંપરા મુજબ નિકાહ પણ કર્યો. કોઈએ કોઈના ધર્મનો વિરોધ કર્યો નહીં. બંનેએ એકબીજાની પરંપરાનું સન્માન કર્યું.
ફરહીન કહે છે, “હું શેખ ખાનદાનથી છું અને તેઓ હિંદુ પંડિત પરિવારથી છે. શરૂઆતમાં ખાવા-પીવાની બાબતમાં થોડું અધરુ લાગ્યું. અભિષેક સંપૂર્ણ શાકાહારી છે અને હું નોન-વેજ ખાતી હતી. પરંતુ તેમની મમ્મીએ કહ્યું કે ‘અમારા ઘરમાં નોન-વેજ નથી બનતું, પરંતુ જો તને ખાવું હોય તો અલગ ગેસ રાખીને બનાવી શકે છે.’ ત્યારે મને લાગ્યું કે હું જ્યાં આવી છું, એ ઘર ખરેખર સારું છે."
આજે પણ ફરહીન પોતાના રૂમમાં નમાજ અદા કરે છે, અભિષેક માથે રુમાલ નાખીને તેની બાજુમાં બેસે છે, અને ઘરના લોકો પણ તેનું માન રાખે છે. ફરહિન પણ ઘરની પુજામા સામેલ થાય છે. પુજા માટે ફૂલ લાવે છે અને બંને ધર્મના રીતિ-રિવાજને માન આપે છે. આજે બંને હળીમળીને સાથે રહે છે અને હૈદરાબાદમાં બિઝનેસ કરે છે.
હિંદુ-મુસ્લિમ લગ્નમાં એડજસ્ટમેન્ટ વધુ હોય છે, પરંતુ જો બંને દિલથી તૈયાર હોય તો બધુ શક્ય બને છે. આ વેલેન્ટાઇન ડે પર અભિષેક વિનયકુમાર પાઠક અને ફરહીન ઝમીર શેખની કહાની એ સંદેશ આપે છે કે સાચો પ્રેમ સમય, સમાજ અને સંજોગોની દરેક પરીક્ષા પાસ કરી શકે છે. પ્રેમનો કોઈ ધર્મ નથી, પ્રેમ ફક્ત વિશ્વાસ, સન્માન અને સમજૂતીનો માર્ગ છે.
