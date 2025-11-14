Bihar Election Results 2025

ETV Bharat / state

વલસાડની પાર નદી ઉપર 11 કરોડના ખર્ચે નવો બ્રિજ નિર્માણ શરૂ, 55 ગામોને મળશે રાહત

ધામની (ધરમપુર) અને કુંડા (કપરાડા) વચ્ચે વહેતી પાર નદી ઉપર બનતા આ બ્રિજથી વિસ્તારના આશરે 55 જેટલા ગામના લોકો માટે પરિવહન વધુ સરળ બનશે.

પાર નદી ઉપર 11 કરોડના ખર્ચે નવો બ્રિજ નિર્માણ શરૂ
પાર નદી ઉપર 11 કરોડના ખર્ચે નવો બ્રિજ નિર્માણ શરૂ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 14, 2025 at 5:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ : જિલ્લાના કપરાડા અને ધરમપુર તાલુકાને જોડતી પાર નદી ઉપર હવે નવો પુલ બનવાનો માર્ગ ખુલ્યો છે. અંદાજીત રૂપિયા 11 કરોડના ખર્ચે આ બ્રિજનું નિર્માણ કાર્ય શરૂ થઈ ગયું છે. ધામની (ધરમપુર) અને કુંડા (કપરાડા) વચ્ચે વહેતી પાર નદી ઉપર બનતા આ બ્રિજથી વિસ્તારના આશરે 55 જેટલા ગામના લોકો માટે પરિવહન વધુ સરળ બનશે.

ચોમાસા દરમિયાન લોકોને પડતી હતી હાલાકી

છેલ્લાં કેટલાય વર્ષોથી ચોમાસાના દિવસોમાં આ નદી ઉપરના લો લેવલ બ્રિજ પાણીમાં ડૂબી જતાં સ્થાનિક લોકોને ભારે મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડતો હતો. ચાર મહિનાના વરસાદી મૌસમ દરમિયાન નદીના પાણીમાં પૂરના કારણે લો લેવલ બ્રિજ સંપૂર્ણપણે બંધ રહેતો હતો. જેના કારણે લોકોને 30 થી 35 કિલોમીટરનો ચકરાવો લઈ કપરાડા કે ધરમપુર સુધી પહોંચવું પડતું હતું.

પાર નદી ઉપર 11 કરોડના ખર્ચે નવો બ્રિજ નિર્માણ શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

સ્થાનિક નાગરિકોએ વર્ષો સુધી આ સમસ્યા અંગે અનેક વખત રજૂઆત કરી હતી. વિસ્તારના લોકોને ચોમાસા દરમિયાન નોકરી-ધંધા, આરોગ્ય સેવાઓ અને શિક્ષણ માટેના પ્રવાસમાં અતિશય મુશ્કેલીઓ પડતી હતી. આ રજૂઆતોને અંતે રાજ્ય સરકારે લોકહિતમાં નિર્ણય લઈને નવો બ્રિજ બનાવવા મંજૂરી આપી છે.

11 કરોડના ખર્ચે નવો બ્રિજ નિર્માણ શરૂ
11 કરોડના ખર્ચે નવો બ્રિજ નિર્માણ શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

ધરમપુર ધારાસભ્યની પહેલથી પ્રોજેક્ટને ગતિ

ધરમપુરના ધારાસભ્ય આ મુદ્દે મુખ્યમંત્રીને રજૂઆત કરી હતી. તેમની આગ્રહપૂર્ણ પ્રયાસો બાદ રાજ્ય સરકારે અંદાજિત 11 કરોડ રૂપિયાનો ખર્ચ મંજૂર કરીને બ્રિજનું કામ શરૂ કરાવ્યું છે. હાલ પુલનું કામ ઝડપી ગતિએ ચાલી રહ્યું છે અને આગામી કેટલાક મહિનામાં તેનું કામ પૂર્ણ થવાની સંભાવના છે.

11 કરોડના ખર્ચે નવો બ્રિજ નિર્માણ શરૂ
11 કરોડના ખર્ચે નવો બ્રિજ નિર્માણ શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

પરિવહન અને આર્થિક વિકાસને પ્રોત્સાહન મળશે

આ બ્રિજ બનવાથી માત્ર બે તાલુકા વચ્ચેનો પ્રવાસ સમય ઘટશે નહીં, પણ વિસ્તારના આર્થિક વિકાસને પણ નવો વેગ મળશે. ખેડૂત, કામદારો અને નાના વેપારીઓ માટે કપરાડા થી ધરમપુર, વાપી તેમજ અન્ય શહેરોમાં જવા માટેની સુવિધા સુધરશે. ખાસ કરીને નોકરીધંધા માટે રોજ શહેરોમાં જતા લોકોને મોટી રાહત મળશે.

11 કરોડના ખર્ચે નવો બ્રિજ નિર્માણ શરૂ
11 કરોડના ખર્ચે નવો બ્રિજ નિર્માણ શરૂ (ETV Bharat Gujarat)

ધામની થી મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર સુધીના ગામોને લાભ

ધામડી વિસ્તારના તેમજ મહારાષ્ટ્ર બોર્ડર નજીકના ગામો જેમ કે ધામણી, કુંડા, અરનાઈ, નળી મધની, ચાંદ વેંગણ, તમછડી, વેરી, ભવાડા, હૈદરી, પેણધા, ગુંડિયા, જંગલ પોધા, અવલખંડી અને નંદગામના રહેવાસીઓ માટે આ બ્રિજ જીવનરેખા સાબિત થશે. આ ગામોના લોકો હવે વરસાદી મૌસમમાં પણ અવરજવર કરી શકશે.

આ પણ વાંચો...

  1. રાજકોટના મજેઠી ગામના ખેડૂતોનો જીવના જોખમે દેશી જુગાડ: ભાદર નદી પર પુલની માંગ
  2. પ.બંગાળ: દાર્જિલિંગમાં ભારે વરસાદથી તબાહી, ભૂસ્ખલન, પુલ તૂટી પડવાની ઘટનામાં 14ના મોત

TAGGED:

VALASAD PAR RIVER
NEW BRIDGE BEGINS VALASAD
KAPRADA AND DHARAMPUR
VALASAD NEWS
VALASAD PAR RIVER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

પીળી ડોકવાળી ચકલીનો થયો શિકાર અને જન્મ થયો વિશ્વના શ્રેષ્ઠ પક્ષીવિદનો! નામ હતું ડો. સલીમ અલી

અમદાવાદના આંગણે યોજાશે ઇન્ટરનેશનલ બુક ફેસ્ટિવલ, જાણો મુખ્ય આકર્ષણો અને ઇન્ટર-સ્કૂલ મેગા કોન્ટેસ્ટ્સ વિશે

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.