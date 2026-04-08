ETV Bharat / state

વલસાડ: નાનાપોઢા તાલુકાના મતદારોના કેવા પ્રશ્નો છે?, પાછલા વર્ષોમાં વિકાસના કામો થયા છે કે નહી?

તમામ વિગતો જાણવા માટે ETV Bharatની ટીમ નવા છૂટા પડેલા તાલુકા નાનાપોઢાની મુલાકાત લઈને તેમનો મત જાણ્યો હતો.

author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : April 8, 2026 at 5:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વલસાડ : જિલ્લામાં 6 તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણીના પડઘમ શરૂ થઈ ગયા છે. મતદારોને પોતાના વિસ્તારમાં તાલુકા પંચાયત અને જિલ્લા પંચાયતના કેવા ઉમેદવારો જોઈએ, મતદારોના કેવા પ્રશ્નો છે, અને પાછલા વર્ષોમાં કેવા ઉમેદવારોએ તેમના કામો કર્યા છે, એ તમામ વિગતો જાણવા માટે ETV Bharatની ટીમ નવા છૂટા પડેલા તાલુકા નાનાપોઢાની મુલાકાત લઈને તેમનો મત જાણ્યો હતો.

નાનાપોઢામાં 20 તાલુકા પંચાયત બેઠક અને 4 જિલ્લા પંચાયત બેઠકની ચૂંટણી યોજાશે

નાનાપોઢા કપરાડાં તાલુકામાંથી છૂટો પડ્યો છે. વાપી મહાનગરપાલિકામાં 11 જેટલા નવા ગામડા સામેલ કર્યા બાદ બાકી બચેલા 6 થી 7 ગામોને જોડીને નાનાપોઢા તાલુકો અમલમાં આવ્યો છે. પ્રથમ વખત નાના પુંઢા તાલુકામાં 20 તાલુકા પંચાયત અને 4 જિલ્લા પંચાયતની બેઠકોની ચૂંટણી યોજાવા જઈ રહી છે. આ ચૂંટણીના ધમધમાટમાં ત્રિપાખીયો જંગ થાય એવી શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે.

જો કે ભાજપ-કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટીના ઉમેદવારો આ વખતે ચૂંટણી મેદાનમાં ઉતરશે છે. આ સમગ્ર બાબતે આ વિસ્તારના લોકો શું જણાવી રહ્યા છે, તેની જાણકારી માટે ETV Bharatની ટીમ લોકો વચ્ચે પહોંચી હતી.

સ્થાનિક મતદારોના મત મુજબ, તેમના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા છે. સરકાર ભલે એક તરફ કહેતી હોય કે 586 કરોડની હોસ્ટલ ગ્રુપ પાણી પુરવઠા યોજના અમલમાં મૂકવામાં આવી છે, જેનાથી પાણી ટાંકી સુધી તો પહોંચ્યું છે, પણ ટાંકીથી નલસે જલ એટલે કે ટાંકીથી નળ સુધી પાણી પહોંચ્યું નથી. સરકારના દાવા પોકડ સાબિત થઈ રહ્યા છે. તેવું મતદારો જણાવી રહ્યા છે.

એટલું જ નહીં, ખેડૂતોના અનેક પ્રશ્નો છે. એપીએમસી સહિતની વ્યવસ્થાઓ અહીં હોવા છતાં ખેડૂતોને પૂરતા પ્રમાણમાં તેમના ખેત પેદાશની ઉત્પાદનનું વળતર મળતું નથી. જે અંગે પણ ખેડૂતોમાં નારાજગી જોવા મળી રહી છે. આ સાથે સાથે રોજગારી પણ આ વિસ્તારમાં શિક્ષિત લોકોને મળતી નથી. અહીંના લાખો રૂપિયા ખર્ચીને ઊંચી ડિગ્રી મેળવનારા યુવાનો પણ હાલ જીઆઈડીસીમાં રોજમદાર તરીકે નોકરી કરતા હોવાનું પણ કેટલાક મતદારો જણાવી રહ્યા છે. ત્યારે શિક્ષણ, આરોગ્ય અને રોજગાર તેમજ ખેડૂતના મુદ્દાઓ આ વખતે ચૂંટણી સમયે મહત્વના મુદ્દા સાબિત થાય એવી શક્યતાઓ વર્તાઈ રહી છે.

TAGGED:

VALASAD POLITICS
LOCAL BODY ELECTION 2026
NANAPODHA TALUKA
VALASAD NEWS
VALASAD NEWS

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.