ધરમપુરમાં વિધર્મીએ સગીરાનું કર્યુ અપહરણ, પોલીસે ગુનોંં નોંધી તપાસ કરી તેજ

વિધર્મી યુવક દ્વારા ફસાવી ભગાવી જવામાં આવી હોવાનો આરોપ પરિવારજનો અને સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે.

પોલીસે ગુનોંં નોંધી તપાસ કરી તેજ
પોલીસે ગુનોંં નોંધી તપાસ કરી તેજ
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 23, 2026 at 7:20 PM IST

વલસાડ : જિલ્લાના ધરમપુર તાલુકામાં સગીર બાળકીના ગાયબ થવાના કિસ્સાને લઈને ભારે ચકચાર મચી ગઈ છે. આ ઘટનાને લઈને સ્થાનિક સ્તરે ચર્ચાઓ તેજ બની છે અને મામલો સંવેદનશીલ બન્યો છે. સગીરાને વિધર્મી યુવક દ્વારા ફસાવી ભગાવી જવામાં આવી હોવાનો આરોપ પરિવારજનો અને સ્થાનિક આગેવાનો દ્વારા કરવામાં આવી રહ્યો છે.

પરિવારજનોનો ગંભીર આરોપ

સગીરાના પરિવારજનોનો આરોપ છે કે વિધર્મી યુવકે યુવતીને લાલચ આપી, ભાવનાત્મક રીતે ફસાવી અને પછી તેને તેના પરિવારથી દૂર લઈ ગયો છે. પરિવારજનોએ આ ઘટનાને માત્ર અપહરણ નહીં, પરંતુ ગંભીર સામાજિક અને કાયદાકીય ગુનો ગણાવી તાત્કાલિક કાર્યવાહી કરવાની માંગ ઉઠાવી છે.

પોલીસે ગુનોંં નોંધી તપાસ કરી તેજ (ETV Bharat Gujarat)

આદિવાસી અને હિન્દુ સંગઠનોનો વિરોધ

આ ઘટનાને લઈને આદિવાસી સમાજના અગ્રણીઓ તેમજ વિવિધ હિન્દુ સંગઠનોના પ્રતિનિધિઓ ધરમપુર પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યા હતા. તેમણે પોલીસ સમક્ષ આક્ષેપો સાથે લેખિત રજુઆત કરી હતી. સંગઠનોએ સગીરાની સુરક્ષા અંગે ગંભીર ચિંતા વ્યક્ત કરી અને આરોપી યુવકને તાત્કાલિક ઝડપવાની માંગ કરી છે.

બહોળી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા પોલીસ સ્ટેશન
બહોળી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા પોલીસ સ્ટેશન (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ સ્ટેશનમાં ઉગ્ર રોષ

પોલીસને રજુઆત દરમિયાન પોલીસ સ્ટેશન પર મોટી સંખ્યામાં લોકો એકત્ર થયા હતા. લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળ્યો હતો અને ઘટનાને લઈ ન્યાયની માંગ સાથે સૂત્રોચ્ચાર પણ કરવામાં આવ્યા હતા. પરિસ્થિતિ તંગ ન બને તે માટે પોલીસ દ્વારા વધારાનો બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો હતો.

બહોળી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા પોલીસ સ્ટેશન
બહોળી સંખ્યામાં લોકો પહોંચ્યા પોલીસ સ્ટેશન (ETV Bharat Gujarat)

આ બનાવની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને વલસાડ જિલ્લા પોલીસ તંત્ર તાત્કાલિક દોડતું થયું છે. ઉચ્ચ અધિકારીઓ દ્વારા મામલાની સમીક્ષા કરી જરૂરી સૂચનાઓ આપવામાં આવી છે. સ્થાનિક પોલીસને ઝડપી કાર્યવાહી કરવા અને સગીરાને સુરક્ષિત રીતે પરત લાવવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા હોવાનું જાણવા મળે છે.

વિધર્મી યુવક વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો

ધરમપુર પોલીસ દ્વારા સગીરાના પરિવારજનોની ફરિયાદના આધારે વિધર્મી યુવક વિરુદ્ધ ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો છે. પોલીસનું કહેવું છે કે કાયદાની જોગવાઈ મુજબ સગીરના મામલે કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે અને કોઈપણ પ્રકારની ઢીલાશ નહીં રાખવામાં આવે.

પોલીસે ગુનોંં નોંધી તપાસ કરી તેજ
પોલીસે ગુનોંં નોંધી તપાસ કરી તેજ (ETV Bharat Gujarat)

ફરિયાદ નોંધાયા બાદ પોલીસે આરોપી યુવકને ઝડપી લેવા માટે શોધખોળ શરૂ કરી દીધી છે. વિવિધ ટીમો બનાવી સંભવિત સ્થળોએ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે સગીરાને સલામત રીતે પરિવારજનોને સોંપવાની પ્રથમ પ્રાથમિકતા છે.

પ્રશાસન દ્વારા સમગ્ર મામલે સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે. કોઈપણ પ્રકારની અશાંતિ ન ફેલાય તે માટે પોલીસ બંદોબસ્ત વધારવામાં આવ્યો છે. પોલીસ અધિકારીઓએ લોકોમાં શાંતિ જાળવવા અને અફવાઓથી દૂર રહેવા અપીલ કરી છે.

