વલસાડ: વાપીમાં હવે ટ્રાફિકની સમસ્યાથી મળશે રાહત? શહેરમાં પ્રથમ ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશન શરૂ થયું
Published : March 21, 2026 at 6:05 PM IST
વલસાડ : જિલ્લાના વાપી શહેરમાં પ્રથમ ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનનું લોકાર્પણ આજે નાણાં પ્રધાન કનુભાઈ દેસાઈ દ્વારા સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થયું છે. ઉદ્યોગિક નગર તરીકે વિકસતા વાપીમાં વધતી ટ્રાફિક સમસ્યાઓને ધ્યાનમાં રાખીને આ સ્ટેશનની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જે શહેરની ટ્રાફિક વ્યવસ્થામાં સુધારો લાવશે તેવી અપેક્ષા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
મામલતદાર કચેરી ખાતે યોજાયો કાર્યક્રમ
આ ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનના લોકાર્પણનો કાર્યક્રમ વાપી મામલતદાર કચેરી ખાતે યોજાયો હતો. કાર્યક્રમમાં જિલ્લા સ્તરના અનેક અધિકારીઓ, પોલીસ વિભાગના અધિકારીઓ અને સ્થાનિક આગેવાનો મોટી સંખ્યામાં ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કાર્યક્રમને સુચારુ રીતે પૂર્ણ કરવા માટે તંત્ર દ્વારા યોગ્ય આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
ઉચ્ચ અધિકારીઓની ઉપસ્થિતિમાં થયું લોકાર્પણ
લોકાર્પણ પ્રસંગે મહાનગરપાલિકા કમિશનર, રેન્જ આઈ.જી., ડી.એસ.પી. તેમજ ગુજરાત સરકારના નાણાં પ્રધાન કનુભાઈ દેસાઈ સહીતના અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તમામ મહાનુભાવોના હસ્તે ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનનું વિધિવત ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું, જેને લઇને સમગ્ર કાર્યક્રમમાં ઉત્સાહભેર માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
નાનાપોઢાં તાલુકો અલગ બન્યા બાદ ખાલી પડેલ વાપી તાલુકા પંચાયતની કચેરીમાં આ ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. આથી સરકારી ઇમારતનો સદુપયોગ થવા સાથે ટ્રાફિક નિયંત્રણ માટે અલગ સગવડ ઉભી થઈ છે.
ટ્રાફિક નિયંત્રણમાં મળશે ગતિ
નવા ટ્રાફિક પોલીસ સ્ટેશનના પ્રારંભથી વાપી શહેરમાં ટ્રાફિક વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનશે. અકસ્માતોમાં ઘટાડો, ટ્રાફિક નિયમોનું કડક પાલન અને માર્ગ સુરક્ષા અંગે જનજાગૃતિ વધારવામાં આ સ્ટેશન મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવશે તેવી આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
સ્થાનિકોમાં ખુશી અને આશાવાદ
આ પહેલને લઇને સ્થાનિક નાગરિકોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. લોકોનું માનવું છે કે હવે ટ્રાફિક સમસ્યાઓમાં રાહત મળશે અને શહેરમાં આવનજાવન વધુ સરળ બનશે. ખાસ કરીને રોજિંદા મુસાફરી કરતા લોકો માટે આ સ્ટેશન લાભદાયી સાબિત થશે.
