વલસાડ: વાપી શહેરમાં સીટી બસ સેવાનો થયો પ્રારંભ, જાણો બસના રુટ

Published : March 15, 2026 at 3:38 PM IST

વલસાડ : વાપી મનપા દ્વારા આજથી સીટી બસ સેવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. નાણાં પ્રધાન તેમજ શહેરી વિકાસ મંત્રી કનુભાઈ દેસાઈ તેમજ ભાજપ શહેર પ્રમુખ મનીષ દેસાઈના હસ્તે શ્રીફળ વધેરી લીલી ઝંડી બતાવી સીટી બસ સેવાનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો.

મહત્વની વાત એ છે કે આ સીટી બસમાં મહત્તમ ભાડુ માત્ર રૂપિયા 10 રાખવામાં આવ્યું છે. હાલમાં કુલ 20 બસો મુકવામાં આવી છે. જે નક્કી કરેલા કુલ 12 રૂટ ઉપર ફરશે, જેમાં રેલવે સ્ટેશન થી નાની તાંબાડી, સ્ટેશન થી રાતા ખાડી, તેમજ સલવાવ મહલક્ષ્મી મંદિર, બગવાડા ટોલ, મોરાઈ, તેમજ નામધા ચંડોળ, દાદરા ચેકપોસ્ટ અને વાપી જી.આઈ.ડી.સી સુધી ના રૂટ છે.

  • રૂટ નં. : 1

વાપી રેલ્વે સ્ટેશન(ઈસ્ટ), માર્ગ અને મકાન વિભાગ ઓફીસ વાપી, ગુંજન ચાર રસ્તા, ગુંજન સીનેમા, અંબા માતા મંદિર, મોરારજી સર્કલ, સરદાર ચોક, આરતી ઇન્ડસ્ટ્રીસ, જી.આઈ.ડી.સી.

  • રૂટ નં. : 2

વાપી રેલ્વે સ્ટેશન(ઈસ્ટ), માર્ગ અને મકાન વિભાગ ઓફીસ વાપી, ગોદાલ નગર, જી.આઈ.ડી.સી. ચાર રસ્તા, વી.આઈ.એ ચાર રસ્તા, ભડકમોરા, શેલ્બી હોસ્પિટલ, ચણોદ ગેટ, કે.બી.એસ. કોલેજ, ડુંગરા તળાવ, હરિયા પાર્ક, ડ્રીમ હાઈટ, બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન, સાસા સારવી બિલ્ડીંગ, દાદરા ચેક પોસ્ટ

  • રૂટ નં. : 3

વાપી રેલ્વે સ્ટેશન(ઈસ્ટ), માર્ગ અને મકાન વિભાગ ઓફીસ વાપી, ગુંજન ચાર રસ્તા, ગુંજન સીનેમા, અંબા માતા મંદિર, આર.કે.દેસાઈ કોલેજ, ધનલક્ષ્મી એપાર્ટમેન્ટ, ક્રિષ્ના પાર્ક, છીરી, કંચન નગર છીરી

  • રૂટ નં. : 4

વાપી રેલ્વે સ્ટેશન(વેસ્ટ), ઝંડા ચોક, જી.એસ.ટી. ભવન, રોયલ ફોર્ચ્યુન, તિરુપતિ પ્લાઝા, ભાગ્યોદય સોસાયટી, ચલા ઝોન ઓફીસ, ડાભેલ ચોકડી

  • રૂટ નં. : 5

વાપી રેલ્વે સ્ટેશન(વેસ્ટ), વાપી ટાઉન પોસ્ટ ઓફીસ, મહારાણા પ્રતાપ ચોક, ગવન હોમ્સ, અનાવિલ હોલ, શિવ હરી બિલ્ડીંગ, રાફેલ કોલેજ, લખમદેવ તળાવ, સરકારી માધ્યમિક શાળા નામધા-ચંડોર, નામધા, નામધા સરકારી શાળા, નાગેશ્વર મહાદેવ મંદિર ચંડોર, અરીહંત પ્રેસ્ટિજ, કાચીગામ ગેટ

  • રૂટ નં. : 6

વાપી રેલ્વે સ્ટેશન(ઈસ્ટ) થી જી.આઈ.ડી.સી. ચાર રસ્તા, ભડકમોરા, કે.બી.એસ.કોલેજ, સરદાર ચોક, ગુંજન ચાર રસ્તા
વાપી રેલ્વે સ્ટેશન(ઈસ્ટ), માર્ગ અને મકાન વિભાગ ઓફીસ વાપી, ગોદાલ નગર, જી.આઈ.ડી.સી. ચાર રસ્તા, વી.આઈ.એ ચાર રસ્તા, ભડકમોરા, શેલ્બી હોસ્પિટલ, ચણોદ ગેટ, કે.બી.એસ. કોલેજ, સરદાર ચોક, મોરારજી સર્કલ, અંબા માતા મંદિર, ગુંજન સીનેમા, ગુંજન ચાર રસ્તા, વાપી રેલ્વે સ્ટેશન(ઈસ્ટ)

રૂટ નં. : 7

વાપી રેલ્વે સ્ટેશન(ઈસ્ટ), માર્ગ અને મકાન વિભાગ ઓફીસ વાપી, ગુંજન ચાર રસ્તા, છરવાડા, વાપી કોર્ટ ઓફીસ, જી.એસ.આર.ટી.સી. બસ સ્ટેન્ડ, મામલતદાર ઓફીસ, બ્રહ્મદેવ મંદિર બલીઠા, એમ ક્યુબ, સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળ સલવાવ, મોરાઇ ફાટક, ટુકવાડા, શુભમ એપાર્ટમેન્ટ (બગવાડા ટોલ પ્લાઝા)

રૂટ નં. : 8

વાપી રેલ્વે સ્ટેશન(ઈસ્ટ) થી રાતા ખાડી વાપી રેલ્વે સ્ટેશન(ઈસ્ટ), માર્ગ અને મકાન વિભાગ ઓફીસ વાપી, ગુંજન ચાર રસ્તા, ગુંજન સીનેમા, રાફેલ કોલેજ, રમજાન વાડી, પ્રમુખ હિલ, પૃથ્વી વિલા, સાઈ સરકાર રેસિડેન્સી, ક્રિષ્ના પાર્ક, છીરી, કંચન નગર, કે.પી. વિદ્યા મંદિર શાળા, રાતા, રાતા ખાડી

રૂટ નં. : 9

વાપી રેલ્વે સ્ટેશન(ઈસ્ટ), માર્ગ અને મકાન વિભાગ ઓફીસ વાપી, ગોદાલ નગર, જી.આઈ.ડી.સી. ચાર રસ્તા, વી.આઈ.એ ચાર રસ્તા, ભડકમોરા, શેલ્બી હોસ્પિટલ, ચણોદ ગેટ,ડુંગરી ફળિયા, સાઈ વીર ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પાર્ક, કરવડ ઝોન ઓફીસ, તંબાડી ફાટક

રૂટ નં. : 10

વાપી ટાઉન પોસ્ટ ઓફીસ(વેસ્ટ), મહારાણા પ્રતાપ ચોક, જી.એસ.ટી. ભવન, રોયલ ફોર્ચ્યુન, તિરુપતિ પ્લાઝા, ભાગ્યોદય સોસાયટી, ચલા ઝોન ઓફીસ, ડાભેલ ચોકડી, આઈ.ટી.આઈ. કોલેજ વટાર, આરોગ્ય અને કલ્યાણ કેન્દ્ર વટાર, કુંતા, વટાર ગામ, વટાર ડુંગરી ફળિયુ, વટાર જરસિંગ ફળિયુ, સાઈ દર્શન રેસિડેન્સી, મોરાઈ પ્રાથમિક શાળા, વેલસ્પન ઇન્ડસ્ટ્રીસ, અલોક ઇન્ડસ્ટ્રીસ, ખોલીવાડ ચાર રસ્તા, મેરિલ, ચલા પ્રાથમિક શાળા, વાપી ટાઉન પોસ્ટ ઓફીસ(વેસ્ટ)

રૂટ નં. : 11

વાપી ટાઉન પોસ્ટ ઓફીસ, મહારાણા પ્રતાપ ચોક, જી.એસ.ટી. ભવન, ચલા પ્રાથમિક શાળા, મેરિલ, ખોલીવાડ ચાર રસ્તા, અલોક ઇન્ડસ્ટ્રીસ, વેલસ્પન ઇન્ડસ્ટ્રીસ, મોરાઈ પ્રાથમિક શાળા, સાઈ દર્શન રેસિડેન્સી, વટાર જરસિંગ ફળિયુ, વટાર ડુંગરી ફળિયુ, વટાર ગામ, કુંતા, આરોગ્ય અને કલ્યાણ કેન્દ્ર વટાર, આઈ.ટી.આઈ. કોલેજ વટાર, ડાભેલ ચોકડી, ચલા ઝોન ઓફીસ, ભાગ્યોદય સોસાયટી, તિરુપતિ પ્લાઝા, રોયલ ફોર્ચ્યુન, વાપી ટાઉન પોસ્ટ ઓફીસ(વેસ્ટ)

રૂટ નં. : 12

વાપી રેલ્વે સ્ટેશન(ઈસ્ટ), માર્ગ અને મકાન વિભાગ ઓફીસ વાપી, ગુંજન ચાર રસ્તા, છરવાડા, વાપી કોર્ટ ઓફીસ, જી.એસ.આર.ટી.સી. બસ સ્ટેન્ડ, મામલતદાર ઓફીસ, બ્રહ્મદેવ મંદિર બલીઠા, એમ ક્યુબ, સ્વામીનારાયણ ગુરુકુળ સલવાવ, સલવાવ ગામ, શ્રી મહાલક્ષ્મી માતા મંદિર, સલવાવ

નાણામંત્રી કનુભાઈ દેસાઈએ કામગીરીને બિરદાવી

તાજેતરમાં જ બનેલી નવી મહાનગરપાલિકા પૈકીની વાપી મહાનગરપાલિકા દ્વારા ટૂંકા ગાળામાં અનેક સર્વાંગી વિકાસના કાર્યોને સાર્થક કર્યા છે. 11 જેટલા ગામોને સમાવિષ્ટ કર્યા બાદ મહાનગરપાલિકાને આપવામાં આવતી વિવિધ સૌ લોકો જેવી કે રોડ રસ્તા સ્ટ્રીટ લાઈટ પાણી તેમજ આજે સિટી બસનું લોકાર્પણ થયું છે. તેમણે આ તમામ કામગીરી કરવા માટે મહાનગરપાલિકાના કમિશનર યોગેશ ચૌધરીની કામગીરીને બિરદાવી હતી. તેમણે કહ્યું કે મહાનગરપાલિકા બન્યા બાદ નગરજનોની અપેક્ષા પણ વધી છે. જોકે આ અપેક્ષાને સંતોષવા માટે અનેક યોજનાઓ અમલમાં મૂકીને વિકાસના કાર્યો પૂર્ણ કરવામાં આવ્યા છે.

મહત્તમ રૂપિયા 10માં રેલ્વે સ્ટેશનથી છેક સંઘપ્રદેશ દાદરા ચેકપોસ્ટ સુધી બસ દોડશે

વાપી મહાનગરપાલિકા દ્વારા આજથી શરૂ કરવામાં આવેલી સીટી બસ સેવામાં કુલ 20 જેટલી બસો દોડાવવામાં આવી રહી છે. જે બાર રૂટ ઉપર દોડશે. જેમાં મહત્વની વાત એ છે કે આ બસોમાં મુસાફરી કરવા માટે મુસાફરોએ માત્ર 10 રૂપિયા જેટલી નજીવી કિંમત જ મહત્તમ આપવાની રહેશે. તમામ બસો રેલવે સ્ટેશન ઉપર આવેલા સીટી બસ સ્ટેન્ડથી દોડાવવામાં આવશે. જે પૂર્વમાં જીઆઇડીસી તેમજ છેક દાદરા ચેકપોસ્ટ અને નાની તંબાડી સુધી તો ઉત્તરમાં બગવાડા ટોલનાકા, મોરાઈ, વટાર, તો પશ્ચિમમાં નામધા, ચંડોળ, જેવા ગામોને તેનો લાભ થશે.

પીપીપી મોડેલ સાથે બસોની કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી છે

કમિશનર યોગેશ ચૌધરીએ ઈટીવી ભારત સાથે વાતચીત કરતા જણાવ્યું કે, "પબ્લિક પ્રાઇવેટ પાર્ટનરશીપ મુજબ 20 જેટલી બસો પહેલા તબક્કામાં શરૂ કરવામાં આવી છે અને તેનો કોન્ટ્રાક્ટ એક ખાનગી કંપનીને આપવામાં આવ્યો છે જેના દ્વારા તેનો રાખ રખાવ અને અન્ય કામગીરીઓ થશે."

બીલીમોરા નવસારી અને સુરતથી વાપી આવતા ઉદ્યોગોમાં કામ કરતાં કામદારોને તેનો લાભ થશે

બીલીમોરા નવસારી સુરત જેવા શહેરોમાંથી વાપીના જીઆઇડીસી ક્ષેત્રમાં રોજિંદા કામ કરવા માટે આવતા કંપનીના કામદારોને રેલવે સ્ટેશનથી જીઆઇડીસી સુધી જવા માટે રિક્ષાના 50થી 100 રૂપિયા જેટલી રકમ ચૂકવવી પડતી હતી પરંતુ હવે સિટી બસ શરૂ થતા ની સાથે જ માત્ર રુ.10 માં તેઓ જીઆઇડીસી વિસ્તારમાં ટ્રેનમાંથી ઉતરી સીટી બસ પકડી પોતાના ગંતવ્ય સ્થાને પહોંચી શકશે આમ તેઓના પૈસાનો પણ બચાવ થશે.

આમ વાપી મહાનગરપાલિકા દ્વારા પ્રથમ તબક્કામાં 20 જેટલી સીટી બસનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો છે. જેનો સીધો લાભ નગરપાલિકા વિસ્તારમાં રહેતા નાગરિકો તેમજ અન્ય સ્થળેથી આવતા અને વાપીમાં મુસાફરી કરનારા અનેક લોકોને તેનો સીધો લાભ મળશે.

