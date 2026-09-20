જેલની દિવાલોની વચ્ચે ગૂંજ્યું ‘વૈષ્ણવજન’, કેદીઓ વચ્ચે પહોંચેલા CMએ કહ્યું- ‘આપ સૌ પણ અમારા સ્વજન છો’
મુખ્યમંત્રીએ કેદીઓને માત્ર સજા ભોગવતા વ્યક્તિ તરીકે નહીં, પરંતુ સમાજના જ એક ભાગ તરીકે સકારાત્મક રીતે આગળ વધવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા.
Published : September 20, 2026 at 4:04 PM IST
અમદાવાદ: ‘સેવા સંકલ્પ અભિયાન’ અંતર્ગત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલની મુલાકાત લીધી હતી. આ દરમિયાન તેમણે કેદીઓ સાથે સહજ સંવાદ સાધ્યો હતો અને જેલમાં ચાલી રહેલી વિવિધ સુધારાત્મક તથા રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. મુખ્યમંત્રીએ કેદીઓને માત્ર સજા ભોગવતા વ્યક્તિ તરીકે નહીં, પરંતુ સમાજના જ એક ભાગ તરીકે સકારાત્મક રીતે આગળ વધવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે સૌપ્રથમ ગાંધી યાર્ડ ખાતે મહાત્મા ગાંધીજીની પ્રતિમાને સૂતરની આંટી પહેરાવી શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી હતી. ત્યારબાદ તેમણે કેદીઓ સાથે સંવાદ કર્યો હતો અને જેલમાં ચાલી રહેલી વિવિધ પ્રવૃત્તિઓ અંગે માહિતી મેળવી હતી.
આ મુલાકાત દરમિયાન કેદીઓ દ્વારા ‘વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ…’ ભજન રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. મુખ્યમંત્રીએ ભજનનું શ્રવણ કરી તેમાં રહેલા મૂલ્યોને જીવનમાં ઉતારવા અને સાચા અર્થમાં વૈષ્ણવજન બનવા કેદીઓને અનુરોધ કર્યો હતો. તેમણે સંયમ તથા સકારાત્મક વિચારસરણી સાથે આગળ વધવા માટે પણ પ્રેરણા આપી હતી.
કેદીઓ સાથેના સંવાદ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ જેલમાં તેમને મળતા વ્યવહાર અંગે પણ મહત્વની વાત કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે કેદીઓ સાથે પણ બહાર પ્રજાજનો સાથે થાય તેવો સારો વ્યવહાર થાય તેનું સરકાર ચોક્કસ ધ્યાન રાખશે.
મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, પીડા, ગુસ્સો અને સજા ઘણી વખત વ્યક્તિના હાથમાં રહેતી નથી. કયા સંજોગોમાં, ક્યારે અને કેવી રીતે કોઈ ઘટના બની જાય તે કહી શકાય નહીં. તેમણે કેદીઓ સાથે વાત કરતાં ઉદાહરણ આપ્યું હતું કે ઘણી વખત માત્ર પાંચ મિનિટના ગુસ્સામાં લીધેલા નિર્ણયના કારણે કોઈ વ્યક્તિને 20 કે 22 વર્ષ સુધી જેલમાં રહેવું પડી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં પરિસ્થિતિ કોઈના હાથમાં રહેતી નથી.
કોર્ટના ચુકાદા અંગે મનમાં અનેક પ્રકારના સવાલો કે અસંતોષ હોય તો પણ તે બાબતોમાં અટવાઈ રહેવાને બદલે વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં સકારાત્મક રીતે આગળ વધવા મુખ્યમંત્રીએ કેદીઓને પ્રેરિત કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે, કોઈની ભૂલ કે દોષ શોધ્યા વગર પોતાની સજા દરમિયાન જે સારું થઈ શકે તે માટે સૌએ સાથે મળીને પ્રયાસ કરવો જોઈએ.
મુખ્યમંત્રીએ કહ્યું હતું કે, “તમારી જે સજા છે એમાં જે સારામાં સારું થઈ શકે એ આપણે બધાએ સાથે મળીને કરીએ. જેથી કરીને તમારી સજા જે છે એ તમને સજા ના લાગે અને પરિવાર ભાવનાથી આપણે બધા સાથે...”
આ સાથે તેમણે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ‘પરિવારજન’ના અભિગમનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું હતું કે દેશના દરેક નાગરિકને પરિવારજન માનવામાં આવે છે અને તેમાં જેલમાં રહેલા લોકો પણ આવે છે. મુખ્યમંત્રીએ સ્પષ્ટ ભાવ સાથે કહ્યું હતું કે જેલમાં રહેલા લોકો પણ સમાજથી અલગ નથી અને “આપ બધા પણ અમારા સ્વજન છો.”
મુખ્યમંત્રીએ કેદીઓને જેલમાં મળેલી જવાબદારી અને કામને પણ મહત્વનું ગણાવ્યું હતું. તેમણે જણાવ્યું હતું કે અહીં કેદીઓ દ્વારા કરવામાં આવતું સુથારી કામ હોય કે અન્ય રચનાત્મક કામગીરી, તેમાંથી તૈયાર થતી વસ્તુઓનો ઉપયોગ બહારના લોકો સુધી પણ પહોંચે છે.
મુખ્યમંત્રીએ જેલમાં તૈયાર થતા ભજીયાનો ઉલ્લેખ કરતાં કહ્યું હતું કે, અહીંના ભજીયા ઘણા વર્ષોથી ગુજરાતમાં જ નહીં પરંતુ સમગ્ર દેશમાં વખણાય છે. તેમણે કેદીઓની મહેનત અને તેમની કલા-કૌશલ્યની પ્રશંસા કરી હતી.
આ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ કેદીઓને જીવનમાં શાંતિ અને સકારાત્મકતા સાથે પોતાની સજા પૂર્ણ કરવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે સરકાર તરફથી પણ કેદીઓની સજા શાંતિપૂર્વક અને તેમના હૃદયમાં શાંતિ રહે તે માટે પ્રાર્થના કરવામાં આવશે.
મુખ્યમંત્રીએ કેદીઓને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ‘વિકસિત ભારત’ના સંકલ્પ માટે પ્રાર્થના કરવા પણ જણાવ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે વડાપ્રધાન દ્વારા લેવામાં આવેલા વિકસિત ભારતના સંકલ્પને પૂર્ણ કરવા માટે તેમને પૂરતું બળ મળે તેવી પ્રાર્થના કેદીઓ પણ કરી શકે છે.
‘સેવા સંકલ્પ અભિયાન’ને લઈને મુખ્યમંત્રીએ કેદીઓને પણ આ અભિયાનમાં સહભાગી થવા અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે જેલમાં રહીને પણ જે સેવા કાર્ય કરી શકાય તેમાં સહભાગી થઈને સૌએ સાથે મળીને આગળ વધવું જોઈએ.
મુખ્યમંત્રીએ ત્યારબાદ જેલમાં ચાલી રહેલી વિવિધ સુધારાત્મક અને રચનાત્મક પ્રવૃત્તિઓનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેમણે સુથારી, પ્રેસ, બેકરી અને વણાટ વિભાગની મુલાકાત લીધી હતી અને બંદીવાનો દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવતી વિવિધ ચીજવસ્તુઓ તથા કૌશલ્ય આધારિત કામગીરી અંગે માહિતી મેળવી હતી.
કેદીઓ સાથે પ્રશ્નોત્તરી અને સહજ સંવાદ દરમિયાન મુખ્યમંત્રીએ તેમની મહેનત, કલા અને કૌશલ્યને બિરદાવ્યા હતા. વ્યક્તિગત સુધારણા માટે સકારાત્મક અને પ્રેરણાદાયક માર્ગદર્શન આપતાં તેમણે કેદીઓને સંયમ અને સકારાત્મક માર્ગે આગળ વધવા પ્રોત્સાહિત કર્યા હતા.
આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રીએ કેદીઓને ફળોનું વિતરણ પણ કર્યું હતું. ‘સેવા સંકલ્પ અભિયાન’માં કેદીઓને પણ પોતાનું યોગદાન આપવા માટે પ્રેરિત કર્યા હતા.
મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ત્યારબાદ અમદાવાદ મધ્યસ્થ જેલના સરદાર યાર્ડની પણ મુલાકાત લીધી હતી. તેમણે અહીં જેલમાં ચાલી રહેલી સુધારાત્મક પ્રવૃત્તિઓની કામગીરીનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું.
કેદીઓ સાથેના સંવાદના અંતે મુખ્યમંત્રીએ “ભારત માતા કી જય”, “વંદે માતરમ” અને “જય જય ગરવી ગુજરાત” ના જયઘોષ સાથે પોતાનો સંદેશ પૂર્ણ કર્યો હતો. સમગ્ર મુલાકાત દરમિયાન કેદીઓમાં રહેલી કલા, કૌશલ્ય અને સર્જનાત્મકતાને પ્રોત્સાહન આપવાની સાથે તેમને સકારાત્મક વિચારસરણી અને સમાજ સાથે જોડાયેલા રહેવાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો.
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