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વડતાલ મંદિર બોર્ડના ચેરમેન હત્યા કેસ: 17 વર્ષ જેલમાં વિતાવનાર દોષિતની સજા માફીની અરજી પર CBI રજૂ કરશે જવાબ

ગુજરાત હાઇકોર્ટે CBIની રજૂઆતને ધ્યાનમાં રાખીને જવાબ દાખલ કરવા માટે 22 જુલાઈ સુધીનો સમય આપ્યો છે.

ફાઈલ તસવીર
ફાઈલ તસવીર (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : June 19, 2026 at 5:24 PM IST

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અમદાવાદ: વડતાલ સ્વામિનારાયણ મંદિર બોર્ડના ચેરમેન ગુરુ ગદાધરાનંદની 1998માં થયેલી હત્યાના કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ કાનૂની ઘટનાક્રમ સામે આવ્યો છે. આ કેસમાં દોષિત ઠરેલા નારાયણ શાસ્ત્રી ગુરુ ઓમપ્રકાશદાસે પોતાની આજીવન કેદની સજા માફ કરવા માટે ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં અરજી કરી છે. આ અરજી પર સુનાવણી દરમિયાન સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)એ પોતાનો જવાબ રજૂ કરવા માટે સમય માંગ્યો હતો.

ગુજરાત હાઇકોર્ટે CBIની રજૂઆતને ધ્યાનમાં રાખીને જવાબ દાખલ કરવા માટે 22 જુલાઈ સુધીનો સમય આપ્યો છે. હવે આગામી સુનાવણી દરમિયાન CBI પોતાનું વલણ સ્પષ્ટ કરશે અને ત્યારબાદ કોર્ટ આ મામલે આગળનો નિર્ણય કરશે.

અરજદાર નારાયણ શાસ્ત્રીએ પોતાની અરજીમાં જણાવ્યું છે કે, તેમની ઉંમર હાલમાં 70 વર્ષથી વધુ છે અને તેઓ 17 વર્ષથી વધુ સમય જેલમાં વિતાવી ચૂક્યા છે. આ પરિસ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને તેમની આજીવન કેદની સજા માફ કરવામાં આવે અથવા સમય પહેલાં મુક્તિ આપવામાં આવે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.

સુનાવણી દરમિયાન CBI તરફથી હાજર રહેલા વકીલે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, અગાઉ પણ નારાયણ શાસ્ત્રીની પ્રિમેચ્યોર રિલીઝ અંગેની દરખાસ્ત કેન્દ્ર સરકાર સમક્ષ મોકલવામાં આવી હતી, પરંતુ કેન્દ્ર સરકારે તેને મંજૂરી આપી નહોતી. તેથી હાલની અરજીના સંદર્ભમાં પણ કેન્દ્ર સરકારનું વલણ જાણવું જરૂરી બનશે.

CBI તરફથી એડવોકેટ આર.સી. કોડેકરે કોર્ટને જણાવ્યું હતું કે, આ પ્રકારના કેસમાં કાયદાકીય જોગવાઈઓ મુજબ કેન્દ્ર સરકારની સંમતિ મહત્વપૂર્ણ છે. હાલની અરજી અંગે કેન્દ્ર સરકારના વકીલ સાથે પરામર્શ કર્યા બાદ જ વિગતવાર જવાબ રજૂ કરી શકાશે. આથી CBIએ વધુ સમયની માંગ કરી હતી.

હાઇકોર્ટે CBIની રજૂઆત સ્વીકારીને 22 જુલાઈ સુધીનો સમય આપ્યો હતો. સાથે જ નારાયણ શાસ્ત્રીને અગાઉ મંજૂર કરાયેલી પેરોલની મુદત પણ આગામી સુનાવણી સુધી લંબાવવાનો આદેશ કર્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે વડતાલ સ્વામિનારાયણ મંદિર બોર્ડના ચેરમેન ગુરુ ગદાધરાનંદની 1998માં થયેલી હત્યાનો કેસ રાજ્યભરમાં ભારે ચર્ચામાં રહ્યો હતો. તપાસ બાદ કેસ CBIને સોંપવામાં આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ કોર્ટ દ્વારા નારાયણ શાસ્ત્રી ગુરુ ઓમપ્રકાશદાસને દોષિત ઠેરવી આજીવન કેદની સજા ફટકારવામાં આવી હતી.

હવે 17 વર્ષથી વધુ સમય જેલમાં વિતાવ્યા બાદ દોષિતે સજા માફી માટે કરેલી અરજીને લઈને હાઇકોર્ટમાં કાનૂની પ્રક્રિયા આગળ વધી રહી છે. આગામી 22 જુલાઈની સુનાવણી આ મામલે મહત્વપૂર્ણ બની રહેવાની શક્યતા છે.

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