વડોદરાઃ ગોરવાના PI કિરીટ લાઠીયા સામે ક્રિમિનલ કેસ ચલાવવાનો કોર્ટનો હુકમ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો
વડોદરાની જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ કોર્ટે તેમની વિરુદ્ધ ફોજદારી કેસ નોંધી પ્રોસેસ ઈશ્યૂ કરવાનો કડક આદેશ કર્યો છે.
Published : November 6, 2026 at 10:36 AM IST
વડોદરા: અસામાજિક તત્વોથી બચવા પોલીસ હેલ્પલાઇન 100 નંબર પર મદદ માગનારા બે સગા ભાઈઓને જ પોલીસ સ્ટેશન લઈ જઈ રાતભર ઢોર માર મારવાના અને ત્યારબાદ પ્રોહિબિશનના કેસમાં સંડોવી દેવાના ચકચારી પ્રકરણમાં અદાલતે લાલ આંખ કરી છે. ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનના તત્કાલીન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર કિરીટ લાઠિયા સામે કસ્ટોડિયલ ટોર્ચર અને સત્તાના દુરુપયોગના ગંભીર આક્ષેપો સાથે દાખલ થયેલી ખાનગી ફરિયાદની ગંભીરતા ધ્યાને લઈ વડોદરાની જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ કોર્ટે તેમની વિરુદ્ધ ફોજદારી કેસ નોંધી પ્રોસેસ ઈશ્યૂ કરવાનો કડક આદેશ કર્યો છે. કથિત અત્યાચારમાં ઈજાગ્રસ્ત યુવકના કાનનો પડદો ફાટી જતાં કાયમી સાંભળવાની ક્ષમતા ગુમાવવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓ સમક્ષ કરાયેલી રજૂઆતો છતાં પગલાં ન લેવાતા આખરે ન્યાયતંત્રના હસ્તક્ષેપથી તત્કાલીન પીઆઈ સામે ક્રિમિનલ ટ્રાયલનો માર્ગ મોકળો બન્યો છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
ગુજરાતના વડોદરા શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાના રક્ષકો સામે જ કસ્ટોડિયલ ટોર્ચર અને સત્તાના દુરુપયોગનો ગંભીર કાયદાકીય મામલો સામે આવ્યો છે. જે ખાખી વર્ધી પાસે નાગરિકો સુરક્ષાની અપેક્ષા રાખતા હોય છે, તે જ પોલીસ દ્વારા મદદ માગનારા નિર્દોષ નાગરિકોને રાતભર માર મારવામાં આવ્યો હોવાના આક્ષેપ સાથે દાખલ થયેલી પ્રાઇવેટ ક્રિમિનલ ફરિયાદમાં વડોદરાની અદાલતે કડક વલણ અખત્યાર કર્યું છે. વડોદરાની નામદાર જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસ (JMFC) કોર્ટે ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનના તત્કાલીન પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) કિરીટ લાઠિયા વિરુદ્ધ ભારતીય ન્યાય સંહિતાની વિવિધ કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી ફોજદારી કેસ ચલાવવાનો હુકમ કર્યો છે.
ફરિયાદ પક્ષ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી વિગતો અનુસાર, આ સમગ્ર ઘટના 4 નવેમ્બર 2024ના રોજ બની હતી. ગોરવા વિસ્તારમાં રહેતા મોઈનખાન પઠાણ રાત્રિના સમયે પોતાનું વાહન લઈને ઘર તરફ જઈ રહ્યા હતા, ત્યારે કેટલાક અજાણ્યા અસામાજિક તત્વોએ તેમનો પીછો કરીને જાહેરમાં ગાળાગાળી કરી હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. સંભવિત હિંસાથી બચવા માટે મોઈનખાને તાત્કાલિક તેમના મોટાભાઈ મહમ્મદ પઠાણને ટેલિફોનિક જાણ કરી હતી. મહમ્મદભાઈએ ત્વરિત પોલીસ સુરક્ષા મેળવવા કંટ્રોલ રૂમના 100 નંબર પર કોલ કરીને કટોકટીની સ્થિતિ જણાવી હતી. જોકે, પંદર મિનિટ સુધી પીસીઆર વાન કે સ્થાનિક પોલીસ ન પહોંચતા તેમણે પરિસ્થિતિની ગંભીરતા જોતા તત્કાલીન ડીસીપી ઝોન કોઠીયાનો સીધો સંપર્ક કર્યો હતો.
ઉચ્ચ અધિકારીના હસ્તક્ષેપ બાદ આશરે દસેક મિનિટમાં ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનના તત્કાલીન પીઆઈ કિરીટ લાઠિયા સરકારી વાહનને બદલે પોતાની ખાનગી લક્ઝુરિયસ ગાડી લઈને ઘટનાસ્થળે પહોંચ્યા હતા. ફરિયાદમાં કરાયેલા ગંભીર આક્ષેપ મુજબ, પીઆઈ લાઠિયાએ પીછો કરનારા અસામાજિક તત્વો સામે કાયદેસર પગલાં ભરવાને બદલે ઊલટાનું ભોગ બનનાર મોઈનખાન પઠાણ અને તેમના મોટાભાઈ મહમ્મદ પઠાણને બળજબરીપૂર્વક અટકાયતમાં લીધા હતા અને બંને ભાઈઓને ગોરવા પોલીસ સ્ટેશન લઈ ગયા હતા.
કોર્ટ સમક્ષ કરાયેલી રજૂઆતમાં જણાવ્યા અનુસાર, બંને ભાઈઓને આખી રાત ગોરવા પોલીસ સ્ટેશનમાં ગેરકાયદે ગોંધી રાખવામાં આવ્યા હતા અને તત્કાલીન પીઆઈ દ્વારા તેમને બેરહેમીપૂર્વક ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો. આટલું જ નહીં, સત્તાનો ખુલ્લો દુરુપયોગ કરીને કથિત અત્યાચાર છુપાવવાના ઈરાદે બંને ભાઈઓ વિરુદ્ધ પ્રોહિબિશન (દારૂબંધી ધારા) હેઠળ બોગસ કેસ નોંધી દેવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ બીજા દિવસે બપોરે પોલીસ સ્ટેશનમાંથી જ તેમના જામીન મંજૂર કરીને મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
પોલીસ કસ્ટડીમાં થયેલી કથિત અમાનવીય મારપીટના પરિણામે મોઈનખાન પઠાણને કાનના ભાગે અત્યંત ગંભીર ઈજા પહોંચી હતી. તેમને તાત્કાલિક સારવાર અર્થે વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલ (SSG) ખાતે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. મેડિકલ તપાસ દરમિયાન કાનનો પડદો સંપૂર્ણ ફાટી ગયો હોવાનું નિદાન થયું હતું. સરકારી હોસ્પિટલના મેડિકો-લીગલ કેસ (MLC) રજિસ્ટર અને મેડિકલ રિપોર્ટમાં પણ દર્દી દ્વારા સ્પષ્ટપણે પીઆઈ કિરીટ લાઠિયા દ્વારા કાનના ભાગે મુક્કા અને લાકડીઓથી માર મારવામાં આવ્યો હોવાની હિસ્ટ્રી સત્તાવાર નોંધવામાં આવી હતી. આ ગંભીર શારીરિક આઘાતને કારણે મોઈનખાને કાનની સાંભળવાની ક્ષમતા સંપૂર્ણ ગુમાવી દીધી હોવાનું ફરિયાદમાં જણાવાયું છે.
આ ગંભીર કસ્ટોડિયલ અત્યાચાર મામલે સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ સ્વીકારવાનો ઇનકાર કરાતા, અરજદારોએ તબીબી પુરાવાઓ સાથે વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનર સમક્ષ લેખિતમાં વિગતવાર રજૂઆત કરી ગુનો નોંધવા માગણી કરી હતી. તેમ છતાં ખાખી વર્ધીના આંતરિક બચાવ વલણના કારણે મહિનાઓ સુધી પીઆઈ સામે કોઈ જ ખાતાકીય કે ફોજદારી કાર્યવાહી કરવામાં આવી નહોતી. વહીવટી તંત્ર તરફથી ન્યાય ન મળતાં આખરે પીડિત પક્ષે વડોદરાની અદાલતના દ્વાર ખખડાવી પ્રાઇવેટ ક્રિમિનલ કમ્પ્લેઇન્ટ દાખલ કરી હતી.
કેસની સુનાવણી દરમિયાન વકીલ દર્શન પટેલ દ્વારા રજૂ કરાયેલા તબીબી દસ્તાવેજો, કોલ ડિટેઇલ રેકોર્ડ્સ અને પ્રાથમિક પુરાવાઓને ધ્યાને લઈ વડોદરા JMFC કોર્ટે 4 નવેમ્બર 2026ના રોજ ઐતિહાસિક હુકમ કર્યો છે. અદાલતે ભારતીય નાગરિક સુરક્ષા સંહિતા (BNSS)ની કલમ 227 હેઠળ સત્તાનો ઉપયોગ કરીને તત્કાલીન પીઆઈ કિરીટ લાઠિયા સામે ફોજદારી કેસ રજિસ્ટર કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. કોર્ટે ભારતીય ન્યાય સંહિતા (BNS)ની કલમ 115(2) (સ્વેચ્છાએ વ્યથા પહોંચાડવી), કલમ 170 (ગેરકાયદે અટકાયત), કલમ 72 અને કલમ 352 (શાંતિ ભંગ કરવાના ઈરાદે જાણીજોઈને અપમાન કરવું) હેઠળ ગુનાની ગંભીરતા નોંધી પ્રોસેસ ઈશ્યૂ કરવાનો સ્પષ્ટ આદેશ કર્યો છે.
આ ન્યાયિક આદેશ સાથે જ વડોદરા ચીફ જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટની અદાલત દ્વારા કેસને રેગ્યુલર ક્રિમિનલ કેસ નંબર (CC No.) ફાળવી આરોપી પોલીસ અધિકારી કિરીટ લાઠિયા વિરુદ્ધ કોર્ટ સમન્સ જારી કરવામાં આવશે. કાયદાકીય પ્રક્રિયા અનુસાર હવે આરોપી પીઆઈએ અદાલત સમક્ષ રૂબરૂ હાજર થઈને જામીન મેળવવા પડશે અને કસ્ટોડિયલ વાયોલન્સના આ ગંભીર કેસમાં નિયમિત ફોજદારી ટ્રાયલનો સામનો કરવો પડશે.
પોલીસ પ્રોટેક્શન માગવાથી શરૂ થયેલો આ મામલો હવે એક વરિષ્ઠ પોલીસ અધિકારી સામે ક્રિમીનલ પ્રોસીડીંગ્સ સુધી પહોંચ્યો છે. 100 નંબરની ઇમરજન્સી કોલ સિસ્ટમની નિષ્ફળતા, રાઉન્ડ-ધ-ક્લોક કસ્ટોડિયલ ટોર્ચરના આરોપો, સરકારી હોસ્પિટલના સ્પષ્ટ તબીબી પુરાવા અને નાગરિક અધિકારોના હનન સામે અદાલતે લીધેલું આ કડક વલણ સમગ્ર પોલીસ બેડા માટે લાલબત્તી સમાન છે. વડોદરા JMFC કોર્ટ દ્વારા બીએનએસની વિવિધ કલમો હેઠળ પ્રોસેસ ઈશ્યૂ કરવાનો આદેશ એ સ્પષ્ટ સંદેશ આપે છે કે, કાયદાના રક્ષકો ક્યારેય કાયદાથી ઉપર હોઈ શકતા નથી. આગામી દિવસોમાં સમન્સ બજવણી બાદ અદાલતી ટ્રાયલ દરમિયાન રજૂ થનારા સાક્ષીઓ અને ક્રોસ એક્ઝામિનેશન પર સમગ્ર રાજ્યના મીડિયા અને કાયદાકીય વર્તુળોની નજર રહેશે.
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