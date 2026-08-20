નવરાત્રી દરમિયાન સગીરા બની હતી સામુહિક દુષ્કર્મનો ભોગ, વડોદરાની ભાયલી કોર્ટે પાંચ આરોપી દોષી ઠેરવ્યા, 25એ સજાનું એલાન
2024માં વડોદરાના ભાયલી વિસ્તારમાં નવરાત્રીના બીજા નોરતે એક સગીરા સામુહિક દુષ્કર્મનો ભોગ બની હતી, આ મામલે કોર્ટે પાંચ આરોપીને દોષી ઠેરવ્યા છે, 25મીએ સજા સંભળાવાશે.
Published : August 20, 2026 at 6:03 PM IST
વડોદરા: વડોદરાના ચકચારી ભાયલી સામૂહિક દુષ્કર્મ કેસમાં અદાલતે મોટો ચુકાદો સંભળાવ્યો છે. વર્ષ 2024ની નવરાત્રી દરમિયાન ભાયલી ગામની સીમમાં સગીરા સાથે બનેલી અમાનુષી ઘટનાના કેસમાં અદાલતે તમામ પાંચેય આરોપીઓને દોષિત જાહેર કર્યા છે. કેસમાં સરકારી વકીલો દ્વારા ધારદાર દલીલો કરવામાં આવી હતી અને CCTV, FSL તથા DNA સહિતના વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓને મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવ્યા છે. હવે આગામી 25મી તારીખે પાંચેય આરોપીઓની સજાનું એલાન કરવામાં આવશે.
વડોદરાના ભાયલી વિસ્તારમાં નવરાત્રી દરમિયાન બનેલા ચકચારી સામૂહિક દુષ્કર્મ કેસમાં આજે અદાલતે મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. વર્ષ 2024માં નવરાત્રીના બીજા નોરતે બનેલી આ અમાનુષી ઘટનાએ સમગ્ર વડોદરા સહિત ગુજરાતમાં ભારે ચકચાર મચાવી હતી. લાંબી તપાસ અને કોર્ટમાં ચાલેલી સુનાવણી બાદ હવે અદાલતે કેસના તમામ પાંચ આરોપીઓને દોષિત જાહેર કર્યા છે.
કેસની વિગતો મુજબ, ભાયલી ગામની સીમમાં એક સગીરા પોતાના મિત્ર સાથે બેઠી હતી. આ દરમિયાન આરોપીઓ ત્યાં પહોંચ્યા હતા. આરોપીઓએ સગીરાના મિત્રને માર મારીને બંધક બનાવ્યો હતો અને ત્યારબાદ સગીરા સાથે સામૂહિક દુષ્કર્મ આચર્યું હોવાનો કેસ નોંધાયો હતો. ઘટનાની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં લઈને વડોદરા પોલીસ દ્વારા સમગ્ર મામલાની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી હતી.
આ કેસમાં ક્રાઈમ બ્રાન્ચ, SOG અને સ્થાનિક પોલીસની સંયુક્ત ટીમો દ્વારા તપાસ કરવામાં આવી હતી. આરોપીઓ સુધી પહોંચવા માટે પોલીસ દ્વારા CCTV ફૂટેજ, હ્યુમન ઈન્ટેલિજન્સ અને ટેકનિકલ સર્વેલન્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસ દરમિયાન પોલીસને મહત્વની કડીઓ મળતા એક પછી એક આરોપીઓ સુધી પહોંચવામાં સફળતા મળી હતી.
આ કેસમાં પોલીસે મુન્ના બંજારી, મુમતાઝ ઉર્ફે આફતાબ બંજારી, શાહરૂખ કિશોરી, સૈફઅલી અન્સારી અને અજમલ ઉર્ફે મુન્નો અન્સારીની ધરપકડ કરી હતી. આરોપીઓની ધરપકડ બાદ તપાસને વધુ આગળ ધપાવવામાં આવી હતી અને ઘટનાને લગતા વિવિધ પુરાવાઓ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન પોલીસ દ્વારા FSL અને DNA સહિતના વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા. સાથે જ ઘટનાસ્થળ અને આસપાસના વિસ્તારોમાંથી મળેલા CCTV ફૂટેજ પણ તપાસમાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થયા હતા.
સમગ્ર તપાસ પૂર્ણ થયા બાદ પોલીસ દ્વારા કેસની ચાર્જશીટ અદાલતમાં રજૂ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટની કાર્યવાહી દરમિયાન પીડિતાનું નિવેદન, સાક્ષીઓની જુબાની, મેડિકલ પુરાવા, CCTV ફૂટેજ તેમજ FSL અને DNA રિપોર્ટ સહિતના પુરાવાઓ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કેસમાં કુલ 45 સાક્ષીઓની જુબાની લેવામાં આવી હતી. સરકારી પક્ષ તરફથી મુખ્ય સરકારી વકીલ અનિલ દેસાઈ તેમજ સરકાર દ્વારા નિમાયેલા સ્પેશિયલ સરકારી વકીલ શૈલેષ પટેલ અને નયન સુખડિયા દ્વારા કોર્ટ સમક્ષ ધારદાર દલીલો રજૂ કરવામાં આવી હતી.
સરકારી પક્ષે આરોપીઓ સામેના પુરાવાઓ અને સમગ્ર ઘટનાક્રમને કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરીને આરોપીઓને કઠોરમાં કઠોર સજા કરવાની માંગ કરી હતી. બીજી તરફ કેસમાં રજૂ થયેલા વૈજ્ઞાનિક પુરાવાઓ, સાક્ષીઓની જુબાની અને અન્ય પુરાવાઓની પણ અદાલતે નોંધ લીધી હતી. આ તમામ દલીલો અને પુરાવાઓને ધ્યાને લીધા બાદ અદાલતે પાંચેય આરોપીઓને દોષિત ઠેરવ્યા છે. જોકે, આજે માત્ર આરોપીઓને દોષિત જાહેર કરવામાં આવ્યા છે. હવે આગામી 25મી તારીખે અદાલત દ્વારા પાંચેય આરોપીઓને કઈ સજા ફટકારવામાં આવે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
ભાયલી સામૂહિક દુષ્કર્મ કેસની ગંભીરતાને જોતા શરૂઆતથી જ આ કેસમાં આરોપીઓને કડકમાં કડક સજા મળે તેવી માંગ ઉઠી હતી. હવે પાંચેય આરોપીઓ દોષિત જાહેર થતાં પીડિતા અને તેના પરિવારને ન્યાય મળવાની પ્રક્રિયામાં મહત્વપૂર્ણ તબક્કો આવ્યો છે. વડોદરાના ભાયલી સામૂહિક દુષ્કર્મ કેસમાં અદાલતે તમામ પાંચેય આરોપીઓને દોષિત જાહેર કરીને મહત્વપૂર્ણ ચુકાદો આપ્યો છે. 45 સાક્ષીઓની જુબાની સાથે CCTV, FSL, DNA અને મેડિકલ પુરાવાઓ કેસમાં મહત્વપૂર્ણ સાબિત થયા છે. હવે આગામી 25મી તારીખે સજાનું એલાન થશે અને આરોપીઓને કઈ સજા મળે છે તેના પર સમગ્ર ગુજરાતની નજર રહેશે.
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