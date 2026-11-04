વડોદરા: ગોત્રીમાં ધોળા દિવસે તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી યુવકની કરપીણ હત્યા, શહેરમાં ચકચાર
સામાન્ય અવરજવર ધરાવતા માર્ગ પર થયેલા આ હુમલામાં યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.
Published : November 4, 2026 at 10:37 AM IST
વડોદરા: ગોત્રી વિસ્તારમાં ધોળા દિવસે જાહેર માર્ગ પર યુવરાજ ડોડિયા નામના યુવકની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા ઝીંકી ઘાતકી હત્યા કરવામાં આવતાં સમગ્ર શહેરમાં ચકચાર મચી ગઈ છે. સામાન્ય અવરજવર ધરાવતા માર્ગ પર થયેલા આ હુમલામાં યુવકનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું.
હત્યાની ઘટનાને પગલે પોલીસે તપાસ તેજ કરી છે. મોડી રાત્રે પોલીસે જય ઉર્ફે ટિંકુ નામના એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે, જ્યારે અન્ય એક આરોપીની પણ અટકાયત કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. જાહેર માર્ગ પર બનેલી આ ઘાતકી હત્યાની ઘટનાથી સ્થાનિક રહીશો, વેપારીઓ અને રાહદારીઓમાં ભયનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો.
મળતી પ્રાથમિક વિગતો અનુસાર, ગોત્રી વિસ્તારમાં બપોરના સમયે આ ઘટના બની હતી. જય ઉર્ફે ટિંકુ નામનો શખ્સ તીક્ષ્ણ હથિયાર સાથે યુવરાજ ડોડિયા પર તૂટી પડ્યો હતો. તેણે યુવરાજ પર તીક્ષ્ણ હથિયારના ઉપરાછાપરી ઘા ઝીંકતાં યુવક ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં રસ્તા પર ઢળી પડ્યો હતો. હુમલામાં ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતાં તેનું ઘટનાસ્થળે જ મોત નીપજ્યું હતું. ધોળા દિવસે જાહેર માર્ગ પર બનેલી આ ઘટનાને પગલે આસપાસના વિસ્તારમાં અફરાતફરીનો માહોલ સર્જાયો હતો.
બનાવની જાણ થતાં જ ગોત્રી પોલીસનો કાફલો ઉચ્ચ અધિકારીઓ સાથે ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યો હતો. પોલીસે જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી ઘટનાસ્થળનું પંચનામું કર્યું હતું અને યુવરાજના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે સરકારી હોસ્પિટલ ખસેડ્યો હતો. બીજી તરફ, હત્યાને અંજામ આપ્યા બાદ આરોપી ફરાર થઈ જતાં તેને ઝડપી પાડવા માટે પોલીસે અલગ-અલગ ટીમો બનાવી તપાસ શરૂ કરી હતી.
પોલીસે ઘટનાસ્થળ અને આસપાસના વિસ્તારોના CCTV ફૂટેજ તપાસ્યા હતા. આ ઉપરાંત ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને બાતમીદારોની મદદથી આરોપીઓ સુધી પહોંચવા પ્રયાસો હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા. સતત શોધખોળ બાદ મોડી રાત્રે પોલીસે જય ઉર્ફે ટિંકુ નામના એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો હતો. આ ઉપરાંત આ કેસમાં અન્ય એક આરોપીની પણ અટકાયત કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. આમ, હત્યાની ઘટનાના થોડા કલાકોમાં જ પોલીસે બે વ્યક્તિઓ સામે કાર્યવાહી કરી છે.
હાલ આ હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ સ્પષ્ટ થયું નથી. પ્રાથમિક ચર્ચાઓમાં દારૂના ગેરકાયદે ધંધા સાથે સંકળાયેલા નેટવર્ક અથવા આંતરિક વર્ચસ્વની હરીફાઈની આશંકા વ્યક્ત થઈ રહી છે. જોકે, આ બાબતે સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી. પોલીસ દ્વારા આરોપીઓની પૂછપરછ અને અન્ય પુરાવાના આધારે હત્યા પાછળનું વાસ્તવિક કારણ શોધવાની દિશામાં તપાસ આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે. પોલીસ તપાસમાં હત્યામાં વપરાયેલા હથિયારની શોધખોળ, ઘટનામાં અન્ય કોઈની સંડોવણી છે કે કેમ અને હુમલા પાછળનો વિવાદ શું હતો તે સહિતના મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવી રહ્યું છે.
ગોત્રીના જાહેર માર્ગ પર ધોળા દિવસે યુવતની થયેલી હત્યાએ શહેરમાં કાયદો અને વ્યવસ્થાને લઈને ચિંતા ઊભી કરી છે. એક તરફ ઘાતકી હત્યાની ઘટનાએ ચકચાર મચાવી છે, તો બીજી તરફ પોલીસે મોડી રાત્રે એક આરોપીને ઝડપી પાડ્યો છે અને અન્ય એકની અટકાયત કરી છે. હવે પોલીસ તપાસમાં હત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ અને સમગ્ર ઘટનામાં સંડોવાયેલા લોકો અંગે વધુ વિગતો સામે આવે તેવી શક્યતા છે.
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