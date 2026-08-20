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વડોદરા: યુપી-બંગાળમાં કમ્પાઉન્ડર તરીકે કામ કર્યું, પછી પોતાનું ક્લિનિક ખોલી નાખ્યું; 12 પાસ બોગસ ડોક્ટર ઝડપાયો!

ત્રણ વર્ષ પહેલા પણ આ બોગસ ડૉક્ટરની ધરપકડ થઈ હતી, છૂટ્યાં બાદ ફરી પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી

ત્રણ વર્ષ પહેલા પણ આ બોગસ ડૉક્ટરની ધરપકડ થઈ હતી, છૂટ્યાં બાદ ફરી પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી
ત્રણ વર્ષ પહેલા પણ આ બોગસ ડૉક્ટરની ધરપકડ થઈ હતી, છૂટ્યાં બાદ ફરી પ્રેક્ટિસ શરૂ કરી દીધી (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : August 20, 2026 at 10:47 PM IST

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વડોદરા: જિલ્લાના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બોગસ તબીબો સામે કાર્યવાહી કરી રહેલી SOGને વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે. SOGની ટીમે રાયપુરા વિસ્તારમાં દરોડો પાડી કોઈપણ માન્ય મેડિકલ ડિગ્રી કે લાઇસન્સ વગર દર્દીઓની એલોપેથી પદ્ધતિથી સારવાર કરતા એક બોગસ તબીબને ઝડપી પાડ્યો છે. પોલીસની કાર્યવાહી દરમિયાન આરોપી પોતાના ક્લિનિકમાં દર્દીઓની તપાસ અને સારવાર કરતો રંગેહાથ ઝડપાયો હતો.

વડોદરા ગ્રામ્ય SOGની ટીમને રાયપુરા વિસ્તારમાં બોગસ તબીબ દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે પ્રેક્ટિસ કરવામાં આવતી હોવાની માહિતી મળી હતી. જેના આધારે SOG દ્વારા રાયપુરા PHCના મેડિકલ અધિકારીને સાથે રાખીને કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી. ટીમે શંકાસ્પદ ક્લિનિક પર દરોડો પાડતા ત્યાં દર્દીઓની તપાસ અને સારવાર ચાલી રહી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પોલીસે સ્થળ પરથી આરોપીની પૂછપરછ કરતા તેની ઓળખ 48 વર્ષીય અસીમ બીમલ સંખારી તરીકે થઈ હતી. તપાસમાં આરોપી પાસે દર્દીઓની સારવાર કરવા માટે જરૂરી કોઈ માન્ય મેડિકલ ડિગ્રી કે લાઇસન્સ ન હોવાનું સામે આવ્યું છે. એટલું જ નહીં, પોલીસ તપાસમાં આરોપી માત્ર ધોરણ 12 સુધી ભણેલો હોવાનું પણ બહાર આવ્યું છે.

UP-બંગાળમાં કમ્પાઉન્ડર તરીકે કામ કર્યું, વડોદરામાં 15 વર્ષથી પ્રેક્ટિસ કરતો હતો

આરોપી છેલ્લા આશરે 15 વર્ષથી તબીબી પ્રેક્ટિસ કરતો હોવાનો પોલીસનો ખુલાસો છે. ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે આ આરોપી અગાઉ પણ બોગસ તબીબ તરીકે પોલીસના હાથે ઝડપાઈ ચૂક્યો હતો. વર્ષ 2023માં બોગસ તબીબ તરીકે ઝડપાયા બાદ પણ આરોપીએ પોતાની પ્રવૃત્તિ બંધ કરી ન હતી અને ફરીથી ક્લિનિક શરૂ કરીને દર્દીઓની સારવાર કરતો હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે. પોલીસ તપાસમાં એવી માહિતી પણ સામે આવી છે કે, આરોપીએ અગાઉ ઉત્તર પ્રદેશ અને પશ્ચિમ બંગાળમાં કમ્પાઉન્ડર તરીકે કામ કર્યું હતું. ત્યાંથી મેળવેલા અનુભવના આધારે બાદમાં તેણે પોતાનું જ દવાખાનું શરૂ કરી દીધું હતું અને માન્ય તબીબી લાયકાત વિના દર્દીઓની સારવાર કરવાનું શરૂ રાખ્યું હતું.

SOGની ટીમે ક્લિનિકમાં દરોડો પાડ્યો ત્યારે સારવાર માટે ઉપયોગમાં લેવાતા વિવિધ સાધનો અને દવાઓ પણ મળી આવી હતી. સ્થળ પરથી સ્ટેથોસ્કોપ, બ્લડ પ્રેશર માપવાનું સાધન, વિવિધ પ્રકારના ઇન્જેક્શન તેમજ એલોપેથી દવાઓ મળી આવી હતી. પોલીસે આ તમામ મુદ્દામાલ કાયદેસરની કાર્યવાહી માટે કબજે કર્યો છે.

પોલીસે આરોપી પાસેથી કુલ ₹87,071નો મુદ્દામાલ જપ્ત કર્યો છે, તેમાં તબીબી સારવાર માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો અને એલોપેથી દવાઓનો સમાવેશ થાય છે. બોગસ તબીબ દ્વારા લાંબા સમયથી દર્દીઓની સારવાર કરવામાં આવતી હોવાના કારણે કેટલા દર્દીઓ તેની સારવાર હેઠળ આવ્યા હતા અને તેની સારવારથી કોઈ દર્દીને નુકસાન થયું છે કે કેમ તે દિશામાં પણ તપાસ કરવામાં આવી શકે છે.

કોઈ માન્ય મેડિકલ લાયકાત વગર એલોપેથી સારવાર કરવી ગંભીર બાબત છે, કારણ કે ખોટી સારવાર દર્દીના સ્વાસ્થ્ય માટે જોખમી બની શકે છે. આથી પોલીસ અને આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા આવા બોગસ તબીબો સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે. આ સમગ્ર કાર્યવાહી દરમિયાન SOGની ટીમે રાયપુરા PHCના મેડિકલ અધિકારીની મદદથી સ્થળ પર તપાસ કરી હતી. આરોપીને ઝડપી પાડ્યા બાદ તેની સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. સાથે જ પોલીસ દ્વારા આરોપીની અગાઉની પ્રવૃત્તિ અને તેણે છેલ્લા વર્ષોમાં ક્યાં-ક્યાં પ્રેક્ટિસ કરી હતી તે અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.

અગાઉ થઈ ચૂકી છે ધરપકડ

ત્રણ વર્ષ પહેલાં બોગસ તબીબ તરીકે ઝડપાયા છતાં ફરીથી ક્લિનિક શરૂ કરનાર આરોપીની ધરપકડથી હવે આરોગ્ય વિભાગ અને પોલીસની કામગીરી સામે પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત થયું છે કે આવા બોગસ તબીબો સામે અગાઉની કાર્યવાહી બાદ તેઓ ફરીથી પ્રેક્ટિસ શરૂ ન કરે તે માટે કેવી રીતે મોનિટરિંગ કરવામાં આવે.

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