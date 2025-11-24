ETV Bharat / state

વડોદરા: પ્રેમી સાથે મળી પત્નીએ કરી પતિની હત્યા, કુદરતી મોતની શંકા વચ્ચેથી બહાર આવ્યું હત્યાનું ચોંકાવનારો સત્ય

મૃતકના પરિવારજનોએ કુદરતી મોતનો ગુમાન કરતા અંતિમવિધિ કરી દીધી હતી, પરંતુ મૃતકના ભાઈને થયેલી શંકાએ આખા કિસ્સાને પલટી નાખ્યો.

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : November 24, 2025 at 10:38 PM IST

વડોદરા: વડોદરા શહેરમાં એક એવી ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે, જેમાં પત્નીએ પોતાના પુરુષ મિત્રની મદદથી પતિની હત્યા કરી અને તેને કુદરતી મોત જેવી દેખાડવાનો પ્રયાસ કર્યો. શરૂઆતમાં મૃતકના પરિવારજનોએ કુદરતી મોતનો ગુમાન કરતા અંતિમવિધિ કરી દીધી હતી, પરંતુ મૃતકના ભાઈને થયેલી શંકાએ આખા કિસ્સાને પલટી નાખ્યો. મૃતદેહ બહાર કઢાવી પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવ્યો, જેમાં ખુલાસો થયો કે આ સામાન્ય મોત નહોતું, પરંતુ પૂર્વયોજિત રીતે કરાયેલ હત્યા હતી. વડોદરા પોલીસના ડીસીપી ઝોન-2 મંજીતા વણઝારાએ આ શોકિંગ હત્યા કેસની સંપૂર્ણ વિગતો જાહેર કરી છે.

ઘટનાનો ક્રમ: પ્રેમ સંબંધના કૌભાંડમાંથી ઉપજી હત્યા

મળતી માહિતી મુજબ, વડોદરા શહેરના રહેવાસી યુવકના મોતને પહેલેથી જ કુદરતી મોત માની લેવાયું હતું. પરંતુ પાછળથી બહાર આવ્યું કે મૃતકની પોતાની પત્નીએ જ તેની હત્યા કરી હતી. પત્ની સાથે તેના પુરુષ મિત્રના ગાઢ સંબંધો હતા અને પતિ આ બાબતે નારાજ રહેતો હતો. પતિ એ આ સંબંધનો વિરોધ કરતો હોવાથી, બંનેએ મળીને તેને રસ્તામાંથી હટાવવાનો પ્લાન રચ્યો હતો.

પોલીસ તપાસ મુજબ, પત્નીએ રાત્રે ઘેનની (સ્લીપિંગ) દવા દૂધમાં ભેળવી પતિને પીવડાવી દીધું. દવા અસર કરતાની સાથે જ પતિ બેભાન સ્થિતિમાં આવી ગયો. ત્યાર બાદ મહિલાના પુરુષ મિત્ર તૌફીકને ઘરે બોલાવવામાં આવ્યો, જેણે બેભાન થયેલા મૃતકનું ગળું દબાવી તેની હત્યા કરી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, હત્યા બાદ ઘટનાસ્થળને સામાન્ય દેખાય તે રીતે ગોઠવી દીધી હતી જેથી પરિજનોને કોઈ શંકા ન થાય.

મૃતદેહ બહાર કાઢીને થયેલો સનસનીભર્યો ખુલાસો

મૃતકના ભાઈને અનેક બાબતોને આધારે શંકા થતા તેણે પોલીસનો સંપર્ક કર્યો. ભાઈએ જણાવ્યું કે મૃતકની પત્નીનું વર્તન શંકાસ્પદ હતું અને મોત પહેલાં તથા પછીની પરિસ્થિતિઓ સામાન્ય નહોતી. પોલીસને પણ પ્રાથમિક પૂછપરછમાં વિગતો સંદિગ્ધ લાગતાં મૃતદેહને કબ્રમાંથી બહાર કાઢીને પોસ્ટમોર્ટમ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો.

પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ થયું કે, મૃત્યુ ગળા દબાવવાથી થયું છે. શરીરે સંઘર્ષના નિશાન નથી, જે બતાવે છે કે મૃતક બેભાન અવસ્થામાં હતો. મૃત્યુ કુદરતી નહીં પરંતુ હોમિસાઇડ છે. આ રિપોર્ટ મળતા જ પોલીસએ ગંભીર ગુનાહિત ધોરણે તપાસ આગળ ધપાવી છે.

પોલીસની કાર્યવાહી : પત્ની પકડાઈ, પુરુષ મિત્ર ફરાર

ડીસીપી ઝોન-2 મંજીતા વણઝારાએ જણાવ્યું કે કિસ્સામાં પત્નીની સંડોવણી સાબિત થતા તેને તરત જ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. પત્નીએ પૂછપરછમાં પોતે જ દવા આપી પતિને બેભાન કર્યો હોવાની કબૂલાત કરી છે.

મહિલાના પુરુષ મિત્ર તૌફીક અને તેના બીજા સાથીની ધરપકડ હજી બાકી છે. પોલીસની ટીમો તેમના સરનામા અને હિલચાલના આધારે શોધખોળ કરી રહી છે. પોલીસ માને છે કે બંને ઘટનાના મુખ્ય સુત્રધાર છે અને વહેલી તકે પકડાઈ જશે.

હત્યા પાછળના કારણો: વૈવાહિક તણાવ અને ગેરકાયદે સંબંધો

પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે, મૃતક અને પત્ની વચ્ચે છેલ્લા કેટલાક મહિનાથી ઘરેલું ઝઘડા થતા હતા. પત્નીના પુરુષ મિત્ર સાથેના સંબંધો પતિને ખટકતા હતા. તે વિરોધ કરે ત્યારે પત્ની અને તૌફીક બંને પતિને ‘અડચણ’ સમજી રહ્યા હતાં.

ગઈ કાલે થયેલા ઝઘડા બાદ બંનેએ પતિને ઊંઘતી અવસ્થામાં મરી નાખવાનો નિર્ણય કર્યો, જેથી આ ઘટના ‘કુદરતી મોત’ જેમ દેખાય અને તેમની ઉપર શંકાનું વાદળ ન ઊઠે. પરંતુ મૃતકના ભાઈની સાવચેતાઈ અને પોલીસની તકેદારીને કારણે આખું કૌભાંડ બહાર આવી ગયું.

સમાજમાં ચકચાર, કુટુંબમાં શોકનું મોજું

આ ઘટનાએ વડોદરા શહેરમાં ચકચાર મચાવી છે. એક તરફ પતિ સાથે દગો કરી પત્નીએ પ્રેમી સાથે મળીને હત્યા કરી એટલી ઘોર ઘટના સાંભળીને લોકો હચમચી ગયા છે. બીજી તરફ મૃતકના પરિવારજનો પર આઘાતનો પહાડ તૂટી પડ્યો છે. ભાઈએ કહ્યું કે, “અમે માન્યું હતું કે ભાઈને સામાન્ય મૃત્યુ થયું છે, પરંતુ સત્ય સામે આવતા અમને વિશ્વાસ જ ન રહ્યો.”

ડીસીપી મંજીતા વણઝારાનો નિવેદન

ડીસીપી ઝોન-2 મંજીતા વણઝારાએ જણાવ્યું કે, આ હત્યા સંપૂર્ણ રીતે પૂર્વયોજિત હતી. મહિલા આરોપીની ધરપકડ થઈ ગઈ છે. મુખ્ય આરોપી તૌફીક અને તેના મિત્રની ધરપકડ ટૂંક સમયમાં થશે. કેસની તમામ કડીઓ જોડીને કડક કાયદાકીય પગલાં લેવામાં આવશે.

આ કેસ પ્રેમ સંબંધોની લાલચ અને દગો કેટલી હદે કોઈને ગુનાહિત માર્ગે દોરી શકે છે તેનો જીવંત દાખલો સાબિત થયો છે. પોલીસ તપાસ આગળ વધી રહી છે અને ટૂંક સમયમાં તમામ આરોપીઓને પકડી કાયદાની સામે ઉભા કરાશે.

