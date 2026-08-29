પ્રેમ, દગો અને મર્ડર: વડોદરામાં મહિલાની અડધી સળગેલી લાશનો ભેદ ચશ્મા-પર્સથી ઉકેલાયો, હિસ્ટ્રીશીટર પ્રેમી નીકળ્યો હત્યારો
વાઘોડિયા તાલુકાના ગુતાલ ગામની સીમમાં 26 ઓગસ્ટના રોજ ખેતરની ઓરડીમાંથી મહિલાની અર્ધસળગેલી લાશ મળી આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી.
Published : August 29, 2026 at 7:51 PM IST
વડોદરા: વડોદરા જિલ્લાના વાઘોડિયામાં ચકચારી હત્યાકાંડનો પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં પર્દાફાશ કર્યો છે. ગુતાલ ગામની સીમમાં ખેતરની ઓરડીમાંથી અર્ધસળગેલી મહિલાની લાશ મળી આવ્યા બાદ પોલીસ તપાસમાં ચોંકાવનારો ખુલાસો થયો છે. પ્રેમસંબંધમાં થયેલી તકરાર બાદ મહિલાની હત્યા કરી ઓળખ છુપાવવા લાશ સળગાવી દેવાઈ હોવાનું સામે આવ્યું છે.
વાઘોડિયા તાલુકાના ગુતાલ ગામની સીમમાં 26 ઓગસ્ટના રોજ ખેતરની ઓરડીમાંથી મહિલાની અર્ધસળગેલી લાશ મળી આવતા સમગ્ર પંથકમાં ચકચાર મચી ગઈ હતી. મહિલાની ઓળખ ન થાય તે માટે લાશને ડાંગરના ઘાસના ગઠ્ઠા અને પૂળા વચ્ચે સળગાવી દેવામાં આવી હતી. ઘટનાની ગંભીરતાને જોતા વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસની LCB, SOG અને વાઘોડિયા પોલીસની ટીમોએ અલગ-અલગ દિશામાં તપાસ શરૂ કરી હતી.
પોલીસ માટે સૌથી મોટો પડકાર મૃતક મહિલાની ઓળખ કરવાનો હતો. જોકે ઘટનાસ્થળેથી મળેલા પર્સ અને ચશ્મા તપાસમાં મહત્વની કડી બન્યા હતા. આ વસ્તુઓના આધારે મૃતક મહિલા સાવલી તાલુકાના દેવનગર નટવરનગરના રહેવાસી લક્ષ્મીબેન રોહિત હોવાનું સામે આવ્યું હતું. મૃતકની ઓળખ થયા બાદ પોલીસે આસપાસના વિસ્તારના CCTV ફૂટેજ ખંગાળ્યા હતા. CCTVમાં લક્ષ્મીબેન એક પુરુષ સાથે બાઇક પર જતા જોવા મળ્યા હતા. ત્યારબાદ ટેકનિકલ સર્વેલન્સ અને માનવસૂત્રોની મદદથી પોલીસે શંકાસ્પદ વ્યક્તિ સુધી પહોંચવાની કવાયત હાથ ધરી હતી.
તપાસ દરમિયાન પોલીસને સાવલીના પસવા ગામના વિષ્ણુ રતીલાલ મકવાણા પર શંકા જતા તેને ઝડપી લેવામાં આવ્યો હતો. પોલીસ પૂછપરછમાં બંને અગાઉ સાથે નોકરી કરતા હોવાનું સામે આવ્યું હતું. સાથે જ છેલ્લા દોઢ મહિનાથી બંને વચ્ચે પ્રેમસંબંધ હોવાની માહિતી પણ તપાસમાં બહાર આવી હતી.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, પ્રેમસંબંધમાં તકરાર થયા બાદ વિષ્ણુએ લોખંડના ધારિયા વડે લક્ષ્મીબેનના માથાના ભાગે ઘા માર્યા હતા. ગંભીર ઈજાના કારણે મહિલાનું મોત થયું હતું. ત્યારબાદ પોતાની ઓળખ છુપાવવા અને પુરાવાનો નાશ કરવા માટે આરોપીએ બીજા દિવસે ખેતરની ઓરડીમાં લાશને ઘાસના ગઠ્ઠા અને પૂળા વચ્ચે સળગાવી દીધી હોવાનો પોલીસનો દાવો છે.
આ સમગ્ર ઘટનામાં વધુ ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે પોલીસના હાથે ઝડપાયેલો વિષ્ણુ મકવાણા અગાઉથી જ ગુનાહિત ઇતિહાસ ધરાવે છે. તેની સામે બોડેલી, કિશનવાડી, હરણી, ફતેગંજ, ગોત્રી અને પાણીગેટ સહિતના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં ચોરીના અનેક ગુનાઓ નોંધાયેલા હોવાનું તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
પોલીસ તપાસમાં આરોપીએ હત્યામાં ઉપયોગમાં લીધેલું બાઇક પણ ચોરીનું હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ બાઇક હાલોલથી ચોરી કરાયું હતું, જ્યારે મોબાઇલ ફોન માંજલપુર વિસ્તારમાંથી ચોરી કરાયો હોવાનું પણ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
આમ, ગુતાલની સીમમાં અર્ધસળગેલી લાશ મળતા શરૂ થયેલી મર્ડર મિસ્ટ્રીનો વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં પર્દાફાશ કર્યો છે. પ્રેમસંબંધ, તકરાર, હત્યા અને ત્યારબાદ પુરાવાનો નાશ કરવાનો પ્રયાસ સમગ્ર કેસને વધુ ચોંકાવનારો બનાવે છે. હાલ પોલીસે આરોપી વિષ્ણુ મકવાણાની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
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