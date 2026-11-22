દાયકાઓ બાદ વિશ્વામિત્રીમાં ફરી નિર્મળ પાણી, ઊર્મિ બ્રિજ નીચેથી દેખાયું નદીનું તળિયું
વડોદરાની વિશ્વામિત્રી નદીમાં દાયકાઓ બાદ ફરી નિર્મળ પાણી જોવા મળ્યું, દેણાથી મંગલપાંડે બ્રિજ સુધીના 6 કિલોમીટરના પટ્ટામાં પાણી કાચ જેવું ચોખ્ખું દેખાય છે.
Published : November 22, 2026 at 2:25 PM IST
વડોદરા: એક સમય હતો જ્યારે વિશ્વામિત્રી નદીમાં ચોખ્ખું પાણી વહેતું હતું, પરંતુ વર્ષો સુધી ગટરનાં ગંદા પાણીના પ્રવાહે નદીની ઓળખ જ બદલી નાખી હતી. હવે દાયકાઓ બાદ વડોદરાવાસીઓ વિશ્વામિત્રીમાં ફરી નિર્મળ પાણીનાં દર્શન કરી રહ્યા છે. દેણાથી મંગલપાંડે બ્રિજ સુધીના આશરે 6 કિલોમીટરના પટ્ટામાં પાણી એટલું સ્વચ્છ જોવા મળી રહ્યું છે કે ઊર્મિ બ્રિજ નીચેથી નદીના તળિયે પડેલા પથ્થરો પણ સ્પષ્ટ દેખાઈ રહ્યા છે. વિશ્વામિત્રીના ઇતિહાસમાં આ બદલાવ માત્ર દૃશ્યમાન સુંદરતા નથી, પરંતુ વર્ષોથી પ્રદૂષણ સામે ચાલી રહેલી લડાઈમાં એક મહત્વપૂર્ણ પરિણામ તરીકે સામે આવ્યો છે.
વડોદરાની ઓળખ અને શહેરની જીવાદોરી ગણાતી વિશ્વામિત્રી નદી ફરી પોતાના મૂળ સ્વરૂપ તરફ પરત ફરતી હોય તેવાં દૃશ્યો સામે આવ્યાં છે. વર્ષો પહેલાં નદીમાં વહેતા ચોખ્ખા પાણીની વાતો વડીલો પાસેથી સાંભળવા મળતી હતી, પરંતુ સમય જતાં ગટરનાં ગંદા પાણી અને પ્રદૂષણના કારણે નદીની સ્થિતિ કથળી હતી. નદીના પાણીની દુર્ગંધ અને ગંદકી શહેર માટે લાંબા સમયથી ચિંતાનો વિષય બની હતી. હવે દાયકાઓ બાદ નદીના એક મોટા પટ્ટામાં પાણીની સ્વચ્છતામાં નોંધપાત્ર સુધારો જોવા મળતાં વડોદરાવાસીઓમાં આશા જાગી છે.
ઊર્મિ બ્રિજ નીચેથી દેખાયું નદીનું તળિયું!
દેણાથી મંગલપાંડે બ્રિજ સુધીના આશરે 6 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં નદીનું પાણી કાચ જેવું ચોખ્ખું જોવા મળી રહ્યું છે. ખાસ કરીને ઊર્મિ બ્રિજ અને મંગલપાંડે બ્રિજ નીચેનાં દૃશ્યો સૌનું ધ્યાન ખેંચી રહ્યાં છે. પાણીની સપાટી પરથી નદીના તળિયે રહેલા કાળા પથ્થરો અને જળચર વનસ્પતિ સ્પષ્ટ જોઈ શકાય છે. વર્ષો સુધી ગંદકીથી ઘેરાયેલી વિશ્વામિત્રીમાં આવો બદલાવ જોવા મળવો શહેર માટે નોંધપાત્ર ઘટના છે.
"જે તે વિભાગના HOD તે વિભાગના મુખ્ય જવાબદાર અધિકારી છે અગર તેઓ મીડિયામાં સમક્ષ કોઈ જાણકારી સાજા કરે તો તે અધિકૃત હોય ત્યારે જ કરવામાં આવે છે." - અરુણ મહેશ બાબુ, કમિશનર VMC
1.7 કરોડ લિટર ગંદા પાણીનો પ્રવાહ અટક્યો, BODમાં મોટો સુધારો
આ બદલાવ પાછળનું મુખ્ય કારણ નદીમાં ઠલવાતું ગટરનું ગંદું પાણી અટકાવવાની કામગીરી હોવાનું VMCના ડ્રેનેજ વિભાગે જણાવ્યું છે. અગાઉ દરરોજ આશરે 17 MLD એટલે કે 1.7 કરોડ લિટર ગંદું પાણી વિશ્વામિત્રીમાં ભળતું હતું. આ પ્રવાહને સુએઝ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ (STP) તરફ વાળવામાં આવ્યો છે.
VMCના ડ્રેનેજ વિભાગના HOD હરેશ રાઠવાના જણાવ્યા અનુસાર, વર્ષ 2020-21 દરમિયાન વિશ્વામિત્રી નદીનું બાયોકેમિકલ ઓક્સિજન ડિમાન્ડ (BOD) લેવલ 30 mg/lથી પણ વધુ નોંધાતું હતું. ગંદા પાણીનો પ્રવાહ અટકાવવાની કામગીરી બાદ GPCB અને CPCB દ્વારા તાજેતરમાં લેવામાં આવેલા આશરે 8 સેમ્પલમાં BODનું પ્રમાણ ઘટીને 10 mg/lથી નીચે એટલે કે આશરે 8 mg/l નોંધાયું છે.
BODનું પ્રમાણ નદીના પાણીમાં રહેલા કાર્બનિક પ્રદૂષણ અને તેને વિઘટિત કરવા માટે જરૂરી ઓક્સિજનની સ્થિતિ સમજવામાં મહત્વનું માપદંડ છે. આ આંકડામાં થયેલો ઘટાડો નદીની સ્થિતિમાં આવેલા સુધારાનો સંકેત આપે છે. હરેશ રાઠવાના જણાવ્યા મુજબ, આ જ પ્રકારનો સુધારો જળવાઈ રહે તો NGTના માપદંડોના આધારે વિશ્વામિત્રી આગામી રિપોર્ટમાં પ્રદૂષિત નદીઓની 'પ્રાયોરિટી-4' યાદીમાંથી બહાર આવી શકે છે.
રૂ. 195 કરોડના ખર્ચે 7.4 કરોડ લિટર ગંદા પાણીનો નિકાલ ટ્રીટમેન્ટ તરફ વળ્યો
વિશ્વામિત્રીને પ્રદૂષણમુક્ત કરવાની દિશામાં પાલિકા દ્વારા છેલ્લા પાંચ વર્ષથી ડ્રેનેજ નેટવર્ક મજબૂત કરવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી છે. આ સમગ્ર અભિયાન પાછળ અત્યાર સુધીમાં રૂ. 195 કરોડનો ખર્ચ કરવામાં આવ્યો છે. અટલાદરા ખાતે 84 MLD અને વેમાલી ખાતે 13 MLD ક્ષમતાના STP ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. આ ઉપરાંત નાગરવાડા અને સરદાર એસ્ટેટ ખાતે APS બનાવી જૂની ગ્રેવિટી લાઇનોનું નવીનીકરણ કરવામાં આવ્યું છે.
આ કામગીરીના પરિણામે અત્યાર સુધીમાં વિવિધ વિસ્તારોમાંથી નદીમાં જતું કુલ 7.4 કરોડ લિટર ગંદું પાણી અટકાવી તેને ટ્રીટમેન્ટ માટે મોકલવામાં આવ્યું હોવાનું પાલિકા દ્વારા જણાવાયું છે. એટલે કે દરરોજ 70 MLDથી વધુ અનટ્રીટેડ ગંદા પાણીના પ્રવાહને નદીમાં જતો અટકાવવાની દિશામાં કામગીરી થઈ છે.
હજુ 18 કિમીનો પટ્ટો બાકી, 12 સ્થળોએ ગટરનું પાણી અટકાવવાનું આયોજન
વિશ્વામિત્રીના એક પટ્ટામાં સ્વચ્છતાનો સુધારો જોવા મળ્યા બાદ હવે બાકીના આશરે 18 કિલોમીટરના વિસ્તારમાં ગંદા પાણીના પ્રવાહને અટકાવવાનો પડકાર છે. પાલિકાની ઓળખ મુજબ આશરે 12 સ્થળોએ ગટરનું પાણી નદીમાં ભળે છે. આ તમામ સ્થળોએ ગંદા પાણીનો પ્રવાહ બંધ કરવા માટે કામગીરી આગળ ધપાવવામાં આવી રહી છે.
મંગલપાંડે બ્રિજ નજીક 5 MLDથી વધુ ગંદા પાણીનો પ્રવાહ અટકાવવાનું કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું છે. સમા ભરવાડ વાસ અને પરશુરામ ભઠ્ઠા વિસ્તારમાં માઇક્રો STP બનાવવાની પ્રક્રિયા પણ આગળ વધારવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત GIPCL સર્કલથી સમા ઓલ્ડ APS, અબાકસ સર્કલથી જલારામ મંદિર, માંજલપુરના અમરનાથપુરમ તથા રાત્રિ બજારથી અમિતનગર સર્કલ તરફ નવી ડ્રેનેજ ગ્રેવિટી લાઇન નાખવાની કામગીરી શરૂ કરવાની તૈયારી છે.
વરસાદી ગટરમાં ગેરકાયદે જોડાણો અટકાવવા પણ કવાયત
નદીના પ્રદૂષણ પાછળનું એક કારણ વરસાદી ગટરમાં ગેરકાયદેસર રીતે ડ્રેનેજ કનેક્શન આપી દેવાની પ્રવૃત્તિ પણ હોવાનું પાલિકાએ જણાવ્યું છે. કેટલીક સોસાયટીઓ અથવા વ્યક્તિઓ દ્વારા વરસાદી ગટરમાં ગટરનાં પાણીનાં જોડાણો કરવામાં આવતાં આ પાણી સીધું નદીમાં પહોંચે છે. આવી પ્રવૃત્તિ અટકાવવા માટે આવનારી સ્વર્ણિમ જયંતિ મુખ્યમંત્રી શહેરી વિકાસ યોજનાની ગ્રાન્ટમાંથી નદીમાં પડતા તમામ વરસાદી ગટરના આઉટફ્લો પર ખાસ ગેટ બેસાડવાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
દાયકાઓ પહેલાં વિશ્વામિત્રીમાં વહેતા સ્વચ્છ પાણીની યાદો હવે ફરી જીવંત થવા લાગી છે. ઊર્મિ બ્રિજ નીચેથી નદીના તળિયે પડેલા પથ્થરો દેખાવા અને 6 કિલોમીટરના પટ્ટામાં પાણીની સ્વચ્છતામાં સુધારો થવો વડોદરા માટે ઐતિહાસિક મહત્વ ધરાવતી ઘટના છે. જોકે, આ બદલાવને કાયમી રાખવા માટે બાકીના 18 કિલોમીટરના પટ્ટામાં ગંદા પાણીના પ્રવાહને અટકાવવો અને નદીમાં ફરી પ્રદૂષણ ન ભળે તેની સતત દેખરેખ રાખવી જરૂરી રહેશે. વિશ્વામિત્રી ખરેખર ફરી નિર્મળ નદી તરીકે ઓળખાય તે દિવસની આશા હવે વધુ મજબૂત બની છે. વર્ષો બાદ નદીમાં દેખાતું આ સ્વચ્છ પાણી માત્ર પાલિકાની કામગીરીનું પરિણામ નથી, પરંતુ શહેરની આવનારી પેઢીઓ માટે વિશ્વામિત્રીને ફરી જીવંત બનાવવાની દિશામાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે.
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