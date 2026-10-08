વડોદરાના ‘વિકસિત ભારત સંકલ્પ ગરબા’એ રચ્યો ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ, 50 હજાર લોકો એકસાથે ગરબે રમ્યા
રાત્રે 11 વાગ્યા બાદ ત્રણ તાલીના તાલે સૌથી મોટા ગરબા ડાન્સનો રેકોર્ડ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
Published : October 8, 2026 at 1:52 PM IST
વડોદરા: વડોદરામાં ‘વિકસિત ભારત સંકલ્પ ગરબા’ના આયોજનમાં અંદાજે 50 હજાર લોકોએ એકસાથે ગરબા રમીને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને યુનાઇટેડ વે વડોદરાના સંયુક્ત આયોજનમાં રાત્રે 11 વાગ્યા બાદ ત્રણ તાલીના તાલે સૌથી મોટા ગરબા ડાન્સનો રેકોર્ડ પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો. મેદાન પર હાજર ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડના પ્રતિનિધિએ મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુને પ્રમાણપત્ર એનાયત કર્યું હતું.
વડોદરા મ્યુનિસિપલ કમિશ્નર અરુણ મહેશ બાબુએ જણાવ્યું હતું કે, વડોદરાના ગરબાની ઓળખમાં વધુ એક સિદ્ધિનો ઉમેરો થયો છે. શહેરમાં યોજાયેલા ‘વિકસિત ભારત સંકલ્પ ગરબા’ કાર્યક્રમમાં અંદાજે 50 હજાર લોકોએ એકસાથે ગરબા રમી ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડ રચ્યો છે. વડોદરા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન અને યુનાઇટેડ વે વડોદરાના સંયુક્ત આયોજનમાં આ વિશાળ સામૂહિક ગરબા કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. રાત્રે 11 વાગ્યા બાદ મેદાન પર મોટી સંખ્યામાં ખેલૈયાઓએ ત્રણ તાલીના તાલે એકસાથે ગરબા રમીને વિશ્વ રેકોર્ડ માટેનો પ્રયાસ કર્યો હતો.
કાર્યક્રમ દરમિયાન મેદાન પર હાજર ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડના પ્રતિનિધિ દ્વારા રેકોર્ડની પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુને ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડનું પ્રમાણપત્ર એનાયત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે વડોદરાના ગરબા અને સામૂહિક ભાગીદારીને વૈશ્વિક સ્તરે નવી ઓળખ મળી હોવાનું આયોજન સાથે જોડાયેલા લોકો દ્વારા જણાવાયું હતું.
લોકગાયક અતુલ દાદા પુરોહિતે આ વર્લ્ડ રેકોર્ડ વડોદરાના લોકોને સમર્પિત કર્યો હતો. કાર્યક્રમમાં વડોદરાની સંસ્કૃતિ અને શહેરની ઓળખને કેન્દ્રમાં રાખીને વિવિધ થીમ આધારિત ગરબા પણ યોજાયા હતા. સ્વચ્છ ભારત, નારી શક્તિ, વિકસિત ભારત અને વડોદરાની ઓળખ એવા ‘વડ’ સહિતની થીમ પર વિશેષ ગરબાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
કાર્યક્રમની શરૂઆત માં અંબેની આરતીથી કરવામાં આવી હતી. આ સાથે વડોદરાની ઓળખ ‘વડ’ના અનાવરણનો કાર્યક્રમ પણ યોજાયો હતો. ત્યારબાદ ગરબાના વિવિધ કાર્યક્રમો અને સામૂહિક નૃત્ય દ્વારા મેદાનમાં ઉત્સવનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં નાગરિકો પરંપરાગત પોશાકમાં ગરબા રમવા માટે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને સમગ્ર કાર્યક્રમમાં સામૂહિક ભાગીદારી જોવા મળી હતી.
આ આયોજન દરમિયાન નાગરિકોએ સામૂહિક રીતે ‘સ્વચ્છ વડોદરા’નો સંકલ્પ પણ લીધો હતો. સાથે જ ‘સ્વચ્છતા સે સ્વાગત’ અભિયાનમાં જોડાઈને શહેરને સ્વચ્છ રાખવાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો હતો. ગરબા અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમની સાથે સ્વચ્છતા અને નાગરિક જવાબદારીનો સંદેશ પણ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવ્યો હતો.
વિકસિત ભારતના સંકલ્પ સાથે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં ‘વિકસિત ગુજરાત થકી વિકસિત વડોદરા’નો સંકલ્પ પણ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. શહેરના નાગરિકોની મોટી સંખ્યામાં હાજરી વચ્ચે યોજાયેલા આ સામૂહિક ગરબાએ વડોદરાના ગરબાની પરંપરા, સાંસ્કૃતિક એકતા અને સામૂહિક ભાગીદારીને એક જ મંચ પર રજૂ કરી હતી. રાત્રિના સમયે હજારો ખેલૈયાઓએ એકસાથે ગરબા રમતા સમગ્ર મેદાન ગરબાના તાલથી ગુંજી ઉઠ્યું હતું.
અંદાજે 50 હજાર લોકોની સામૂહિક ભાગીદારીથી ‘વિકસિત ભારત સંકલ્પ ગરબા’એ ગિનિસ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. મ્યુનિસિપલ કમિશનર અરુણ મહેશ બાબુએ જાહેરાત કરી કે પ્રમાણપત્રમાં વડોદરાના લોકોના નામે એવોર્ડ હોવાથી VMCની વેબસાઇટ પર પણ સર્ટિફિકેટ મૂકવામાં આવશે. શહેરના નાગરિકોની ભાગીદારીથી બનેલા આ રેકોર્ડને વડોદરાના લોકો માટે ખાસ સિદ્ધિ તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યો છે.
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