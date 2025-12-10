ટ્રેનના ટોઈલેટમાંથી મળી નવજાત બાળકી, અજાણી મહિલા સામે ગુનો નોંધાયો
પોલીસ અને રેલ્વે સ્ટેશન સ્ટાફે તાત્કાલિક બાળકીનો બચાવ કરી 108 દ્વારા નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડી હતી.
Published : December 10, 2025 at 1:54 PM IST
વલસાડ : માનવતાને શર્મસાર કરે તેવી એક ઘટના વલસાડ રેલવે સ્ટેશનથી પ્રકાશમાં આવી છે. ટ્રેન નંબર 59050 વડોદરા-વલસાડ પેસેન્જરના કોચ નંબર D1 ના ટોયલેટમાં એક દિવસ પહેલા જ જન્મેલી બાળકી મળી આવતા રેલવે સ્ટાફમાં ગભરાટ ફેલાયો છે.
પોલીસ ફરિયાદમાં જણાવ્યા અનુસાર, 8 ડિસેમ્બરની રાતે વલસાડ રેલ્વે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર 1 પર ઊભેલી ટ્રેન નંબર 59050 અપ વડોદરા-વલસાડ પેસેન્જરના કોચ D/1ના શૌચાલયમાંથી સફેદ થેલીમાં લપેટેલી આશરે એક દિવસની જીવિત નવજાત બાળકી મળી આવી હતી. સ્ટેશન માસ્તર અને RPF સ્ટાફની જાણકારી મળતા પોલીસે ઘટનાસ્થળે પહોંચી બાળકીને 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે સિવિલ હોસ્પિટલ, વલસાડ ખાતે સારવાર માટે લઈ જવાઈ હતી.
અજાણી મહિલા સામે ગુનો, CCTV ફૂટેજ દ્વારા તપાસ
આ ઘટનાને પગલે અજાણી મહિલા અથવા વ્યક્તિ વિરુદ્ધ IPCની લાગુ પડતી કલમો હેઠળ ગુનો નોંધાયો છે. પોલીસ ટીમો દ્વારા સ્ટેશન પર અને ટ્રેનમાં લગાડાયેલા CCTV ફૂટેજની તપાસ શરૂ કરાઈ છે. બાળકી કોણે અને શા માટે છોડી હતી, તેની દિશામાં તપાસ ઝડપથી આગળ વધી રહી છે.
સમાજમાં રોષ, બાળ સુરક્ષાને લઈને ફરી ઉઠ્યા પ્રશ્નો
નવજાત બાળકીનું ટ્રેનના ટોયલેટમાંથી મળતા સમાજમાં રોષ પેદા થયો છે. આવી ઘટનાએ ફરીવાર બાળકોની સુરક્ષા, માનવતા અને સામાજિક જવાબદારી અંગે મોટા પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. સ્થાનિક NGO અને બાળ સુરક્ષા વિભાગ પણ મામલે સતર્ક થઇ તપાસ હાથ ધરી છે.
સાક્ષીઓને આગળ આવવા કરાઈ અપીલ
GRP–RPF દ્વારા વિનંતી કરવામાં આવી છે, કે ઘટના સમયે પ્લેટફોર્મ કે ટ્રેનમાં હાજર કોઈપણ મુસાફરે શંકાસ્પદ વ્યક્તિને જોયા હોય તો તરત જ પોલીસને માહિતી આપે, જેથી વહેલી તકે જવાબદારને પકડી શકાય.
વિવિધ ટીમો બનાવી શોધખોળ શરૂ
રેલવે પોલીસે ટોયલેટમાં બાળકી ત્યાગી જનારી જનેતાને શોધખોળ કરવા માટે વિવિધ ટીમો બનાવી રેલવે સ્ટેશન ઉપર મૂકવામાં આવેલા સીસીટીવી કેમેરાઓની તપાસ શરૂ કરી છે, સાથે સાથે શંકાસ્પદ જણાતા આસપાસના વિસ્તારમાં દેખાતા વાહનો પણ ચેક કરવાની કવાયત હાથ ધરી છે, શોધખોળ માટે પોલીસે ચક્રો ગતિમાન કર્યા છે.
ફરીયાદ મુજબ, અજાણી મહિલાએ બાળકીની દેખભાળ તથા ભરણપોષણ ટાળવા હેતુસર તેણીને બિનવારસી હાલતમાં છોડી નાસી ગયાની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. પોલીસે અજાણી મહિલા વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
માનવતા મારી પરવારી હોય એવા કિસ્સાએ વલસાડમાં ચકચાર જગાવી દીધી છે. જનેતા પોતાના બાળક માટે જ્યાં જીવ સુધ્ધાં આપવા તૈયાર થઈ જતી હોય ત્યાં આ તો કેવી જનેતા હશે, જેને પોતાના એક દિવસના જન્મેલ બાળકને ટોયલેટમાં ત્યજી દેવા સુધીની હિમાયત કરી દીધી શું એના હાથ નહીં ધ્રુજયા હોય?
