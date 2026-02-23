વડોદરા: અનગઢ નવાપુરા પાસે રેલવે ડેડિકેટેડ કોરિડોર નજીક વિસ્ફોટક પદાર્થ મળવા મામલે નવો વળાંક
પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ સંભવિત સબોટાજની આશંકા વચ્ચે નોંધાયેલા કેસમાં ફરિયાદી જ આરોપી હોવાનું બહાર આવતા પોલીસ તંત્રમાં પણ ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Published : February 23, 2026 at 4:16 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરના અનગઢ નવાપુરા ગામ નજીક રેલવે ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોર (DFC) વિસ્તારમાં વિસ્ફોટક પદાર્થ મળ્યા મામલે તપાસમાં ચોંકાવનારો નવો વળાંક આવ્યો છે. પ્રાથમિક દ્રષ્ટિએ સંભવિત સબોટાજની આશંકા વચ્ચે નોંધાયેલા કેસમાં ફરિયાદી જ આરોપી હોવાનું બહાર આવતા પોલીસ તંત્રમાં પણ ખળભળાટ મચી ગયો છે.
સમગ્ર મામલે ઝોન-1ના ડીસીપી ડો. જગદીશ ચાવડાએ મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે. તેમના જણાવ્યા અનુસાર, ઘટના સ્થળેથી મળેલો વિસ્ફોટક પદાર્થ લગ્ન પ્રસંગોમાં વપરાતા “કોલડપાયરો” પ્રકારનો હતો. પ્રાથમિક તપાસ બાદ જાણવા મળ્યું કે આ સમગ્ર ઘટનાનું કાવતરું એક વ્યક્તિએ પોતાનું કામ પ્રશંસનીય બતાવવા માટે રચ્યું હતું.
પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, આરોપી મુસ્તાક અલી સૈયદ, જે અગાઉ આર્મીમાં સેવા આપી ચૂક્યો છે, તે રેલવેમાં છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી હંગામી લાઇનમેન તરીકે ફરજ બજાવતો હતો. આરોપીએ પોતાની સતર્કતા દર્શાવી પ્રશંસા મેળવવા માટે રેલવે ટ્રેક નજીક જ આ વિસ્ફોટક પદાર્થ મૂક્યો હોવાની કબૂલાત કરી હોવાનું પોલીસ સૂત્રોએ જણાવ્યું છે.
ઘટનાની જાણ થતા જ રેલવે પોલીસ અને વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા સંયુક્ત કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી. બોમ્બ સ્ક્વોડ અને અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓએ સ્થળ પર તપાસ કરી પરિસ્થિતિ કાબૂમાં લીધી હતી. પ્રાથમિક રીતે ઘટનાને ગંભીરતાથી લેવામાં આવી હતી, કારણ કે રેલવે ટ્રેક અને ડેડિકેટેડ ફ્રેઇટ કોરિડોર જેવી મહત્વપૂર્ણ રાષ્ટ્રીય સંપત્તિની સુરક્ષા સાથે જોડાયેલો મુદ્દો હતો.
પરંતુ તપાસ આગળ વધતાં સમગ્ર કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો અને ફરિયાદ નોંધાવનાર જ વ્યક્તિ શંકાના ઘેરામાં આવી. ટેકનિકલ અને માનવ ગુપ્તચર માહિતીના આધારે પોલીસે આરોપીની અટકાયત કરી છે.
પોલીસે આરોપી સામે જાનમાલને જોખમમાં મૂકવા, સરકારી સંપત્તિને નુકસાન પહોંચાડવાના ઇરાદા અને અન્ય સંબંધિત કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. સમગ્ર મામલે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા એજન્સીઓ પણ તપાસમાં જોડાઈ છે, જેથી કોઈ મોટા કાવતરાની શક્યતા ન રહે તે સુનિશ્ચિત કરી શકાય.
ઝોન-1 ડીસીપી ડો. જગદીશ ચાવડાએ જણાવ્યું કે, આ ઘટના ગંભીર સ્વરૂપની હોવાથી તમામ પાસાઓથી તપાસ કરવામાં આવી. હાલ સુધીના પુરાવાઓના આધારે આરોપીની અટકાયત કરવામાં આવી છે અને વધુ પૂછપરછ ચાલુ છે.
આ બનાવે રેલવે સુરક્ષા વ્યવસ્થાને લઈને અનેક પ્રશ્નો ઉભા કર્યા છે. મહત્વપૂર્ણ રેલવે માર્ગ પર આવા પ્રકારની ઘટના સામે આવતા સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત કરવાની જરૂરિયાત પણ સ્પષ્ટ બની છે.
હાલ પોલીસ અને રેલવે સુરક્ષા દળ દ્વારા સંયુક્ત રીતે વધુ તપાસ હાથ ધરાઈ રહી છે અને આરોપીને કોર્ટમાં રજુ કરવાની કાર્યવાહી શરૂ કરવામાં આવી છે. સમગ્ર મામલે આગળ વધુ ખુલાસા થવાની શક્યતા નકારી શકાય તેમ નથી.
