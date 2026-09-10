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વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન કનેક્ટિવિટીનું નવું ગેટ વે બનશે, અનોખી ડિઝાઇન અને આધુનિક સુવિધાથી સજ્જ

મુંબઈ–અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વડોદરામાં તૈયાર થઈ રહેલું બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન શહેરની કનેક્ટિવિટીને નવી દિશા આપી શકે છે.

વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન કનેક્ટિવિટીનું નવું ગેટ વે બનશે
વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન કનેક્ટિવિટીનું નવું ગેટ વે બનશે (National High-Speed Rail Corporation Ltd ( NHARCL ))
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : September 10, 2026 at 10:56 PM IST

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વડોદરા: મુંબઈ–અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વડોદરામાં તૈયાર થઈ રહેલું બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન શહેરની કનેક્ટિવિટીને નવી દિશા આપી શકે છે. હાલના વડોદરા રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર-7ની ઉપર આ સ્ટેશનનું નિર્માણ થઈ રહ્યું છે. બુલેટ ટ્રેન અને ભારતીય રેલવે વચ્ચે સરળ ટ્રાન્સફરની સુવિધા ઉપરાંત ત્રણ ફૂટ ઓવર બ્રિજ, જેમાં 534 મીટરનો ટ્રાવેલેટરથી સજ્જ FOB પણ સામેલ છે, મુસાફરોની અવરજવર સરળ બનાવશે.

વડોદરામાં બુલેટ ટ્રેન માટે સ્ટેશન

વડોદરા શહેર માટે મુંબઈ–અમદાવાદ બુલેટ ટ્રેન પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત તૈયાર થઈ રહેલું બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન કનેક્ટિવિટીના દૃષ્ટિકોણથી મહત્ત્વપૂર્ણ બની શકે છે. આધુનિક સુવિધાઓ અને વડોદરાની ઓળખ સાથે જોડાયેલા આર્કિટેક્ચર સાથે વિકસાવવામાં આવી રહેલું આ સ્ટેશન શહેરના વિદ્યાર્થીઓ, યુવા પ્રોફેશનલ્સ, ઉદ્યોગો અને વેપાર ક્ષેત્રને મુંબઈ–અમદાવાદ કોરિડોર સાથે ઝડપી રીતે જોડવાની દિશામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન કનેક્ટિવિટીનું નવું ગેટ વે બનશે (National High-Speed Rail Corporation Ltd ( NHARCL ))

વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનની વિશેષતા એ છે કે તેનું નિર્માણ હાલના વડોદરા રેલવે સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર-7ની ઉપર કરવામાં આવી રહ્યું છે. આ વ્યવસ્થાથી બુલેટ ટ્રેન અને ભારતીય રેલવે વચ્ચે મુસાફરો માટે ટ્રાન્સફર વધુ સરળ બનવાની અપેક્ષા છે. એક પરિવહન વ્યવસ્થામાંથી બીજી વ્યવસ્થામાં જવા માટે મુસાફરોને લાંબું અંતર કાપવું ન પડે તે રીતે સ્ટેશનની કનેક્ટિવિટીનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે.

મુસાફરોની અવરજવર માટે સ્ટેશન પર ત્રણ ફૂટ ઓવર બ્રિજ એટલે કે FOBની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી રહી છે. તેમાં આશરે 534 મીટર લાંબો FOB ટ્રાવેલેટરથી સજ્જ હશે. આ FOB રેલવે અને બસ સેવાઓ વચ્ચેની કનેક્ટિવિટી ઉપરાંત અલકાપુરી તરફ તેમજ સ્ટેશનના પાર્કિંગ અને પ્લાઝા વિસ્તાર વચ્ચે મુસાફરોને સરળ અવરજવર માટે ઉપયોગી બનશે.

સ્ટેશનમાં મુસાફરોની સુવિધાને ધ્યાનમાં રાખીને વિવિધ આધુનિક સુવિધાઓનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. તેમાં વિશાળ વેઇટિંગ એરિયા, રેસ્ટરૂમ, રિટેલ સ્પેસ અને અલગ પિક-અપ તથા ડ્રોપ-ઓફ ઝોનનો સમાવેશ થાય છે. કાર, બસ અને ઓટો માટે અલગ પાર્કિંગની વ્યવસ્થા પણ કરવામાં આવશે. સ્ટેશનની આસપાસ લેન્ડસ્કેપ્ડ પ્લાઝા વિકસાવવામાં આવશે. મુસાફરોને સ્ટેશનના વિવિધ વિસ્તારો સુધી સરળતાથી પહોંચવામાં મદદ મળે તે માટે સ્પષ્ટ વે-ફાઇન્ડિંગ સિસ્ટમ પણ રાખવામાં આવશે.

સ્ટેશનની અલગ ડિઝાઇન

વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશનનું આર્કિટેક્ચર પણ તેની એક ખાસ વિશેષતા બની શકે છે. સ્ટેશનની ડિઝાઇન માટે વડના વૃક્ષથી પ્રેરણા લેવામાં આવી છે. વડોદરા શહેર સાથે વડના વૃક્ષના ઐતિહાસિક અને સાંસ્કૃતિક સંબંધને આધુનિક આર્કિટેક્ચર સાથે જોડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો છે. સ્ટેશનના પેસેન્જર સ્પેસને એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવશે કે કુદરતી પ્રકાશનો મહત્તમ ઉપયોગ થઈ શકે અને મુસાફરોને આકાશના દૃશ્યો પણ જોવા મળી શકે.

બુલેટ ટ્રેન સેવા શરૂ થયા બાદ વડોદરાથી અમદાવાદ, સુરત અને મુંબઈ તરફની કનેક્ટિવિટીમાં ઝડપી પરિવહનનો વિકલ્પ ઉપલબ્ધ થવાની અપેક્ષા છે. તેના કારણે વિદ્યાર્થીઓ માટે શિક્ષણની તકો, યુવાનો માટે રોજગાર અને વ્યાવસાયિક તકો તેમજ ઉદ્યોગો માટે નવા વ્યવસાયિક સંપર્કો સુધી પહોંચ વધુ સરળ બની શકે છે.

આ કનેક્ટિવિટી સંશોધન, સ્ટાર્ટઅપ અને ઉદ્યોગસાહસિકતા સહિતના ક્ષેત્રો માટે પણ મહત્વપૂર્ણ બની શકે છે. મુંબઈ–અમદાવાદ કોરિડોરના મોટા શહેરો સાથે ઝડપી જોડાણ મળવાથી વડોદરાના લોકો અને સ્થાનિક ઉદ્યોગોને વ્યાવસાયિક નેટવર્કિંગ અને નવી તકો સુધી પહોંચવામાં મદદ મળી શકે છે.

આ રીતે વડોદરાનું બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન માત્ર મુસાફરોની અવરજવર માટેનું પરિવહન કેન્દ્ર પૂરતું સીમિત ન રહેતા શહેરની શિક્ષણ, રોજગાર, ઉદ્યોગ, સંશોધન અને વિકાસની તકો સાથે જોડાણ વધારતું આધુનિક ગેટવે બની શકે છે.

આધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ હશે બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન

પ્લેટફોર્મ નંબર-7ની ઉપર તૈયાર થઈ રહેલું વડોદરા બુલેટ ટ્રેન સ્ટેશન આધુનિક સુવિધાઓ અને સ્થાનિક ઓળખ સાથે જોડાયેલા આર્કિટેક્ચરનું સંયોજન હશે. ત્રણ FOB, 534 મીટરના ટ્રાવેલેટરવાળા FOB, પાર્કિંગ, વેઇટિંગ એરિયા, રિટેલ સ્પેસ અને લેન્ડસ્કેપ્ડ પ્લાઝા જેવી સુવિધાઓ મુસાફરોની અવરજવર સરળ બનાવશે. બુલેટ ટ્રેન સેવા શરૂ થયા બાદ વડોદરાની અમદાવાદ, સુરત અને મુંબઈ સાથેની ઝડપી કનેક્ટિવિટી શહેર માટે નવી શિક્ષણ, રોજગાર અને વ્યવસાયિક તકોનું ગેટવે બની શકે છે.

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AHMEDABAD MUMBAI BULLET TRAIN
VADODARA BULLET TRAIN STATION

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