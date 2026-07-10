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વડોદરા: કોંગ્રેસના અયોધ્યા રામ મંદિર દાન ચોરી કૌભાંડ મુદ્દે ભાજપ પર આકરા પ્રહાર, તપાસની માંગ

રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુરેન્દ્ર રાજપુતે કહ્યું કે, ભગવાન રામ પ્રત્યે દેશના કરોડો લોકોની આસ્થા છે, પરંતુ ભાજપ ભગવાન રામના નામે રાજકારણ કરી રહી છે

રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુરેન્દ્ર રાજપુતે કહ્યું કે, ભગવાન રામ પ્રત્યે દેશના કરોડો લોકોની આસ્થા છે, પરંતુ ભાજપ ભગવાન રામના નામે રાજકારણ કરી રહી છે
રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુરેન્દ્ર રાજપુતે કહ્યું કે, ભગવાન રામ પ્રત્યે દેશના કરોડો લોકોની આસ્થા છે, પરંતુ ભાજપ ભગવાન રામના નામે રાજકારણ કરી રહી છે (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 10:50 PM IST

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વડોદરા: કોંગ્રેસ પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુરેન્દ્ર રાજપુતે પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી અયોધ્યા રામ મંદિર દાન ચોરી કૌભાંડ મુદ્દે ભાજપ અને કેન્દ્ર સરકાર પર આકરા પ્રહાર કર્યા હતા. રામ મંદિર ટ્રસ્ટ અને ચઢાવાના મુદ્દે ગંભીર આક્ષેપો કરી વડાપ્રધાન પાસે જવાબની માંગ કરી હતી. સુરેન્દ્ર રાજપુતે જણાવ્યું હતું કે, ભગવાન રામ પ્રત્યે દેશના કરોડો લોકોની આસ્થા છે, પરંતુ ભાજપ ભગવાન રામના નામે રાજકારણ કરતી આવી હોવાનો તેમણે આક્ષેપ કર્યો હતો.

કોંગ્રેસ પ્રવક્તાએ દાવો કર્યો હતો કે, ભાજપના શાસન દરમિયાન જ અયોધ્યામાં આસ્થાના નામે ગેરરીતિઓ થઈ છે. તેમણે રામ મંદિર ટ્રસ્ટની કામગીરી, ચઢાવાની રકમ અને જમીન ખરીદીના મુદ્દે સવાલો ઉભા કર્યા હતા. રાજપુતે કહ્યું કે, જ્યારે સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા રામ મંદિર નિર્માણ માટે મંજૂરી આપવામાં આવી ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રામ મંદિર ટ્રસ્ટ બનાવ્યું હતું, જેમાં RSS, VHP અને ભાજપ સાથે જોડાયેલા લોકોને સ્થાન આપવામાં આવ્યું હોવાનો તેમણે દાવો કર્યો હતો.

રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તા સુરેન્દ્ર રાજપુતે કહ્યું કે, ભગવાન રામ પ્રત્યે દેશના કરોડો લોકોની આસ્થા છે, પરંતુ ભાજપ ભગવાન રામના નામે રાજકારણ કરી રહી છે (ETV Bharat Gujarat)

સુરેન્દ્ર રાજપુતે વધુમાં જણાવ્યું કે, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સહિતના તમામ પ્રસંગોનો શ્રેય જ્યારે વડાપ્રધાન દ્વારા લેવામાં આવ્યો હતો તો હવે જો કોઈ ગેરરીતિ થઈ હોવાના આક્ષેપો છે તો તેની જવાબદારી કોણ લેશે? તેમણે PMOની ભૂમિકા અંગે પણ સવાલો ઉઠાવ્યા હતા.

કોંગ્રેસ પ્રવક્તાએ SITની રચના અને તેની નિષ્પક્ષતા અંગે પણ પ્રશ્નો કર્યા હતા. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે મહાકુંભ દરમિયાન કરોડો શ્રદ્ધાળુઓ દ્વારા આપવામાં આવેલા ચઢાવાના હિસાબ અંગે પારદર્શિતા જરૂરી છે. આ સાથે રામ મંદિર ટ્રસ્ટ દ્વારા જમીન ખરીદી સહિતના નિર્ણયો અંગે પણ તપાસ થવી જોઈએ તેવી માંગ કરી હતી.

તેમણે કહ્યું કે, આ સમગ્ર મામલે વડાપ્રધાન મૌન કેમ છે તે દેશ જાણવા માંગે છે. કોંગ્રેસ દ્વારા ચંપત રાય અને અનિલ મિશ્રા સામે કાર્યવાહી કરવાની માંગ કરવામાં આવી છે. સાથે જ સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશની અધ્યક્ષતામાં તપાસ સમિતિ બનાવવાની માંગ કરવામાં આવી છે.

સુરેન્દ્ર રાજપુતે વર્તમાન ટ્રસ્ટ ભંગ કરી શંકરાચાર્યો અને મહંતોનો સમાવેશ કરીને નવું રામ મંદિર ટ્રસ્ટ બનાવવાની માંગ પણ કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે આસ્થા સાથે જોડાયેલા મુદ્દાઓમાં સંપૂર્ણ પારદર્શિતા હોવી જરૂરી છે.

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