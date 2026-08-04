વડોદરા: પોર ગામમાં ગ્રીલમાં ફસાયેલા મગરનું સફળ રેસ્ક્યુ; બે કલાકની મહેનત બાદ ઢાઢર નદીમાં મુક્ત
વડોદરા જિલ્લામાં તાજેતરમાં પડેલા ભારે વરસાદ અને પૂરની પરિસ્થિતિ બાદ અનેક વિસ્તારોમાં વન્યજીવો રહેણાંક વિસ્તારો તરફ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે.
Published : August 4, 2026 at 3:23 PM IST
વડોદરા: વડોદરા જિલ્લાના પોર ગામમાં પૂરનું પાણી ઓસર્યા બાદ ગ્રીલમાં ફસાયેલા એક મગરનું સફળ રેસ્ક્યુ કરવામાં આવ્યું છે. સેવ વાઇલ્ડલાઇફ ટ્રસ્ટ અને વન વિભાગની સંયુક્ત ટીમે આશરે બે કલાકની જહેમત બાદ મગરને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢીને તેના કુદરતી નિવાસસ્થાન ઢાઢર નદીમાં મુક્ત કર્યો હતો.
વડોદરા જિલ્લામાં તાજેતરમાં પડેલા ભારે વરસાદ અને પૂરની પરિસ્થિતિ બાદ અનેક વિસ્તારોમાં વન્યજીવો રહેણાંક વિસ્તારો તરફ આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. આવી જ એક ઘટના પોર ગામમાંથી સામે આવી છે. પૂરનું પાણી ઉતર્યા બાદ બળીયાદેવ મંદિર પાછળના વિસ્તારમાં એક મગર ગ્રીલમાં ફસાઈ ગયો હતો. મગર ફસાયો હોવાની જાણ થતાં સ્થાનિકોમાં કુતૂહલ સાથે ચિંતાનો માહોલ સર્જાયો હતો.
સ્થાનિક લોકોએ તરત જ સેવ વાઇલ્ડલાઇફ ટ્રસ્ટ અને વન વિભાગને ઘટનાની જાણ કરી હતી. માહિતી મળતાં જ બંને વિભાગની રેસ્ક્યુ ટીમ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. સ્થળનું નિરીક્ષણ કર્યા બાદ મગરને કોઈ ઈજા ન પહોંચે તે રીતે રેસ્ક્યુ ઓપરેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ગ્રીલમાં મગર ખરાબ રીતે ફસાઈ જતાં રેસ્ક્યુ કામગીરી સરળ નહોતી. ટીમે અત્યંત સાવચેતી સાથે કામગીરી હાથ ધરી હતી.
આશરે બે કલાક સુધી સતત મહેનત કર્યા બાદ રેસ્ક્યુ ટીમે મગરને સફળતાપૂર્વક ગ્રીલમાંથી બહાર કાઢ્યો હતો. સમગ્ર કામગીરી દરમિયાન સ્થાનિક લોકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. રેસ્ક્યુ બાદ મગરની સ્થિતિનું નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું. મગર સ્વસ્થ હોવાનું જણાતાં તેને સુરક્ષિત રીતે તેના કુદરતી નિવાસસ્થાન ઢાઢર નદીમાં છોડવામાં આવ્યો હતો.
ચોમાસા દરમિયાન નદીઓમાં પાણીનું સ્તર વધતાં મગરો પોતાના મૂળ નિવાસસ્થાનમાંથી બહાર આવી જતા હોય છે. પૂરનું પાણી ઓસર્યા બાદ તેઓ ઘણી વખત રહેણાંક વિસ્તારો, ખેતરો અથવા અન્ય સ્થળોએ ફસાઈ જવાના બનાવો સામે આવતા રહે છે. વન વિભાગ દ્વારા આવા સમયે લોકોને મગરથી દૂર રહેવા, તેને પકડવાનો કે હેરાન કરવાનો પ્રયાસ ન કરવા અને તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ ટીમને જાણ કરવાની અપીલ કરવામાં આવે છે.
સેવ વાઇલ્ડલાઇફ ટ્રસ્ટ અને વન વિભાગની સમયસરની કામગીરીને કારણે મગરનો જીવ બચી ગયો હતો. સ્થાનિકોએ પણ રેસ્ક્યુ ટીમની કામગીરીને બિરદાવી હતી. આ ઘટના ફરી એકવાર વન્યજીવોના સંરક્ષણ અને માનવ-વન્યજીવ સહઅસ્તિત્વ જાળવવાની જરૂરિયાત તરફ ધ્યાન દોરે છે.