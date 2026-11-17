વડોદરા SSG હોસ્પિટલનો વધુ એક વીડિયો વાયરલ, રાત્રે દર્દીઓને સ્ટ્રેચર-મદદ ન મળતા હાલાકી
વડોદરાની SSG હોસ્પિટલમાં રાત્રે દર્દીઓને સ્ટ્રેચર અને મદદ ન મળતો હોવાનો વીડિયો વાયરલ, વીડિયોમાં દર્દીઓ સહાય વિના લંગડાતા ચાલવા મજબૂર બન્યા હોવાના દૃશ્યો સામે આવ્યા.
Published : November 17, 2026 at 7:42 PM IST
વડોદરા: વડોદરાની સરકારી SSG હોસ્પિટલની વ્યવસ્થાને લઈને વધુ એક વીડિયો સામે આવતાં દર્દીઓની સુવિધાઓ અંગે સવાલો ઊભા થયા છે. વાયરલ વીડિયોમાં રાત્રિના સમયે દર્દીઓને સ્ટ્રેચર કે મદદ માટે સર્વન્ટ ન મળતાં મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડતો હોવાનું જોવા મળી રહ્યું છે. કેટલાક દર્દીઓ જરૂરી સાધનો અને સહાય વિના લંગડાતા ચાલવા મજબૂર બન્યા હોવાના દૃશ્યો સામે આવ્યા છે.
બીજી તરફ, હોસ્પિટલના RMO ડૉ. હિતેન્દ્ર ચૌહાણે હોસ્પિટલમાં પૂરતાં સ્ટ્રેચર અને વ્હીલચેર ઉપલબ્ધ હોવાનો દાવો કરીને સમગ્ર મામલે તપાસ અને જવાબદાર કર્મચારીઓ સામે કાર્યવાહીની ખાતરી આપી છે.
વડોદરાની SSG હોસ્પિટલ ફરી એકવાર દર્દીઓને મળતી સુવિધાઓ અને રાત્રિના સમયે થતી વ્યવસ્થાને લઈને ચર્ચામાં આવી છે. હોસ્પિટલનો વધુ એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો છે, જેમાં રાત્રિના સમયે દર્દીઓને સ્ટ્રેચર અને મદદ માટે જરૂરી કર્મચારી ન મળતાં હાલાકી ભોગવવી પડતી હોવાનો આક્ષેપ સામે આવ્યો છે.
વાયરલ વીડિયોમાં દર્દીઓને સ્ટ્રેચર વિના જ એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે મુશ્કેલી પડતી હોવાનું જોવા મળે છે. કેટલાક દર્દીઓ જરૂરી સહાય કે સાધનોના અભાવે લંગડાતા ચાલવા મજબૂર બન્યા હોવાના દૃશ્યો પણ સામે આવ્યા છે. દર્દીઓની મદદ માટે સર્વન્ટ ઉપલબ્ધ ન હોવાની ફરિયાદ સાથે રાત્રિના સમયે હોસ્પિટલમાં દર્દીઓની ભાળ લેનાર કોઈ નથી હોતું તેવા સવાલો પણ ઉઠી રહ્યા છે.
સરકારી હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે આવતા દર્દીઓની સુવિધા અને સલામતી માટે જરૂરી વ્યવસ્થા હોવી અપેક્ષિત છે. ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે દર્દીઓને એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે લઈ જવા માટે સ્ટ્રેચર, વ્હીલચેર અને મદદરૂપ કર્મચારીઓની ઉપલબ્ધતા કેટલી છે તે મુદ્દે આ વીડિયોએ ચર્ચા જગાવી છે. સરકાર તરફથી મળતું ભંડોળ અને CSR મારફતે મળતી સહાયનો ઉપયોગ ક્યાં થાય છે તેવો સવાલ પણ આ ઘટનાને પગલે ઉઠી રહ્યો છે.
વાયરલ વીડિયો મામલે RMOની પ્રતિક્રિયા
આ સમગ્ર મામલે SSG હોસ્પિટલના RMO ડૉ. હિતેન્દ્ર ચૌહાણે હોસ્પિટલ તંત્રનો પક્ષ રજૂ કર્યો હતો. તેમણે જણાવ્યું હતું કે SSG હોસ્પિટલમાં સ્ટ્રેચર અને વ્હીલચેર પૂરતી સંખ્યામાં ઉપલબ્ધ છે. રાત્રિના સમયે પણ જરૂરી સ્ટાફની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. આમ છતાં વાયરલ વીડિયોમાં દર્દીઓને સ્ટ્રેચર અને મદદ ન મળવાની સ્થિતિ કેવી રીતે સર્જાઈ તે તપાસનો વિષય છે.
ડૉ. હિતેન્દ્ર ચૌહાણે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે હોસ્પિટલમાં પૂરતાં સાધનો હોવા છતાં દર્દીઓને આવી હાલાકીનો સામનો કરવો પડે તે દુઃખદ બાબત છે. દર્દીઓને મદદ કરવાની જગ્યાએ વીડિયો ઉતારવાની ના પાડવા જેવી માનસિકતા કર્મચારીઓમાં ન હોવી જોઈએ. હોસ્પિટલમાં આવતા દર્દીઓને જરૂરી સહાય આપવી એ ફરજનો ભાગ છે અને તેમાં કોઈ બેદરકારી ચલાવી લેવામાં આવશે નહીં.
તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે વાયરલ વીડિયોની તપાસ કરાવવામાં આવશે. ખાસ કરીને રાત્રિના સમયે ફરજ પર તૈનાત કર્મચારીઓની કામગીરી અને દર્દીઓને મદદ ન મળવા પાછળનાં કારણોની તપાસ કરવામાં આવશે. તપાસ દરમિયાન જે કોઈ કર્મચારી કે અધિકારી જવાબદાર જણાશે તેની જવાબદારી નક્કી કરીને કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવશે તેવી ખાતરી પણ RMO દ્વારા આપવામાં આવી છે.
SSG હોસ્પિટલમાં પૂરતાં સ્ટ્રેચર અને વ્હીલચેર હોવાના તંત્રના દાવા વચ્ચે વાયરલ વીડિયોમાં દર્દીઓને પડતી મુશ્કેલીઓએ વ્યવસ્થાની વાસ્તવિક સ્થિતિ અંગે સવાલો ઊભા કર્યા છે. હવે હોસ્પિટલ તંત્ર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતી તપાસમાં રાત્રિના સમયે દર્દીઓને જરૂરી મદદ કેમ ન મળી અને ફરજ પરના કર્મચારીઓની ભૂમિકા શું હતી તે સ્પષ્ટ થશે. દર્દીઓને સમયસર સુવિધા અને સહાય મળે તે માટે માત્ર સાધનોની ઉપલબ્ધતા નહીં, પરંતુ તેનો યોગ્ય સમયે ઉપયોગ અને કર્મચારીઓની જવાબદારી પણ એટલી જ મહત્વપૂર્ણ બની રહેશે.
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