વડોદરા SOGને મોટી સફળતા, 23 વર્ષથી ફરાર રવિ પૂજારી ગેંગના સાગરિત રમેશ પુજારીને મુંબઈથી દબોચ્યો
વડોદરા ગ્રામ્ય SOGએ 23 વર્ષથી નાસતા ફરતા રવિ પૂજારી ગેંગના સાગરિત રમેશ કીડા પૂજારીને ઝડપી પાડ્યો છે.
Published : September 30, 2026 at 4:06 PM IST
વડોદરા: વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસને મોટી સફળતા મળી છે. છેલ્લા 23 વર્ષથી નાસતા ફરતા રવિ પૂજારી ગેંગના સાગરિત રમેશ કીડા પૂજારીને પોલીસે મુંબઈથી દબોચી લીધો છે. રમેશ કીડા પૂજારી પર આરોપ છે કે, તેણે વર્ષ 2003માં કરજણ તાલુકાના ગણપતપુરા ગામની સીમમાં ટ્રકચાલકને આંતરીને માર માર્યો હતો અને ત્યારબાદ લૂંટ ચલાવીને ફરાર થઈ ગયો હતો.
વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસની સ્પેશિયલ ઓપરેશન ગ્રુપ એટલે કે SOG દ્વારા 'ઓપરેશન પરાક્રમ' હેઠળ લાંબા સમયથી ફરાર આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ અંતર્ગત SOGએ 23 વર્ષથી પોલીસથી નાસતા ફરતા રવિ પૂજારી ગેંગના સાગરિત રમેશ કીડા પૂજારીને મુંબઈથી ઝડપી પાડ્યો છે. આરોપી સામે વર્ષ 2003માં કરજણ તાલુકાના ગણપતપુરા ગામની સીમમાં લૂંટનો ગુનો નોંધાયો હતો.
પોલીસની તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, વર્ષ 2003માં ગણપતપુરા ગામની સીમમાં ટ્રકચાલકને આંતરીને તેની સાથે મારામારી કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ ટ્રકમાંથી માલસામાન લૂંટવાના ગુનામાં રમેશ કીડા પૂજારીની સંડોવણી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. આ ગુનો નોંધાયા બાદ આરોપી છેલ્લા 23 વર્ષથી પોલીસથી નાસતો ફરતો હતો.
ગુજરાત સહિત મહારાષ્ટ્રમાં પણ અનેક ગુના
લાંબા સમયથી ફરાર રહેલા આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે વડોદરા ગ્રામ્ય SOG દ્વારા 'ઓપરેશન પરાક્રમ' હેઠળ કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી હતી. SOGની ટીમે ટેકનિકલ એનાલિસિસ તેમજ હ્યુમન સોર્સની મદદથી આરોપી અંગે માહિતી એકત્ર કરી હતી. મળેલી માહિતી અને તપાસના આધારે આરોપી રમેશ કિડા પૂજારી મુંબઈ, મહારાષ્ટ્રમાં હોવાની માહિતી મળી હતી. ત્યારબાદ SOGની ટીમે મુંબઈમાં કાર્યવાહી કરીને તેને ઝડપી પાડ્યો હતો. પોલીસ તપાસમાં એ પણ ખૂલ્યું કે, આરોપી રમેશ કીડા પૂજારી સામે ગુજરાત ઉપરાંત મહારાષ્ટ્રમાં પણ લૂંટ, ધાડ તેમજ શરીર સંબંધિત અનેક ગુના નોંધાયેલા છે. આરોપી રવિ પૂજારી ગેંગ સાથે સંકળાયેલો હોવાનું પણ પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
લાંબા સમયથી પોલીસ પકડથી દૂર રહેલા આરોપી સુધી પહોંચવા માટે વડોદરા SOGએ ટેક્નિકલ એનાલિસિસ અને હ્યુમન સોર્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આરોપીની ધરપકડ બાદ હવે તેની સામે નોંધાયેલા અન્ય ગુનાઓ અને તેની ભૂમિકા અંગે પણ તપાસ આગળ વધારવામાં આવી શકે છે.
વડોદરા ગ્રામ્ય SOGએ 'ઓપરેશન પારક્રમ' હેઠળ કાર્યવાહી કરીને 23 વર્ષથી ફરાર રવિ પૂજારી ગેંગના સાગરીત રમેશ કીડા પૂજારીને મુંબઈથી ઝડપી પાડ્યો છે. હાલ પોલીસે ઝડપાયેલા આરોપી રમેશ કીડા પૂજારી સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. પોલીસ દ્વારા આરોપીની પૂછપરછ તેમજ અગાઉ નોંધાયેલા ગુનાઓ અંગે વધુ વિગતો મેળવવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
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