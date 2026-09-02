વડોદરા: શિનોરમાં બાળકોને બચાવવા ગયેલા સ્નેક રેસ્ક્યુઅર અનિલ માછીનું સર્પદંશથી મોત
રસ્તા પર બાળકો રમી રહ્યા હતા ત્યાં સાપ નીકળતા અનિલ માછી તેને પકડવા ગયા હતા જ્યાં તેમણે સાપે ડંખ મારી દીધો હતો
Published : September 2, 2026 at 7:27 PM IST
વડોદરા: શિનોરમાં સાપ રેસ્ક્યુ દરમિયાન દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. રોહિતવાસ વિસ્તારમાં રહેતા 38 વર્ષીય અનિલ માછીનું કોબ્રા સાપના ડંખ બાદ સારવાર દરમિયાન મોત થયું છે. અનિલ માછી ડ્રાઇવિંગના વ્યવસાય સાથે સંકળાયેલા હતા અને સાથે સાથે સાપ સહિત અન્ય વન્યજીવોના રેસ્ક્યુનું કામ પણ કરતા હતા.
અનિલ માછી શિનોર ગામમાં પાવભાજી લેવા ગયા હતા. તે દરમિયાન રસ્તા પર કોબ્રા પ્રજાતિનો સાપ જોવા મળ્યો હતો. સાપને જોઈ આસપાસમાં રમી રહેલા બાળકોની સુરક્ષાને લઈને અનિલ માછીએ સાપને રેસ્ક્યુ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેઓ સાપને પકડવાની કામગીરી કરી રહ્યા હતા ત્યારે કોબ્રાએ તેમની આંગળી પર ડંખ મારી દીધો હતો. કોબ્રાના ડંખ બાદ અનિલ માછીને તાત્કાલિક સારવારની જરૂર હોવાથી તેમના મિત્રો તેમને બાઈક પર બેસાડીને મોટા ફોફળિયા હોસ્પિટલ લઈ ગયા હતા. ત્યાં પ્રાથમિક સારવાર બાદ વધુ સારવાર માટે ઇમરજન્સી 108 એમ્બ્યુલન્સ મારફતે તેમને વડોદરાની એસ.એસ.જી. હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. એસ.એસ.જી. હોસ્પિટલમાં તબીબોએ અનિલ માછીની તપાસ કર્યા બાદ તેમને મૃત જાહેર કર્યા હતા. ઘટનાની જાણ થતાં પરિવારજનોમાં શોકનો માહોલ છવાયો હતો. અનિલ માછી સાપ અને અન્ય વન્યજીવોના રેસ્ક્યુના કામ સાથે જોડાયેલા હોવાથી અનેક વખત લોકોની મદદે આવ્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. સાપને કારણે અન્ય લોકોને કોઈ નુકસાન ન થાય તે હેતુથી રેસ્ક્યુ કરવાનો પ્રયાસ કરતા તેમનું મોત થતા શિનોર વિસ્તારમાં પણ શોકની લાગણી જોવા મળી રહી છે.
મળતી માહિતી મુજબ, અનિલ માછીએ સાપ પકડવા અને વન્યજીવોના રેસ્ક્યુ અંગે ફોરેસ્ટ વિભાગ સહિતની વિવિધ સંસ્થાઓ પાસેથી પ્રમાણપત્રો પણ મેળવ્યા હતા. સાપ અને અન્ય વન્યજીવોના રેસ્ક્યુ દરમિયાન તેઓ અનેક વખત લોકોની મદદે આવતા હતા. આ દરમિયાન શિનોર ગામમાં બનેલી એક ઘટનામાં સાપનું રેસ્ક્યુ કરવાનો પ્રયાસ તેમના માટે જીવલેણ સાબિત થયો હતો.
ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસ પણ હોસ્પિટલ ખાતે પહોંચી હતી. પોલીસે અનિલ માછીના મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડી વધુ કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. હાલ સમગ્ર મામલે પોલીસ દ્વારા જરૂરી કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
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