વડોદરા: શિનોરના નવીનગરીમાં મહિલાની હત્યા, આરોપી પ્રેમી સતીશ વસાવા ઝડપાયો
મનીષાબેન વસાવા છેલ્લા બે વર્ષથી સતીશ વસાવા સાથે પ્રેમસંબંધમાં રહેતા હતા, આરોપી અવારનવાર તેમના પર શંકા કરતો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : October 5, 2026 at 8:29 PM IST
વડોદરા: જિલ્લાના શિનોર તાલુકાના છાણભોઈ ગામની નવીનગરી વિસ્તારમાં વિધવા મહિલાની હત્યાની ઘટનાથી ચકચાર મચી ગઈ છે. ગત સાંજે મનીષાબેન કિરણભાઈ વસાવાનો મૃતદેહ મળી આવતા આસપાસના વિસ્તારમાં ખળભળાટ મચી ગયો હતો. ઘટનાની જાણ થતાં શિનોર પોલીસ તાત્કાલિક ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને સમગ્ર મામલે તપાસ શરૂ કરી હતી.
પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવેલી વિગતો મુજબ મનીષાબેન વસાવા વિધવા થયા બાદ છેલ્લા બે વર્ષથી સતીશ વસાવા સાથે પ્રેમસંબંધમાં હતા અને બંને સાથે રહેતા હતા. દરમિયાન સતીશ વસાવા અવારનવાર મનીષાબેન પર શંકા કરતો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. ગત રોજ સાંજના સમયે બંને વચ્ચે કોઈ બાબતે બોલાચાલી થઈ હતી અને ત્યારબાદ ઝઘડો થયો હતો.
ઝઘડા દરમિયાન સતીશ વસાવાએ મનીષાબેન પર તીક્ષ્ણ હથિયાર વડે હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં મહિલાને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચતા તેમનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું. બનાવની જાણ થતાં શિનોર પોલીસની ટીમ ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી અને જરૂરી કાર્યવાહી હાથ ધરી હતી. મૃતદેહને પોસ્ટમોર્ટમ માટે ખસેડવાની કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી હતી.
વડોદરા ગ્રામ્યના ડેપ્યુટી પોલીસ અધિક્ષક પી. એન. પટેલે જણાવ્યું હતું કે શિનોર પોલીસને છાણભોઈ ગામની નવીનગરીમાં મહિલાની હત્યા થયાની જાણ થતાં પોલીસ તાત્કાલિક સ્થળ પર પહોંચી હતી. તપાસ દરમિયાન મનીષાબેનની તીક્ષ્ણ હથિયારના ઘા મારી હત્યા કરવામાં આવી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પ્રાથમિક તપાસમાં મનીષાબેન અને સતીશ વસાવા છેલ્લા બે વર્ષથી સાથે રહેતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ સતીશ વસાવા અવારનવાર મનીષાબેન પર શંકા કરતો હતો અને ગત સાંજે બંને વચ્ચે બોલાચાલી બાદ ઝઘડો થયો હતો. આ દરમિયાન સતીશે મનીષાબેન પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી હુમલો કર્યો હતો. ગંભીર ઈજાઓના કારણે મહિલાનું ઘટનાસ્થળે જ મોત થયું હતું.
બનાવને પગલે પોલીસે આરોપી સતીશ વસાવાને ઝડપી પાડ્યો છે. મૃતક મહિલાના પુત્રની ફરિયાદના આધારે શિનોર પોલીસે ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. પોલીસે હત્યામાં ઉપયોગમાં લેવાયેલા હથિયાર સહિતના મુદ્દાઓ અંગે તપાસ આગળ ધપાવી છે. હાલ પોલીસ દ્વારા હત્યા પાછળના ચોક્કસ કારણો, બંને વચ્ચે થયેલા ઝઘડાની સમગ્ર હકીકત અને ઘટનાની અન્ય વિગતો અંગે તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
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