વડોદરા: સયાજી હોસ્પિટલમાં દર્દીનો બીજી વખત આપઘાતનો પ્રયાસ, ચોથા માળેથી કૂદતા એમ્બ્યુલન્સ ચાલક પર પડ્યો
ચોથા માળે પહોંચ્યા બાદ યુવક ત્યાંથી નીચે પડતું મૂક્યું હતું. આ સમયે હોસ્પિટલના પરિસરમાં નીચે ઊભેલા એમ્બ્યુલન્સ ચાલક પ્રિતેશ પર તે પડ્યો હતો.
Published : October 9, 2026 at 7:40 PM IST
વડોદરા: વડોદરાની સયાજી હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા 33 વર્ષીય દર્દીએ આપઘાતનો પ્રયાસ કરતાં ચકચાર મચી છે. તાત્કાલિક સારવાર વિભાગમાં સારવાર દરમિયાન દર્દી બિલ્ડિંગના ચોથા માળે પહોંચી ગયો હતો અને ત્યાંથી નીચે પડતું મૂક્યું હતું. આ દરમિયાન તે નીચે ઊભેલા એમ્બ્યુલન્સ ચાલક પર પડતાં ચાલકને પણ ગંભીર ઈજા પહોંચી છે. સમગ્ર ઘટનાને પગલે રાવપુરા પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
ઘટનાની વિગતો મુજબ, ચોથા માળે પહોંચ્યા બાદ યુવક ત્યાંથી નીચે પડતું મૂક્યું હતું. આ સમયે હોસ્પિટલના પરિસરમાં નીચે ઊભેલા એમ્બ્યુલન્સ ચાલક પ્રિતેશ પર તે પડ્યો હતો. અચાનક બનેલી આ ઘટનામાં યુવકને ગંભીર ઈજાઓ પહોંચી હતી. બીજી તરફ, એમ્બ્યુલન્સ ચાલક પ્રિતેશને પણ પગમાં ફ્રેક્ચર થયું હતું. હાલ એમ્બ્યુલન્સ ચાલકને પણ સયાજી હોસ્પિટલમાં સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.
હોસ્પિટલમાં લવાયા પહેલા યુવકે પોતાના ઘરે આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આથી તેને સારવાર માટે સયાજી હોસ્પિટલમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. જ્યાં તેણે ફરીથી આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો હતો. આમ એક જ કલાકની અંદર યુવક દ્વારા બે વખત આપઘાતનો પ્રયાસ કરવામાં આવતાં હોસ્પિટલમાં ઘટનાને લઈને ચકચાર મચી હતી. આ ઘટનામાં અન્ય એક વ્યક્તિને પણ ગંભીર ઈજા પહોંચતાં સમગ્ર મામલો વધુ ગંભીર બન્યો છે.
હાલ યુવકે આ પગલું શા માટે ભર્યું તે અંગેનું ચોક્કસ કારણ સામે આવ્યું નથી. એક જ કલાકમાં બે વખત આપઘાતનો પ્રયાસ કરવા પાછળના કારણો અંગે તપાસ જરૂરી બની છે. હોસ્પિટલમાં સારવાર દરમિયાન દર્દી તાત્કાલિક સારવાર વિભાગમાંથી બહાર નીકળીને ચોથા માળે કેવી રીતે પહોંચ્યો અને ત્યારબાદ બનેલી ઘટનાની પરિસ્થિતિ શું હતી તે પણ તપાસનો વિષય છે.
ઘટના અંગે રાવપુર PI બી.જે પટેલે જણાવ્યું કે, યુવક 4-5 મહિનાથી માનસિક બીમાર હતો. તેણે ઘર પર આપઘાતનો પ્રયાસ કર્યો અને પછી ઈજાગ્રસ્ત હાલતમાં લાવતા હોસ્પિટલમાં લાવતા તે અહીંથી કૂદ્યો અને એમ્બ્યુલન્સના ડ્રાઈવર પર પડતા તેને પગમાં ફ્રેક્ચર થયું છે.
ઘટનાની જાણ થતાં રાવપુરા પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે. પોલીસ સમગ્ર બનાવ અંગે જરૂરી વિગતો એકત્રિત કરી રહી છે. દર્દી અને એમ્બ્યુલન્સ ચાલક બંનેને ઈજા પહોંચી હોવાથી હાલ સારવાર અને ઘટનાની તપાસ મહત્ત્વપૂર્ણ બની છે.
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