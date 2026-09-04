વડોદરા ગ્રામ્યમાં ‘ઓપરેશન પરાક્રમ’ હેઠળ કાર્યવાહી, પાન-મસાલાના ગલ્લાની આડમાં ગાંજાનું વેચાણ કરતી 60 વર્ષીય મહિલા ઝડપાઈ
પોલીસ તપાસમાં મકાનમાંથી 185 ગ્રામ ગાંજો મળી આવ્યો છે, જેની કિંમત આશરે 9,250 રૂપિયા છે અને મોબાઇલ સહિત કુલ 9,750 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો છે.
Published : September 4, 2026 at 6:15 PM IST
વડોદરા: ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ‘ઓપરેશન પરાક્રમ’ અંતર્ગત SOGની કાર્યવાહી દરમિયાન વાઘોડિયાના પીપળીયા ગામમાંથી 60 વર્ષીય મહિલાને ગાંજાના જથ્થા સાથે ઝડપી લેવામાં આવી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, મહિલા પાન-મસાલાના ગલ્લાની આડમાં ગાંજાનું છૂટક વેચાણ કરતી હોવાની બાતમીના આધારે દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો.
વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં નશીલા પદાર્થોના ગેરકાયદે વેચાણ સામે પોલીસ દ્વારા કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન ‘ઓપરેશન પરાક્રમ’ અંતર્ગત વડોદરા ગ્રામ્ય SOGની ટીમે વાઘોડિયા તાલુકાના પીપળીયા ગામમાં કાર્યવાહી કરી છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, પાન-મસાલાના ગલ્લાની આડમાં ગાંજાનું છૂટક વેચાણ કરવામાં આવતું હોવાની બાતમી મળ્યા બાદ SOGની ટીમ દ્વારા દરોડો પાડવામાં આવ્યો હતો.
આ કાર્યવાહીમાં પોલીસે 60 વર્ષીય શાંતાબેન પરમારને ગાંજાના જથ્થા સાથે ઝડપી પાડ્યા છે. પોલીસ દ્વારા કરવામાં આવેલી તપાસ દરમિયાન મકાનમાંથી 185 ગ્રામ ગાંજો મળી આવ્યો હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે જપ્ત કરેલા ગાંજાની કિંમત આશરે 9,250 રૂપિયા હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે.
પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, ગાંજાના જથ્થા ઉપરાંત એક મોબાઇલ ફોન સહિત કુલ 9,750 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યો છે. પ્રાથમિક પોલીસ માહિતી અનુસાર, આરોપી મહિલા પોતાના પાન-મસાલાના ગલ્લા પરથી ગાંજાનું છૂટક વેચાણ કરતી હોવાની બાતમી પોલીસને મળી હતી. આ બાતમીના આધારે SOGની ટીમે પીપળીયા વિસ્તારમાં તપાસ હાથ ધરી હતી અને ત્યારબાદ દરોડાની કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
દરોડા દરમિયાન ગાંજાનો જથ્થો મળી આવતા પોલીસે તેને કબજે લીધો હતો. સમગ્ર મામલે વાઘોડિયા પોલીસ સ્ટેશનમાં NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધવામાં આવ્યો છે અને આરોપી મહિલા વિરુદ્ધ કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.
પોલીસ તપાસ દરમિયાન આરોપી શાંતાબેન પરમારનો અગાઉ પણ NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનાહિત ઇતિહાસ હોવાનું સામે આવ્યું હોવાનું પોલીસ દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. જેના પગલે તપાસ એજન્સી દ્વારા અગાઉના કેસો સહિત ગાંજાના જથ્થાના સ્ત્રોત અને તેના વેચાણ અંગે પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
ગાંજો મહિલા સુધી ક્યાંથી પહોંચ્યો હતો અને આ ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંકળાયેલી છે કે કેમ તે સહિતના મુદ્દાઓ અંગે પોલીસ દ્વારા તપાસ આગળ વધારવામાં આવી રહી છે. સાથે જ ગાંજાનો જથ્થો કોને વેચવામાં આવતો હતો અને કેટલા સમયથી આ પ્રકારનું વેચાણ ચાલી રહ્યું હતું તે અંગે પણ પોલીસ માહિતી એકત્ર કરી રહી છે.
વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં નશીલા પદાર્થોના ગેરકાયદે વેચાણ સામે પોલીસની કાર્યવાહી વચ્ચે આ દરોડો મહત્વનો માનવામાં આવી રહ્યો છે. જોકે, આરોપી સામેના તમામ આક્ષેપો અંગે અંતિમ નિર્ણય કોર્ટની કાર્યવાહી બાદ જ થશે.
વાઘોડિયાના પીપળીયા ગામમાં ‘ઓપરેશન પરાક્રમ’ અંતર્ગત વડોદરા ગ્રામ્ય SOGની કાર્યવાહીમાં 185 ગ્રામ ગાંજા સાથે 60 વર્ષીય શાંતાબેન પરમાર ઝડપાઈ છે. પોલીસે ગાંજા સહિત કુલ 9,750 રૂપિયાનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનો નોંધ્યો છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ, આરોપી મહિલાનો અગાઉ પણ NDPS એક્ટ હેઠળ ગુનાહિત ઇતિહાસ સામે આવ્યો છે.
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