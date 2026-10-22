વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસની નવરાત્રિ સુરક્ષા એપને મળ્યો સારો રિસ્પોન્સ, મહિલાઓને સુરક્ષિત ઘરે પહોંચાડવામાં મદદરૂપ બની
નવ દિવસ દરમિયાન એપ્લિકેશનના આશરે 27 હજાર ડાઉનલોડ્સ થયા હતા જ્યારે ઇમરજન્સી સહાય માટે કૂલ 672 જેટલા SOS એલર્ટ મળ્યા હતા.
Published : October 22, 2026 at 5:39 PM IST
વડોદરા: નવરાત્રિ દરમિયાન મહિલાઓ અને દીકરીઓની સુરક્ષા માટે વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસે શરૂ કરેલી 'નવરાત્રિ સુરક્ષા એપ'ને બહોળો પ્રતિસાદ મળ્યો છે. નવ દિવસ દરમિયાન એપ્લિકેશનના આશરે 27 હજાર ડાઉનલોડ્સ થયા હતા જ્યારે ઇમરજન્સી સહાય માટે કૂલ 672 જેટલા SOS એલર્ટ મળ્યા હતા. વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારના તમામ 572 ગરબા સ્થળોને એપ પર ઓનબોર્ડ કરવામાં આવ્યાં હતા. પોલીસ અધીક્ષક સુશીલ અગ્રવાલના જણાવ્યા અનુસાર, લાઇવ ટ્રેકિંગ લાઇવ ડેશબોર્ડ અને કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા મોનિટરિંગની સુવિધા સાથે આ એપ મોડી રાત સુધી ગરબા રમતી મહિલાઓને સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોંચાડવામાં મદદરૂપ બની હતી.
વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ અધિક્ષક સુશીલ અગ્રવાલે આ પહેલ અંગે વિગતો આપતાં જણાવ્યું હતું કે, એપ્લિકેશનમાં લાઇવ ટ્રેકિંગ, લાઇવ ડેશબોર્ડ અને કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા સતત મોનિટરિંગની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. વડોદરા ગ્રામ્ય વિસ્તારનાં તમામ 572 ગરબા સ્થળોને એપ્લિકેશન પર ઓનબોર્ડ કરવામાં આવ્યાં હતાં. આ ઉપરાંત, વડોદરા શહેરના મુખ્ય ગરબા આયોજકોને પણ આ પહેલમાં આવરી લેવામાં આવ્યા હતા. આ વ્યવસ્થા દ્વારા ગરબા રમવા માટે ઘરેથી નીકળતી મહિલાઓની સુરક્ષાને પ્રાથમિકતા આપવામાં આવી હતી.
SP સુશીલ અગ્રવાલના જણાવ્યા મુજબ, નવ દિવસ દરમિયાન મળેલા 672 જેટલા SOS એલર્ટમાંથી મોટાભાગના એલર્ટ લોકોએ એપ્લિકેશનનું પરીક્ષણ કરવા માટે મોકલ્યા હતા. આવા એલર્ટનું કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા વેરિફિકેશન કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે, એપ માત્ર પરીક્ષણ પૂરતી મર્યાદિત રહી નહોતી, પરંતુ વાસ્તવિક મુશ્કેલીમાં મુકાયેલી મહિલાઓને મદદ પહોંચાડવામાં પણ ઉપયોગી સાબિત થઈ હતી.
રાત્રિના સમયે વાહન બગડી જવું અથવા પેટ્રોલ પૂરું થઈ જવું જેવી પરિસ્થિતિમાં ફસાયેલી દીકરીઓને પોલીસે મદદ કરી હતી. આવી સ્થિતિમાં પોલીસ દ્વારા તેમને સુરક્ષિત રીતે ગરબા સ્થળે અથવા ઘરે પહોંચાડવામાં સહાય કરવામાં આવી હતી. નાના અકસ્માત જેવી ઘટનાઓમાં પણ પોલીસ દ્વારા તાત્કાલિક મદદ પૂરી પાડવામાં આવી હતી. આ રીતે એપ્લિકેશનના માધ્યમથી કટોકટીના સમયે પોલીસ સુધી પહોંચવાની પ્રક્રિયા સરળ બનાવવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસની SHE ટીમ દ્વારા પણ નવરાત્રિ દરમિયાન વિવિધ ગરબા સ્થળોએ જઈને મહિલાઓ અને યુવતીઓને એપ્લિકેશન અંગે માહિતી આપવામાં આવી હતી. ટીમ દ્વારા એપ ડાઉનલોડ કરવા, લોકેશન સેટ કરવા અને ઇમરજન્સીમાં SOS બટનનો ઉપયોગ કરવા અંગે સમજ આપવામાં આવતી હતી. યુવતીઓએ પણ આ પહેલને ઉપયોગી ગણાવી હતી અને અન્ય મહિલાઓને એપનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી હતી.
SHE ટીમનાં અધિકારી ગોપિકાબેને જણાવ્યું હતું કે, રાત્રિના સમયે વાહન ન મળવું, વાહન બંધ પડી જવું અથવા ગરબા ગ્રાઉન્ડ ઘરથી દૂર હોવું જેવી પરિસ્થિતિમાં મહિલાઓ મદદ માગે છે. ખાસ કરીને રાત્રિના એકથી દોઢ વાગ્યા પછી પણ મહિલાઓના ફોન આવે છે. આવી પરિસ્થિતિમાં ટીમ તેમને સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોંચાડવા માટે મદદ કરે છે. પોલીસની ટીમો મોટા પાર્ટી પ્લોટમાં યોજાતા અંદાજે 7થી 9 ગરબા સ્થળો અને નાના ગ્રાઉન્ડમાં યોજાતા 15થી 20 સ્થળોની નિયમિત મુલાકાત લેતી હતી.
એપનો ઉપયોગ કરનાર યુવતીઓએ પણ તેના સરળ ઉપયોગ અને સુરક્ષા માટેની ઉપયોગિતા અંગે સકારાત્મક પ્રતિસાદ આપ્યો હતો. વર્ષા પ્રજાપતિ, યશવી પ્રજાપતિ, રક્ષા પ્રજાપતિ અને ગઢવી પૂજાએ આ પહેલને આવકારી હતી. તેમના જણાવ્યા મુજબ, લોકેશન શેર કરવાની સુવિધા અને SOS બટન મુશ્કેલીના સમયે મદદ મેળવવા માટે ઉપયોગી બની શકે છે.
વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસની ‘નવરાત્રી સુરક્ષા એપ’ને નવ દિવસમાં આશરે 27 હજાર ડાઉનલોડ્સ અને 672 SOS એલર્ટ મળ્યાં હતાં. ગ્રામ્ય વિસ્તારનાં 572 ગરબા સ્થળોને એપ પર જોડવામાં આવ્યાં હતાં, જ્યારે કંટ્રોલ રૂમ દ્વારા એલર્ટનું વેરિફિકેશન અને જરૂરિયાતના સમયે પોલીસ સહાય પૂરી પાડવામાં આવી હતી. SP સુશીલ અગ્રવાલના જણાવ્યા મુજબ, લાઇવ ટ્રેકિંગ અને મોનિટરિંગની આ વ્યવસ્થા મહિલાઓને નવરાત્રી દરમિયાન સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોંચાડવા માટે ઉપયોગી સાબિત થઈ હતી.
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