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વડોદરા સ્ટેશન પર ચાલતી ટ્રેનમાં ચઢવાનો પ્રયાસ, મુસાફર ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત

ટ્રેન થોડો સમય સ્ટેશન પર ઊભી રહેશે તેવી ધારણા રાખીને સુરેશભાઈ કોલ્ડ ડ્રિંક લેવા માટે પ્લેટફોર્મ પર નીચે ઉતર્યા હતા.

વડોદરા સ્ટેશન પર ચાલતી ટ્રેનમાં ચઢવાનો પ્રયાસ, મુસાફર ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત
વડોદરા સ્ટેશન પર ચાલતી ટ્રેનમાં ચઢવાનો પ્રયાસ, મુસાફર ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 17, 2026 at 2:41 PM IST

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વડોદરા : રેલવે સ્ટેશન પર ચાલતી ટ્રેનમાં ચઢવાનો પ્રયાસ કરતા એક મુસાફર ગંભીર અકસ્માતનો ભોગ બન્યો હતો. આ સમગ્ર ઘટના સ્ટેશન પર લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ હતી, જે બાદ ફરી એકવાર રેલવે સ્ટેશન પર સુરક્ષાને લઈને ચર્ચા શરૂ થઈ છે.

મળતી માહિતી મુજબ, મૂળ મુંબઈના રહેવાસી સુરેશભાઈ તુંગડિયા પોતાના પરિવાર સાથે કિશનગઢથી મુંબઈ જવા માટે બાંદ્રા ટર્મિનસ સ્પેશિયલ ટ્રેનમાં મુસાફરી કરી રહ્યા હતા. ટ્રેન બુધવારે સાંજે વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર પહોંચી હતી. ટ્રેન પ્લેટફોર્મ પર ઉભી રહેતા સુરેશભાઈની દીકરીએ કોલ્ડ ડ્રિંક પીવાની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી હતી. ટ્રેન થોડો સમય સ્ટેશન પર ઊભી રહેશે તેવી ધારણા રાખીને સુરેશભાઈ કોલ્ડ ડ્રિંક લેવા માટે પ્લેટફોર્મ પર નીચે ઉતર્યા હતા.

વડોદરા સ્ટેશન પર ચાલતી ટ્રેનમાં ચઢવાનો પ્રયાસ, મુસાફર ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત (ETV Bharat Gujarat)

જોકે, થોડા જ સમયમાં ટ્રેન ઉપડવા લાગતાં તેઓ દોડીને પોતાના કોચ સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કરવા લાગ્યા હતા. ચાલતી ટ્રેનમાં ચઢવાનો પ્રયાસ દરમિયાન સુરેશભાઈનો પગ લપસી ગયો હતો, જેના કારણે તેઓ ટ્રેન અને પ્લેટફોર્મ વચ્ચેના સાંકડા ગેપમાં ફસાઈ ગયો હતો. આ ઘટનામાં તેઓ અંદાજે 150 મીટર સુધી ટ્રેન સાથે ઘસડાયા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

આ ઘટના બનતા જ પ્લેટફોર્મ પર હાજર મુસાફરોમાં અફરાતફરી મચી ગઈ હતી. મુસાફરોની બૂમાબૂમ બાદ ટ્રેન તાત્કાલિક રોકવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ રેલવે સ્ટાફ અને સ્થાનિક મુસાફરોએ ભારે જહેમત બાદ ઘાયલ મુસાફરને ટ્રેન અને પ્લેટફોર્મ વચ્ચેમાંથી બહાર કાઢ્યો હતો. ગંભીર રીતે ઈજાગ્રસ્ત થયેલા સુરેશભાઈને તાત્કાલિક સારવાર માટે નજીકની હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા હતા, જ્યાં તેમની સારવાર ચાલી રહી છે.

આ સમગ્ર ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થતાં તેનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર પણ વાયરલ થયો છે. રેલવે અધિકારીઓ દ્વારા ઘટનાની વિગતો એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. આ ઘટનાએ ફરી એકવાર મુસાફરોને ચાલતી ટ્રેનમાં ચઢવા અથવા ઉતરવાનો પ્રયાસ ન કરવા માટે ચેતવણી આપી છે. રેલવે તંત્ર પણ વારંવાર મુસાફરોને ટ્રેન સંપૂર્ણપણે ઊભી હોય ત્યારે જ ચઢવા અને ઉતરવા અપીલ કરતું રહે છે.

વડોદરા રેલવે સ્ટેશન પર બનેલી આ ઘટના મુસાફરો માટે ગંભીર ચેતવણી સમાન બની છે. સમય બચાવવાની ઉતાવળ ક્યારેક જીવ માટે મોટું જોખમ બની શકે છે. રેલવે તંત્ર દ્વારા મુસાફરોને સુરક્ષા નિયમોનું પાલન કરવા અને ચાલતી ટ્રેનમાં ચઢવા કે ઉતરવાનો પ્રયાસ ન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે.

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