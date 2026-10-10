નવરાત્રીમાં ખેલૈયાઓની સુરક્ષા માટે વડોદરા પોલીસની ડિજિટલ પહેલ, એપથી મહિલાઓ સુરક્ષિત ઘરે પહોંચશે
નવરાત્રી દરમિયાન મોડી રાત્રે ગરબા રમીને ઘરે પરત ફરતા ખેલૈયાઓની સુરક્ષા માટે વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસે ‘નવરાત્રી સુરક્ષા’ મોબાઇલ એપ શરૂ કરી છે.
Published : October 10, 2026 at 8:25 PM IST
વડોદરા: નવરાત્રી દરમિયાન ખેલૈયાઓની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસ દ્વારા ‘નવરાત્રી સુરક્ષા’ મોબાઇલ એપ શરૂ કરવામાં આવી છે. વડોદરા ગ્રામ્ય SP સુશીલ અગ્રવાલે આ ડિજિટલ પહેલ અંગે માહિતી આપતાં જણાવ્યું કે, એપની મદદથી ખેલૈયાઓ સુરક્ષિત રીતે ઘરે પહોંચ્યા છે કે નહીં તેની પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાંથી દેખરેખ રાખી શકાશે. એપમાં રજિસ્ટ્રેશન, ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ, ઘરનું લોકેશન અને SOS જેવી સુવિધાઓ આપવામાં આવી છે.
નવરાત્રી દરમિયાન મોડી રાત્રે ગરબા રમીને ઘરે પરત ફરતા ખેલૈયાઓની સુરક્ષા માટે વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસે ‘નવરાત્રી સુરક્ષા’ મોબાઇલ એપ શરૂ કરી છે. આ એપના માધ્યમથી મહિલાઓ સહિત તમામ ખેલૈયાઓ ઘરે સુરક્ષિત રીતે પહોંચ્યા છે કે નહીં તેની જાણકારી પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં મેળવી શકાશે. વડોદરા ગ્રામ્ય SP સુશીલ અગ્રવાલે એપની કામગીરી અંગે માહિતી આપતાં નાગરિકોને તેનો ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી હતી.
એપમાં એક મિનિટમાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવી શકાય છે. તેમાં ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ તરીકે પરિવારના સભ્ય, મિત્ર અથવા અન્ય વિશ્વાસુ વ્યક્તિનો મોબાઇલ નંબર ઉમેરી શકાય છે. સાથે જ ગૂગલ મેપ્સની મદદથી ઘરનું પિન લોકેશન સેવ કરવાનું રહેશે. ગરબા સ્થળે લગાવવામાં આવેલા QR કોડને સ્કેન કર્યા બાદ ખેલૈયાઓ સિસ્ટમમાં ઓનલાઇન તરીકે નોંધાશે.
ખેલૈયાઓ ઘરે પરત ફરતી વખતે તેમના સેવ કરેલા ઘરનાં લોકેશનથી એક કિલોમીટરના વિસ્તારમાં પહોંચશે ત્યારે સિસ્ટમ તેમને ઓફલાઇન દર્શાવશે. આ રીતે પોલીસ કંટ્રોલ રૂમને જાણ થઈ શકશે કે કયા ખેલૈયાઓ ઘરે પહોંચી ગયા છે અને કોણ હજુ ઘરે પહોંચ્યું નથી. આ વ્યવસ્થાનો હેતુ નવરાત્રી દરમિયાન ખેલૈયાઓની અવરજવર પર દેખરેખ રાખીને સુરક્ષાની વ્યવસ્થા વધુ અસરકારક બનાવવાનો છે.
SP સુશીલ અગ્રવાલના જણાવ્યા મુજબ, આ એપનો ઉપયોગ માત્ર મહિલાઓ પૂરતો મર્યાદિત નથી. મહિલા, પુરુષ અને સિનિયર સિટીઝન સહિત કોઈપણ વ્યક્તિ તેમાં નોંધણી કરાવી શકે છે. એપમાં આપવામાં આવેલી ઇમરજન્સી સુવિધા મુશ્કેલીના સમયે મદદ મેળવવા માટે ઉપયોગી બની શકે છે.
એપનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો?
- રજિસ્ટ્રેશન: મહિલા, પુરુષ કે સિનિયર સિટીઝન કોઈપણ વ્યક્તિ એક મિનિટમાં એપમાં નોંધણી કરાવી શકશે.
- ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ: પોતાના પિતા, ભાઈ, મિત્ર અથવા અન્ય વિશ્વાસુ વ્યક્તિનો મોબાઇલ નંબર ઇમરજન્સી કોન્ટેક્ટ તરીકે ઉમેરી શકાશે.
- ઘરનું લોકેશન: ગૂગલ મેપ્સની મદદથી પોતાના ઘરનું પિન લોકેશન એપમાં સેવ કરવાનું રહેશે.
- QR કોડ સ્કેન: ગરબા સ્થળે લગાવવામાં આવેલા QR કોડને સ્કેન કરીને ખેલૈયાઓ સિસ્ટમમાં ઓનલાઇન તરીકે નોંધાઈ શકશે.
- ઘરે પહોંચ્યાની જાણકારી: ઘરનાં સેવ કરેલા લોકેશનથી એક કિલોમીટરના વિસ્તારમાં પહોંચતાં સિસ્ટમ ખેલૈયાને ઓફલાઇન દર્શાવશે. આથી પોલીસ જાણી શકશે કે કયા ખેલૈયાઓ હજુ ઘરે પહોંચ્યા નથી.
- SOS ઇમરજન્સી બટન: મુશ્કેલીના સમયે SOS બટન સતત બે મિનિટ દબાવી રાખવાથી પોલીસ કંટ્રોલ રૂમમાં રેડ એલર્ટ પહોંચશે. ત્યારબાદ પોલીસને લાઇવ લોકેશનના આધારે તાત્કાલિક મદદ માટે મોકલી શકાશે.
આ એપ ડાઉનલોડ કરવા માટેની લિંક પણ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે: [https://pratidin.voldebug.com/get/suraksha](https://pratidin.voldebug.com/get/suraksha)
SP સુશીલ અગ્રવાલે આ પહેલને નવીન પ્રયાસ ગણાવી નાગરિકોને વધુમાં વધુ સંખ્યામાં એપ સાથે જોડાવા અપીલ કરી હતી. તેમનો હેતુ ખેલૈયાઓ નિશ્ચિંતપણે નવરાત્રી મહોત્સવની ઉજવણી કરી શકે અને ઘરે પરત ફરતી વખતે તેમની સુરક્ષા અંગે દેખરેખ રાખી શકાય તેવો છે.
વડોદરા ગ્રામ્ય પોલીસની ‘નવરાત્રી સુરક્ષા’ એપ દ્વારા રજિસ્ટ્રેશનથી લઈને ઘરે પહોંચ્યાની જાણકારી અને ઇમરજન્સીમાં SOS એલર્ટ સુધીની સુવિધા આપવામાં આવી છે. SP સુશીલ અગ્રવાલે નાગરિકોને એપનો વધુમાં વધુ ઉપયોગ કરવા અપીલ કરી છે, જેથી નવરાત્રી દરમિયાન ખેલૈયાઓની સુરક્ષા માટે પોલીસને જરૂરી માહિતી સમયસર મળી શકે.
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