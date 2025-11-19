વડોદરા: પોલીસની NDPS વિરુદ્ધ મોટી કામગીરી, એક જ દિવસે NDPS એક્ટ હેઠળ ત્રણ કેસ નોંધાયા
મકરપુરા, માંજલપુર અને કપુરાઇ વિસ્તારમાંથી ઝડપાયેલા આરોપીઓ પૈકી બે રીઢા ગુનેગારો હોવાનું સામે આવ્યું છે.
Published : November 19, 2025 at 4:09 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરમાં નશીલા પદાર્થોના વપરાશ તથા વેચાણને રોકવા માટે શહેર પોલીસ દ્વારા સતત અભિયાન ચલાવવામાં આવી રહ્યું છે. આ અભિયાન દરમિયાન ઝોન-3 પોલીસને આજે એક જ દિવસે ત્રણ જુદા જુદા વિસ્તારમાંથી NDPS એક્ટ હેઠળ ત્રણ ગુના નોંધાવતા સફળતા મળી છે. મકરપુરા, માંજલપુર અને કપુરાઇ વિસ્તારમાંથી ઝડપાયેલા આરોપીઓ પૈકી બે રીંઢા ગુનેગારો હોવાનું સામે આવ્યું છે. ખાસ કરીને માંજલપુર પોલીસ દ્વારા ઝડપાયેલો આરોપી ત્રીજી વખત ગાંજાના કેસમાં ઝડપાયો છે, જ્યારે મકરપુરા વિસ્તારમાં ઝડપી પાડાયેલો આરોપી બીજીવાર NDPS ગુનામાં પોલીસના હાથે ચઢ્યો છે.
ત્રણેય કેસોમાં રીંઢા ગુનેગારોનો ઉલ્લેખ, પોલીસની કાર્યવાહી પર સવાલ
એક જ વિસ્તારમાં વારંવાર એક જ આરોપીઓ NDPS ના ગુનામાં ઝડપાઈ રહ્યા છે તે બાબત શહેરની કાયદો વ્યવસ્થા અને ક્રાઇમ કન્ટ્રોલ સિસ્ટમ અંગે અનેક પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. રીંઢા ગુનેગારો કોઈ ભય વગર નશીલા પદાર્થોના વેપાર સાથે ફરી જોડાઈ જાય છે, તેવા કેસોમાં પોલીસની દેખરેખ અને કાર્યવાહી કેટલી અસરકારક છે તે મુદ્દે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે.
ઝોન-3 ડીસીપી અભિષેક ગુપ્તાનું નિવેદન
ત્રણ જુદા જુદા પોલિસ સ્ટેશનો દ્વારા એક જ દિવસે NDPS ના ત્રણ કેસ નોંધાતા ડીસીપી ઝોન-3 અભિષેક ગુપ્તાએ સમગ્ર મામલે સત્તાવાર માહિતી આપી હતી. તેઓએ જણાવ્યું કે, “છેલ્લા એક સપ્તાહમાં ઝોન-3 વિસ્તારમાં NDPS એક્ટ હેઠળ કુલ પાંચ કેસ નોંધાયા છે. મકરપુરા, માંજલપુર અને કપુરાઇ વિસ્તારમાંથી NDPS ના આરોપીઓને ઝડપવામાં આવ્યા છે. કડક કાર્યવાહીના ભાગરૂપે તમામ આરોપીઓના ભૂતકાળના ક્રાઈમ રેકોર્ડ, વર્તમાન સોર્સ અને નેટવર્કની વિગતો પ્રાપ્ત કરવા માટે ખાસ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે. ગુનાના મૂળ સુધી પહોંચવા માટે અમારી ટીમ માહિતી એકત્રિત કરી રહી છે અને જરૂર પડે ત્યાં વધુ આરોપીઓની ધરપકડ થશે.”
ડીસીપી અભિષેક ગુપ્તાએ સ્પષ્ટ કર્યું કે, NDPS જેવી ગંભીર ગુનાખોરીને જડથી ઉખેડવા માટે પોલીસ સઘન તપાસ સાથે સતત રેડ તથા ઇન્ટેલિજન્સ કલેકશન કરી રહી છે. નશીલા પદાર્થોના પુરવઠા સહિત સપ્લાઈ ચેઇનને તોડવી એ પોલીસની પ્રાથમિકતા છે.
મકરપુરા વિસ્તારમાં બીજીવાર NDPS ગુનામાં ઝડપાયો આરોપી
મકરપુરા વિસ્તારમાં પોલીસે ગૂઢ માહિતીના આધારે રેડ પાડી એક શંકાસ્પદ યુવાનને ઝડપી પાડ્યો હતો. તેની પાસે નશીલા પદાર્થો મળી આવ્યા બાદ તપાસ કરાઈ તો જાણવા મળ્યું કે આરોપી અગાઉ પણ NDPS એક્ટ હેઠળ ઝડપાઈ ચુક્યો છે. બીજી વાર પણ તે ગેરકાયદેસર રીતે નશીલા પદાર્થોના વેપાર સાથે સંકળાયો હોવાનું જાણવા મળે છે.
માંજલપુર વિસ્તારમાં ત્રીજીવાર ગુનામાં ઝડપાયેલ આરોપી
માંજલપુર પોલીસ સ્ટાફે એક રીંઢા ગુનેગારોને ઝડપ્યો છે, જે ત્રીજી વખત ગાંજાની હેરફેરમાં પકડાયો છે. આ આરોપી સામે અગાઉ પણ NDPSના બે કેસ ચાલી રહ્યા છે. ત્રીજી વાર તેની ધરપકડ થતાં પોલીસે તેના નેટવર્ક અને મુખ્ય પુરવઠાકર્તા વિશે વધુ માહિતી મેળવવા માટે પૂછપરછ શરૂ કરી છે.
કપુરાઇ વિસ્તારમાં NDPS હેઠળ વધુ એક કેસ નોંધાયો
કપુરાઇ વિસ્તારમાંથી પણ એક યુવાનને નશીલા પદાર્થો સાથે ઝડપી પાડવામાં આવ્યો છે. પોલીસને આશંકા છે કે આ આરોપી કોઈ મોટા નેટવર્કનો ભાગ હોઈ શકે છે. તેના ફોન ડેટા, કોલ ડિટેઇલ અને લોકેશન હિસ્ટ્રીના આધારે નશીલા પદાર્થોના સપ્લાયર્સ સુધી પહોંચવા માટે તપાસ શરૂ થઈ ગઈ છે.
રીંઢા ગુનેગારો રોકવામાં સિસ્ટમ શા માટે નાકામ?
વડોદરા શહેરમાં નશીલા પદાર્થોના કેસો વધતા અને તે પણ રીંઢા ગુનેગારો વારંવાર ઝડપાતા પ્રશ્નો વધે છે. શું જામીન પર છૂટ્યા બાદ આવા આરોપીઓ પર પૂરતી દેખરેખ નથી રાખવામાં આવતી? શું સ્થાનિક સ્તરે નશો વેચાતું રોકવા પોલીસ પાસે પૂરતી માનવી શક્તિ અને સોર્સ નથી? નેટવર્કનું મૂળ ક્યાં છે અને કોણ છે મુખ્ય સપ્લાયર?
આ તમામ મુદ્દાઓને ધ્યાનમાં રાખીને ઝોન-3 પોલીસ હવે વધુ સઘન અભિયાન ચલાવવાની તૈયારીમાં છે.
પોલીસનું આગલું પગલું, મૂળ સપ્લાયર સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ
ડીસીપી અભિષેક ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે NDPS ગુનાઓમાં ફક્ત પકડાયેલા આરોપીઓ જ નહીં, પરંતુ તેમની પાછળના મુખ્ય સપ્લાયર અને નેટવર્કને પણ પકડી પાડવા માટે વિશેષ ટીમ બનાવી દેવામાં આવી છે. “આરોપીઓના તમામ સોર્સ, નેટવર્ક, પૂર્વ ક્રાઈમ રેકોર્ડ અને હાલના સંપર્કોના આધારે અમે ગુનાના મૂળ સુધી પહોંચશું,” એવો ડીસીપીનો દાવો છે.
આ સમગ્ર ઘટનાક્રમ દર્શાવે છે કે વડોદરા શહેરમાં NDPS સામેની કડક કાર્યવાહી ઝડપ પકડી રહી છે, પરંતુ રીંઢા ગુનેગારો સામે વધુ સખ્તાઇ જરૂરી છે. પોલીસ હાલમાં મળેલી માહિતીના આધારે ઊંડાણપૂર્વક તપાસ શરૂ કરી છે, જેથી નશીલા પદાર્થોના કારોબારને સંપૂર્ણપણે જડમૂળેથી ઉખાડી શકાય.
