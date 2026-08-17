વડોદરા પોલીસની અનોખી પહેલ: મકરપુરા ખાતે નિરામય વેલનેસ સેન્ટરની શરૂઆત; ફરજ સાથે ફિટનેસનો મંત્ર
વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓના શારીરિક તેમજ માનસિક સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપતી એક મહત્ત્વપૂર્ણ પહેલ કરવામાં આવી છે.
Published : August 17, 2026 at 3:54 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓના શારીરિક તેમજ માનસિક સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપતી એક મહત્ત્વપૂર્ણ પહેલ કરવામાં આવી છે. સતત તણાવપૂર્ણ અને અનિયમિત ડ્યુટી વચ્ચે ફરજ બજાવતા પોલીસ જવાનો ફિટ અને તંદુરસ્ત રહી શકે તે માટે મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે 'નિરામય વેલનેસ સેન્ટર'ની શરૂઆત કરવામાં આવી છે, જેનું ઉદ્ઘાટન પોલીસ કમિશનર નરસિંહા કોમારના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું.
વડોદરામાં વેલનેસ સેન્ટરની શરૂઆત
વડોદરા શહેરમાં મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે નિરામય વેલનેસ સેન્ટરની શરૂઆત કરવામાં આવી છે. પોલીસની ફરજ દરમિયાન અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓને સતત શારીરિક તેમજ માનસિક દબાણનો સામનો કરવો પડતો હોય છે. આવી સ્થિતિમાં પોલીસ કર્મચારીઓની ફિટનેસ, સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારી જળવાઈ રહે તે માટે આ વેલનેસ સેન્ટર મહત્ત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.
નિરામય વેલનેસ સેન્ટરનો મુખ્ય હેતુ પોલીસ કર્મચારીઓને સ્વસ્થ જીવનશૈલી તરફ પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. પોલીસ વિભાગમાં ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓ માટે શારીરિક તંદુરસ્તી ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની સાથે વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં સતત ફરજ બજાવતા પોલીસ કર્મચારીઓ માટે સ્વાસ્થ્યનું ધ્યાન રાખવું પણ જરૂરી બને છે.
આ પહેલ અંતર્ગત પોલીસ અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ પોતાની શારીરિક તંદુરસ્તી જાળવી શકે તેમજ માનસિક રીતે પણ સ્વસ્થ રહી શકે તે દિશામાં કામગીરી કરવામાં આવશે. લાંબા સમય સુધી ફરજ, સતત તણાવ અને અનિયમિત ડ્યુટી જેવી પરિસ્થિતિઓ વચ્ચે પોલીસ કર્મચારીઓ માટે વેલનેસ સેન્ટર એક ઉપયોગી સુવિધા બની શકે છે.
મકરપુરા પોલીસ સ્ટેશન ખાતે શરૂ કરવામાં આવેલા આ નિરામય વેલનેસ સેન્ટરનું ઉદ્ઘાટન વડોદરા શહેર પોલીસ કમિશનર નરસિંમ્હા કોમરના હસ્તે કરવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ વિભાગ દ્વારા કર્મચારીઓના સ્વાસ્થ્યને પ્રાથમિકતા આપવાના હેતુથી આ પહેલ કરવામાં આવી છે.
વડોદરા પોલીસની આ પહેલથી પોલીસ કર્મચારીઓમાં ફિટનેસ અને સ્વાસ્થ્ય પ્રત્યે જાગૃતિ વધે તેવી અપેક્ષા છે. માત્ર ફરજ બજાવવી જ નહીં પરંતુ ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓના સ્વાસ્થ્ય અને સુખાકારીની કાળજી રાખવી પણ જરૂરી છે. આ દિશામાં નિરામય વેલનેસ સેન્ટર પોલીસ વિભાગ માટે એક સકારાત્મક પગલું બની રહ્યું છે.
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