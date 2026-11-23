વડોદરામાં ડ્રગ્સ માફિયાઓ પર તવાઈ, 8 હોટસ્પોટ પર પોલીસનું 'મેગા ઓપરેશન', ડ્રોન અને સ્નિફર ડોગની મદદથી 6 ઝડપાયા
ડ્રોન, બોડીકેમ, બાયનોક્યુલર્સ અને સ્નિફર ડોગની મદદથી વડોદરા પોલીસે શંકાસ્પદ હિલચાલ પર નજર રાખી સમગ્ર કાર્યવાહી રેકોર્ડ કરી.
Published : November 23, 2026 at 7:36 PM IST
વડોદરા: શહેરમાં ડ્રગ્સના દૂષણને જડમૂળથી ડામવા માટે પોલીસ કમિશનર નરસિમ્હા કોમારની કડક સૂચના હેઠળ મોડી રાત સુધી 'મેગા એન્ટી-ડ્રગ ઓપરેશન' હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. ગુનેગારોને સ્પષ્ટ ચેતવણી આપતા આ અભિયાન અંતર્ગત શહેરના આઠ જેટલા ડ્રગ્સ હોટસ્પોટ વિસ્તારોમાં સઘન ચેકિંગ કરાયું હતું. પરંપરાગત તપાસની સાથે આધુનિક ટેકનોલોજી જેવી કે ડ્રોન, બોડીકેમ, બાયનોક્યુલર્સ અને સ્નિફર ડોગની મદદથી કરાયેલા આ પેટ્રોલિંગ દરમિયાન ડ્રગ્સના પઝેશનના છ કેસ નોંધી છ આરોપીઓ સામે કાયદેસરની કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
વડોદરા શહેરમાં ડ્રગ્સના નેટવર્ક અને નશીલા પદાર્થોના ગેરકાયદે વેચાણ સામે પોલીસ હવે વધુ સઘન કાર્યવાહી કરી રહી છે. શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં ડ્રગ્સની હેરફેર અને પઝેશન પર અંકુશ લાવવા માટે પોલીસ દ્વારા મોડી રાત સુધી વિશેષ મેગા ઓપરેશન ચલાવવામાં આવ્યું હતું. પોલીસ કમિશનર નરસિમ્હા કોમારે ડ્રગ્સના કારોબાર સાથે સંકળાયેલા તત્ત્વોને કડક ચેતવણી આપતાં સ્પષ્ટ કર્યું છે કે, શહેરમાં નશીલા પદાર્થો સામેની કાર્યવાહી વધુ કડક બનાવવામાં આવશે.
આ ઓપરેશનની મુખ્ય વિશેષતા પોલીસ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાયેલા આધુનિક સાધનો અને તપાસની અલગ પદ્ધતિ રહી હતી. પોલીસ કર્મચારીઓએ બાયનોક્યુલર્સની મદદથી દૂરથી જ શંકાસ્પદ હિલચાલ પર નજર રાખી હતી, જ્યારે ડ્રોન દ્વારા આકાશમાંથી વિસ્તારોની દેખરેખ રાખવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, ચેકિંગ અને કાર્યવાહીની સમગ્ર પ્રક્રિયા પોલીસ કર્મચારીઓના બોડીકેમમાં રેકોર્ડ કરવામાં આવી હતી તથા સ્નિફર ડોગની મદદથી શંકાસ્પદ સ્થળોએ સઘન તપાસ હાથ ધરાઈ હતી.
ડ્રગ્સના આઠ હોટસ્પોટ તરીકે ઓળખાયેલા વિસ્તારોમાં પોલીસની વિશેષ બાજનજર રહી હતી. નવલખી, કાસમઆલા અને પાણીગેટ સહિત એકતાનગર, કિસ્મત ચોકડી તથા મધુનગર બ્રિજ આસપાસના વિસ્તારોમાં પોલીસની ટીમોએ ચેકિંગ કર્યું હતું. મોડી રાત સુધી ચાલેલી આ ડ્રાઇવમાં શંકાસ્પદ વ્યક્તિઓ અને પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખીને એન્ટી-ડ્રગ પેટ્રોલિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
પોલીસની આ કામગીરી દરમિયાન ડ્રગ્સના પઝેશનને લગતા છ અલગ-અલગ કેસ નોંધવામાં આવ્યા છે, જેમાં 6 આરોપીઓ સામે કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ચાલુ વર્ષ દરમિયાન વડોદરા શહેરમાં એનડીપીએસ (NDPS) એક્ટ હેઠળ કુલ ૫૩ કેસ નોંધાયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસોમાં 100થી વધુ આરોપીઓને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલવામાં આવ્યા છે.
ડ્રગ્સ સામેની લડાઈમાં વડોદરા પોલીસે હવે ડ્રોન સર્વેલન્સ, બોડીકેમ, બાયનોક્યુલર્સ અને સ્નિફર ડોગ જેવા સાધનોનો ઉપયોગ કરીને ચેકિંગને વધુ સઘન બનાવ્યું છે. આઠ હોટસ્પોટ વિસ્તારોમાં મોડી રાત સુધી ચાલેલી આ કામગીરી અને એક જ ડ્રાઇવમાં નોંધાયેલા છ કેસ શહેરમાં ડ્રગ્સના દૂષણ સામે પોલીસની કડક કાર્યવાહીનો સંકેત આપે છે. પોલીસ કમિશનરની કડક ચેતવણી બાદ હવે આવા વિસ્તારોમાં સતત પેટ્રોલિંગ અને દેખરેખ કેટલી અસરકારક રહે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.
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