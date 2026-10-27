તહેવારોને લઈ વડોદરા પોલીસ એલર્ટ મોડમાં! બોમ્બ સ્ક્વૉડ, ડોગ સ્ક્વૉડ અને QRT ટીમ મેદાનમાં, ડ્રોનથી પણ તપાસ
પોલીસ કમિશનર નરસિમ્હા કોમારની સૂચનાના આધારે BDDS, QRT અને ડોગ સ્ક્વોડને સાથે રાખીને ડ્રોન સહિત આધુનિક સાધનોની મદદથી સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
Published : October 27, 2026 at 6:28 PM IST
વડોદરાઃ આગામી તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થાના ભાગરૂપે સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. પોલીસ કમિશનર નરસિમ્હા કોમારની સૂચનાના આધારે BDDS, QRT અને ડોગ સ્ક્વોડને સાથે રાખીને ડ્રોન સહિત આધુનિક સાધનોની મદદથી સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. હરણી એરપોર્ટની આસપાસના ફનલ એરિયા, જાહેર માર્ગો પરનાં પાર્કિંગ, નવી બાંધકામ સાઇટો, હાઇવેના ગરનાળાઓ અને ચોકડીઓ પર પોલીસ દ્વારા ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે.
વડોદરા શહેરમાં આગામી તહેવારો દરમિયાન શાંતિ, સલામતી અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જળવાઈ રહે તે માટે શહેર પોલીસ દ્વારા સુરક્ષા વ્યવસ્થા વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે. પોલીસ કમિશનર નરસિમ્હા કોમારની સૂચનાના આધારે સ્પેશિયલ ઓપરેશન્સ ગ્રુપ (SOG) દ્વારા વિવિધ સુરક્ષા એજન્સીઓ અને ટીમોની મદદથી શહેરમાં સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. આ કામગીરીમાં BDDS એટલે કે બોમ્બ ડિટેક્શન એન્ડ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ, QRT (ક્વિક રિસ્પોન્સ ટીમ) અને ડોગ સ્ક્વોડને સાથે રાખવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, ડ્રોન સહિત આધુનિક સુરક્ષા સાધનોની મદદથી પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. સંવેદનશીલ સ્થળોએ શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખવા અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની ચકાસણી કરવા માટે પોલીસની ટીમો સક્રિય બની છે.
પોલીસ દ્વારા હરણી એરપોર્ટની આસપાસના ફનલ એરિયા સહિતના વિસ્તારોમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી. આ સાથે જાહેર માર્ગો પર આવેલા પાર્કિંગ સ્થળો, નવી બાંધકામ સાઇટો, હાઇવે પરનાં ગરનાળાઓ અને વિવિધ ચોકડીઓ પર પણ ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. શહેરનાં સંવેદનશીલ સ્થળોએ કોઈ શંકાસ્પદ વસ્તુ કે પ્રવૃત્તિ જણાય તો તેની સમયસર તપાસ થઈ શકે તે હેતુથી આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
ચેકિંગ દરમિયાન સંભવિત જોખમી સ્થળો પર ખાસ ધ્યાન આપવામાં આવ્યું હતું. બોમ્બ ડિટેક્શન એન્ડ ડિસ્પોઝલ સ્ક્વોડ અને ડોગ સ્ક્વોડની મદદથી જરૂરી તપાસ કરવામાં આવી હતી. બીજી તરફ, QRT ટીમને પણ સુરક્ષા કામગીરીમાં જોડવામાં આવી હતી. ડ્રોન અને અન્ય આધુનિક સાધનોના ઉપયોગથી વિવિધ સ્થળોની દેખરેખ રાખીને સુરક્ષા વ્યવસ્થાને વધુ સુદૃઢ બનાવવાના પ્રયાસો કરવામાં આવ્યા હતા.
તહેવારો દરમિયાન શહેરમાં લોકોની અવરજવર અને જાહેર સ્થળોએ ભીડ વધવાની શક્યતા રહે છે. આવા સમયે નાગરિકોની સુરક્ષા જળવાઈ રહે અને કોઈ અનિચ્છનીય બનાવ ન બને તે માટે પોલીસ દ્વારા સતત સતર્કતા રાખવામાં આવી રહી છે. જાહેર સ્થળો અને સંવેદનશીલ વિસ્તારોમાં ચેકિંગ ઉપરાંત શંકાસ્પદ પ્રવૃત્તિઓ પર નજર રાખવાની કામગીરી પણ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.
વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા તહેવારો દરમિયાન શાંતિ અને કાયદો-વ્યવસ્થા જાળવવા માટે સતત સુરક્ષા વ્યવસ્થા પર ધ્યાન આપવામાં આવી રહ્યું છે. પોલીસ તંત્રનો હેતુ નાગરિકોને સુરક્ષિત વાતાવરણ પૂરું પાડવાનો અને કોઈપણ અનિચ્છનીય પરિસ્થિતિ ઊભી ન થાય તે માટે અગાઉથી જરૂરી તકેદારી રાખવાનો છે.
આગામી તહેવારોને ધ્યાનમાં રાખીને વડોદરા શહેર પોલીસ દ્વારા BDDS, QRT, ડોગ સ્ક્વોડ અને ડ્રોનની મદદથી સઘન ચેકિંગ હાથ ધરવામાં આવ્યું છે. હરણી એરપોર્ટની આસપાસના વિસ્તારો સહિત જાહેર માર્ગો, પાર્કિંગ સ્થળો, બાંધકામ સાઇટો અને સંવેદનશીલ સ્થળોએ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ કમિશનર નરસિમ્હા કોમારની સૂચના મુજબ ચાલી રહેલી આ કામગીરીનો હેતુ તહેવારો દરમિયાન નાગરિકોની સુરક્ષા, જાહેર શાંતિ અને કાયદો-વ્યવસ્થાની સ્થિતિ જાળવી રાખવાનો છે.
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