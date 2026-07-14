ETV Bharat / state

વડોદરામાં આંતરજિલ્લા ટુ-વ્હીલર ચોરીના રેકેટનો પર્દાફાશ, 21 વાહનો સાથે બે આરોપી ઝડપાયા

વડોદરા શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આંતરજિલ્લા ટુ-વ્હીલર ચોરીના રેકેટનો પર્દાફાશ કરતાં બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે.

વડોદરામાં આંતરજિલ્લા ટુ-વ્હીલર ચોરીના રેકેટનો પર્દાફાશ
વડોદરામાં આંતરજિલ્લા ટુ-વ્હીલર ચોરીના રેકેટનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 14, 2026 at 8:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

વડોદરા: વડોદરા શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આંતરજિલ્લા ટુ-વ્હીલર ચોરીના રેકેટનો પર્દાફાશ કરતાં બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આરોપીઓ પાસેથી 21 ચોરાયેલા ટુ-વ્હીલર સહિત કુલ રૂ. 3.95 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કરવામાં આવ્યો છે.

21 ટુ-વ્હીલર સાથે બે આરોપી ઝડપાયા

વડોદરા શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે વાહન ચોરીના ગુનાઓ સામે મહત્વની સફળતા પ્રાપ્ત કરતા આંતરજિલ્લા ટુ-વ્હીલર ચોરીના રેકેટનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ક્રાઇમ બ્રાન્ચની ટીમે બે રીઢા વાહનચોરોની ધરપકડ કરી તેમની પાસેથી કુલ 21 ચોરાયેલા ટુ-વ્હીલર તેમજ અંદાજે રૂ. 3.95 લાખનો મુદ્દામાલ કબજે કર્યો છે. સમગ્ર કાર્યવાહી અંગે ACP ડી.જે. ચાવડાએ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓ લાંબા સમયથી વિવિધ જિલ્લાઓમાં વાહન ચોરીની પ્રવૃત્તિ સાથે સંકળાયેલા હતા.

વડોદરામાં આંતરજિલ્લા ટુ-વ્હીલર ચોરીના રેકેટનો પર્દાફાશ (ETV Bharat Gujarat)

પોલીસ તપાસ દરમિયાન ઝડપાયેલા આરોપીઓની ઓળખ મુનાવરહુસેન ઉર્ફે મુનાફ ઉર્ફે છોટુ શેખ તથા અમદાવાદના શાહપુર વિસ્તારમાં ઓટો ગેરેજ ચલાવતા ઇમરાન શેખ તરીકે થઈ છે. પોલીસના જણાવ્યા મુજબ મુનાવરહુસેન વિવિધ શહેરોમાંથી ટુ-વ્હીલરની ચોરી કરતો હતો, જ્યારે ઇમરાન શેખ ચોરાયેલા વાહનોને ખૂબ જ ઓછી કિંમતે ખરીદી તેના સ્પેર પાર્ટ્સ અલગ કરીને વેચી નાંખતો હતો. પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે મુનાવરહુસેન દરેક ચોરાયેલું વાહન ઇમરાનને આશરે ચારથી પાંચ હજાર રૂપિયામાં વેચી દેતો હતો.

ક્રાઇમ બ્રાન્ચે આરોપીઓ પાસેથી 10 એક્ટિવા, એક જ્યુપિટર સ્કૂટર તથા એક મોટરસાઇકલ સહિત કુલ 21 ટુ-વ્હીલર કબજે કર્યા છે. તપાસ દરમિયાન આરોપીઓએ વડોદરા ઉપરાંત આણંદ, અમદાવાદ, મહેસાણા, પાટણ, સુરેન્દ્રનગર અને ભરૂચ જિલ્લામાંથી વાહનોની ચોરી કરી હોવાની વિગતો પણ સામે આવી છે. પોલીસ હવે કબજે કરાયેલા વાહનોના મૂળ માલિકોને શોધવાની કાર્યવાહી કરી રહી છે તેમજ અન્ય નોંધાયેલા ગુનાઓ સાથે આરોપીઓની સંડોવણી અંગે પણ તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

ACP ડી.જે. ચાવડાએ જણાવ્યું હતું કે, આરોપીઓની પૂછપરછ દરમિયાન અન્ય ગુનાઓ અંગે પણ મહત્વની માહિતી મળી રહી છે. આરોપીઓના ગુનાહિત ઇતિહાસ તેમજ આ રેકેટમાં અન્ય કોઈ વ્યક્તિ સંડોવાયેલ છે કે કેમ તે અંગે પણ ઊંડાણપૂર્વક તપાસ ચાલી રહી છે. પોલીસે બંને આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરી વધુ રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ હાથ ધરી છે.

આ પણ વાંચો:

TAGGED:

INTERDISTRICT BIKE THEFT RACKET
VADODARA POLICE
VADODARA BIKE THEFT RACKET
INTERDISTRICT BIKE THEFT RACKET

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.