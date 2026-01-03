ETV Bharat / state

વડોદરામાં રેલવે કર્મી યુવતીએ મંગેતરની હત્યા કરી, લિવ-ઇન સંબંધ અને શંકાએ લીધો ભયાનક વળાંક

સચિન અને રેખા છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં રહેતા હતા. બંનેની ઓળખાણ ઇન્સ્ટાગ્રામ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ મારફતે થઈ હતી.

વડોદરામાં રેલવે કર્મી યુવતીએ મંગેતરની હત્યા કરી
વડોદરામાં રેલવે કર્મી યુવતીએ મંગેતરની હત્યા કરી (ETV Bharat Gujarat)
By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 3, 2026 at 5:18 PM IST

વડોદરા: વડોદરા શહેરમાં રેલવે કોલોની વિસ્તારમાં એક ચોંકાવનારો હત્યાનો બનાવ સામે આવ્યો છે, જેમાં રેલવેમાં નોકરી કરતી યુવતીએ પોતાના જ મંગેતરની હત્યા કર્યાનો ખુલાસો થયો છે. આ સમગ્ર ઘટનાએ શહેરમાં ચર્ચા જગાવી છે. પોલીસે તપાસ દરમિયાન ખુલાસો કર્યો છે કે પ્રેમસંબંધ, શંકા અને સંબંધ તૂટવાની વાતને લઈને થયેલા ઝઘડાએ અંતે હત્યાનું રૂપ લીધું હતું.

યુવકની શંકાસ્પદ પરિસ્થિતિમાં હત્યા થઈ હતી
વડોદરાની રેલવે કોલોનીમાં રહેતા સચિન રાઠવા નામના યુવકની શંકાસ્પદ પરિસ્થિતિમાં હત્યા થઈ હતી. શરૂઆતમાં ઘટનાને લઈને અનેક પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. જોકે, પોલીસની સઘન તપાસ બાદ ખુલાસો થયો કે આ હત્યા સચિનની મંગેતર રેખા રાઠવાએ કરી હતી. રેખા રાઠવા રેલવે વિભાગમાં ખલાસી તરીકે નોકરી કરે છે.

વડોદરામાં રેલવે કર્મી યુવતીએ મંગેતરની હત્યા કરી (ETV Bharat Gujarat)

યુવતી અને યુવક બંને લિવ-ઈનમાં રહેતા
પોલીસ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, સચિન અને રેખા છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી લિવ-ઇન રિલેશનશિપમાં રહેતા હતા. બંનેની ઓળખાણ ઇન્સ્ટાગ્રામ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ મારફતે થઈ હતી, જે બાદ તેમનો સંપર્ક ગાઢ બન્યો હતો. સમય જતાં બંને એકસાથે રહેવા લાગ્યા હતા. જોકે, સંબંધ દરમિયાન સચિન રેખાના ચારિત્ર્ય પર વારંવાર શંકા કરતો હતો, જેને લઈને બંને વચ્ચે અવારનવાર ઝઘડા થતા હતા.

લગ્ન તોડવાની વાતને લઈને થયો હતો ઝઘડો
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, 30 ડિસેમ્બર 2025ના રોજ બંને વચ્ચે ગંભીર ઝઘડો થયો હતો. આ ઝઘડા દરમિયાન સચિને રેખા સાથે લગ્ન તોડવાની વાત કરી હતી. આ વાતથી રેખા અત્યંત ઉશ્કેરાઈ ગઈ હતી. ગુસ્સા અને ભાવનાત્મક ઉથલપાથલના માહોલમાં રેખાએ સચિનની હત્યા કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. હત્યાના દિવસે રેખાએ દુપટ્ટાનો ઉપયોગ કરીને સચિનનું ગળું દબાવી દીધું હતું, જેના કારણે સચિનનું સ્થળ પર જ મોત થયું હતું.

હત્યા બાદ પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ
હત્યા બાદ રેખાએ શરૂઆતમાં પોલીસને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેણે ઘટનાને અકસ્માત અથવા અન્ય કોઈ રીતે રજૂ કરવાની કોશિશ કરી હતી. પરંતુ પોલીસે ઘટનાસ્થળની તપાસ, ટેકનિકલ પુરાવા અને પરિસ્થિતિજન્ય સાક્ષ્યોના આધારે શંકાની દિશા રેખા તરફ વાળી હતી. સખત પૂછપરછ દરમિયાન રેખા તૂટી પડી હતી અને અંતે તેણે પોતાની ભૂલ સ્વીકારી સચિનની હત્યા કર્યાનું કબૂલાતનામું આપ્યું હતું.

આ મામલે એફ ડિવિઝનના એસીપી પ્રણવ કટારિયાએ જણાવ્યું હતું કે, હત્યામાં હાલ પૂરતી અન્ય કોઈ વ્યક્તિની સંડોવણી સામે આવી નથી, તેમ છતાં દરેક પાસાંથી તપાસ ચાલુ રાખવામાં આવી છે. આરોપી યુવતી સામે હત્યાનો ગુનો દાખલ કરી કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.

આ ઘટનાએ ફરી એક વખત પ્રેમસંબંધોમાં ઉદ્ભવતી અસુરક્ષા, શંકા અને અણઘડ નિર્ણયોના ગંભીર પરિણામો તરફ ધ્યાન દોર્યું છે. વડોદરા પોલીસ દ્વારા આરોપીને કોર્ટમાં રજૂ કરી આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.

