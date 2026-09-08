PM મોદીના આગમન પહેલા ભક્તિના રંગે રંગાયું વડોદરા; હર્ષ સંધવીની ઉપસ્થિતિમાં સુરસાગરમાં 111 ફૂટના સર્વેશ્વર મહાદેવની ભવ્ય મહાઆરતી, કૈલાશ ખેરે જમાવ્યો માહોલ
PM મોદીની વડોદરા મુલાકાતના પગલે શહેરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન થઈ રહ્યું છે
Published : September 8, 2026 at 8:05 AM IST
વડોદરા: 8 સપ્ટેમ્બરના રોજ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના વડોદરાની મુલાકાતે આવી રહ્યા છે. તેમના આગમન પહેલાં શહેરમાં તૈયારીઓ તેજ બની છે. વડાપ્રધાનના પ્રવાસને લઈને શહેરના વિવિધ વિસ્તારોમાં તંત્ર દ્વારા અલગ અલગ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા સ્વચ્છતા અભિયાનથી લઈને પદયાત્રા સહિતના વિવિધ કાર્યક્રમો યોજવામાં આવી રહ્યા છે. આ સમગ્ર માહોલ વચ્ચે શ્રાવણના અંતિમ સોમવારે વડોદરા શહેરમાં ધાર્મિક કાર્યક્રમનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
શ્રાવણના અંતિમ સોમવારના પાવન અવસરે વડોદરાના સુરસાગર ખાતે 111 ફૂટ ઊંચી સર્વેશ્વર મહાદેવની પ્રતિમાની ભવ્ય મહાઆરતી યોજાઈ હતી. મહાઆરતીને લઈને સુરસાગર ખાતે ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો હતો. મોટી સંખ્યામાં ભક્તો મહાઆરતીમાં જોડાયા હતા અને ભગવાન શિવની આરાધના કરી હતી. આ મહાઆરતીમાં ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવી પણ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમની હાજરીમાં મહાદેવની આરતી કરવામાં આવી હતી. શ્રાવણના અંતિમ સોમવારના દિવસે સુરસાગર ખાતે યોજાયેલા આ ધાર્મિક કાર્યક્રમને કારણે સમગ્ર વાતાવરણ ભક્તિમય બન્યું હતું.
મહાઆરતીના કાર્યક્રમનું વધુ એક ખાસ આકર્ષણ પ્રસિદ્ધ ગાયક કૈલાશ ખેર રહ્યા હતા. કૈલાશ ખેરે ભક્તો સાથે મળીને સર્વેશ્વર મહાદેવની મહાઆરતી કરી હતી. ત્યારબાદ તેમના મધુર કંઠે ભજનસંધ્યાનું પણ આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. કૈલાશ ખેરના ભજનો સાથે ભક્તો પણ ભક્તિરસમાં તરબોળ થયા હતા.
વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા વડાપ્રધાન મોદીના આગમનને ધ્યાનમાં રાખીને શહેરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં સ્વચ્છતા અભિયાન દ્વારા શહેરને સ્વચ્છ રાખવાનો સંદેશ આપવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત પદયાત્રા સહિતના કાર્યક્રમો પણ યોજાયા છે. તંત્ર દ્વારા વડાપ્રધાનના કાર્યક્રમને લઈને શહેરમાં વિવિધ સ્તરે તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહી છે.
35 હજાર કરોડના વિકાસલક્ષી કાર્યક્રમોની જાહેરાત કરશે PM
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વડોદરા પ્રવાસ દરમિયાન વિવિધ વિકાસલક્ષી કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે. તેમના આગમનને લઈને શહેરમાં એક તરફ વહીવટી અને સુરક્ષા વ્યવસ્થાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે, તો બીજી તરફ મહાનગરપાલિકા દ્વારા વિવિધ જાહેર અને સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
સુરસાગર ખાતે યોજાયેલી મહાઆરતી અને ભજનસંધ્યામાં મોટી સંખ્યામાં લોકોની હાજરી જોવા મળી હતી. 111 ફૂટ ઊંચી સર્વેશ્વર મહાદેવની પ્રતિમા સામે યોજાયેલી મહાઆરતી દરમિયાન ભક્તોએ ભગવાન શિવના દર્શન કરી આશીર્વાદ મેળવ્યા હતા. કૈલાશ ખેરના ભજનોને કારણે કાર્યક્રમમાં આધ્યાત્મિકતા સાથે સંગીતનો પણ સુંદર સંગમ જોવા મળ્યો હતો.
આ કાર્યક્રમના પગલે સુરસાગર અને આસપાસના વિસ્તારમાં પણ ભક્તિમય વાતાવરણ સર્જાયું હતું. શ્રાવણના અંતિમ સોમવારના દિવસે યોજાયેલી મહાઆરતી વડોદરાના ધાર્મિક અને સાંસ્કૃતિક માહોલમાં વિશેષ આકર્ષણ બની હતી.
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