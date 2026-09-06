વડોદરામાં PM મોદી Gen-Z સાથે કરશે સંવાદ, રજિસ્ટ્રેશન ખુલતાં જ ગણતરીના કલાકોમાં તમામ સીટ ફુલ
વડોદરામાં 8 સપ્ટેમ્બરે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની ઉપસ્થિતિમાં યોજાનારા કાર્યક્રમને લઈને યુવાનોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.
Published : September 6, 2026 at 1:51 PM IST
વડોદરા: વડોદરામાં 8 સપ્ટેમ્બરે યોજાનારા PM મોદીના કાર્યક્રમને લઈને યુવાનોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે. કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન શરૂ કરવામાં આવતા ગણતરીના કલાકોમાં જ તમામ સીટો બુક થઈ ગઈ હતી. સીટો ફુલ થતાં નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ મારફતે માફી માગી હતી અને ક્ષમતા વધારવા માટે કામગીરી ચાલી રહી હોવાનું જણાવ્યું છે.
ઓનલાઈન રજીસ્ટ્રેશન શરૂ થતા તમામ સીટો હાઉસફુલ
કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા ઈચ્છતા યુવાનો માટે વેબસાઇટ મારફતે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશન શરૂ કરવામાં આવ્યું હતું. રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયા શરૂ થતાં જ મોટી સંખ્યામાં લોકોએ તેમાં નોંધણી કરાવી હતી. પરિણામે ગણતરીના કલાકોમાં જ તમામ ઉપલબ્ધ સીટો ફુલ થઈ ગઈ હતી. સીટો ભરાઈ જતા હવે વેઇટિંગ લિસ્ટમાં રહેલા લોકોનું શું થશે અને વધુ લોકોને કાર્યક્રમમાં જોડાવાની તક મળશે કે નહીં તે અંગે પણ ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
હર્ષ સંઘવીએ લોકોનો આભાર માન્યો
આ અંગે ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે રજિસ્ટ્રેશન કરાવનારા લોકોનો આભાર માન્યો હતો. સાથે જ સીટો ઝડપથી ફુલ થઈ જતાં જેમને હાલ સ્થાન મળી શક્યું નથી તેમની માફી પણ માગી હતી. હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે રજિસ્ટ્રેશન શરૂ થયાના થોડા જ કલાકોમાં તમામ સીટો ભરાઈ ગઈ છે. નાયબ મુખ્યમંત્રીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, કાર્યક્રમની ક્ષમતા વધારવા માટે કામગીરી ચાલી રહી છે. આ સાથે વેઇટિંગ લિસ્ટમાં રહેલા લોકોને પણ કાર્યક્રમ અંગેની માહિતીથી માહિતગાર રાખવામાં આવશે. એટલે કે હાલ વેઇટિંગ લિસ્ટમાં રહેલા યુવાનો માટે પણ આગળ કોઈ તક ઊભી થાય તેવી શક્યતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.
વડોદરામાં વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ-ખાતમુહૂર્ત કરશે PM
વડોદરામાં યોજાનારો આ કાર્યક્રમ વિકાસલક્ષી કામગીરી સાથે પણ જોડાયેલો છે. કાર્યક્રમ દરમિયાન વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી વડોદરા અને ગુજરાત સાથે સંબંધિત વિવિધ વિકાસ પ્રોજેક્ટ્સનું લોકાર્પણ અને ખાતમુહૂર્ત કરશે. જેના કારણે કાર્યક્રમને લઈને શહેરમાં પણ તૈયારીઓ તેજ બની છે. ખાસ કરીને યુવાનો માટે ઓનલાઈન રજિસ્ટ્રેશનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવતા સોશિયલ મીડિયા અને ડિજિટલ માધ્યમો મારફતે કાર્યક્રમની માહિતી ઝડપથી લોકો સુધી પહોંચી હતી. રજિસ્ટ્રેશન શરૂ થયા બાદ ટૂંકા સમયમાં તમામ સીટો બુક થવી કાર્યક્રમ પ્રત્યેના રસને દર્શાવે છે.
હાલમાં આયોજકો દ્વારા કાર્યક્રમની ક્ષમતા વધારવા માટેની કામગીરી અંગે વધુ વિગતોની રાહ જોવાઈ રહી છે. વેઇટિંગ લિસ્ટમાં રહેલા યુવાનોને પણ આગામી માહિતી આપવામાં આવશે. 8 સપ્ટેમ્બરના કાર્યક્રમને લઈને વડોદરામાં આગામી દિવસોમાં તૈયારીઓ વધુ તેજ બનવાની શક્યતા છે.
Vadodara is ready to welcome Hon’ble PM Shri @narendramodi ji!— Harsh Sanghavi (@sanghaviharsh) September 5, 2026
Be part of a historic day as the Prime Minister launches and lays the foundation stone for a series of development projects.#Namo4ViksitBharat
8/9/2026 ⏰ 10.30 am.
Register your seat today… pic.twitter.com/NLc8C3xFbL
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