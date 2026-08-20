વડોદરામાં પાંજરાપોળની 38,757 ચો.મી. જમીનનો વિવાદ સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચ્યો, કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારને નોટિસ
પાંજરાપોળ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર, એરફોર્સના સંબંધિત અધિકારીઓ, નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા અને ગુજરાત સરકાર સહિતના પક્ષકારોને નોટિસ ફટકારી.
Published : August 20, 2026 at 10:30 AM IST
વડોદરા: વડોદરા પાંજરાપોળની માલિકીની 38,757 ચોરસ મીટર જમીન જમીન સંપાદનની યોગ્ય કાર્યવાહી કર્યા વિના એરફોર્સ અને નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાઈ હોવાના આક્ષેપો મામલે હવે મામલો સુપ્રીમ કોર્ટ સુધી પહોંચ્યો છે. પાંજરાપોળ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી અરજીમાં સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકાર, એરફોર્સના સંબંધિત અધિકારીઓ, નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયા અને ગુજરાત સરકાર સહિતના પક્ષકારોને નોટિસ ફટકારી છે.
આ સમગ્ર વિવાદ વડોદરા જિલ્લાના હરણી ગામમાં આવેલી પાંજરાપોળની જમીનને લઈને છે. વર્ષ 2016માં પાંજરાપોળ સંસ્થાના ટ્રસ્ટી રાજીવ નવીનચંદ્ર શાહ દ્વારા જિલ્લા ઇન્સ્પેક્ટર લેન્ડ રેકોર્ડ્સ મારફતે જમીનનો સર્વે કરાવવામાં આવ્યો હતો. આ સર્વે દરમિયાન પાંજરાપોળની માલિકીની કુલ 38,757 ચોરસ મીટર જમીન કોઈપણ પ્રકારનું જમીન સંપાદન કર્યા વિના અને વળતર ચૂકવ્યા વિના એરફોર્સ તથા નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાઈ રહી હોવાનું સામે આવ્યું હતું. પાંજરાપોળ સંસ્થા દ્વારા આ અંગે વારંવાર રજૂઆતો કરવામાં આવી હતી. જોકે, સંસ્થાના જણાવ્યા મુજબ ન તો જમીન પરત કરવામાં આવી અને ન તો જમીન સંપાદનની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાથ ધરી વળતર ચૂકવવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ પાંજરાપોળે માહિતી અધિકાર કાયદા હેઠળ વિવિધ સરકારી કચેરીઓ પાસેથી દસ્તાવેજો અને માહિતી મેળવી સમગ્ર મામલો કાયદાકીય રીતે આગળ ધપાવ્યો હતો.
આ મામલે પાંજરાપોળ દ્વારા ગુજરાત હાઇકોર્ટમાં રિટ અરજી દાખલ કરવામાં આવી હતી. યોગ્ય માહિતીના અભાવે પ્રથમ અરજી પરત ખેંચી નવી અરજી કરવાની મંજૂરી મળ્યા બાદ ફરીથી રિટ અરજી કરવામાં આવી હતી. જોકે, ગુજરાત હાઇકોર્ટે પાંજરાપોળ પોતાની માલિકીનો દાવો પૂરતા પ્રમાણમાં સાબિત કરવામાં નિષ્ફળ ગયું હોવાનું કારણ દર્શાવી રિટ અરજી ફગાવી દીધી હતી.
હાઇકોર્ટના આ નિર્ણયને પડકારતાં પાંજરાપોળ સંસ્થા સુપ્રીમ કોર્ટ પહોંચી છે. પાંજરાપોળ તરફથી એડવોકેટ ઋષભ કાપડિયાએ સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ રજૂઆત કરતા જણાવ્યું હતું કે, હાઇકોર્ટે પાંજરાપોળની તરફેણમાં રહેલા મહત્વના રેવન્યુ રેકોર્ડને યોગ્ય રીતે ધ્યાનમાં લીધો નથી. વધુમાં, સુપ્રીમ કોર્ટ સમક્ષ એવી દલીલ કરવામાં આવી હતી કે એરફોર્સ અને નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટીએ પોતાના જવાબોમાં સ્પષ્ટપણે સ્વીકાર્યું છે કે સંબંધિત જમીન અંગે વર્ષ 1981માં હાઇવે માટે તથા વર્ષ 1986 અને 1989માં એરફોર્સ માટે કરવામાં આવેલા જમીન સંપાદન સિવાય અન્ય કોઈ જમીન સંપાદન કરવામાં આવ્યું નથી.
આથી પાંજરાપોળ તરફથી દલીલ કરવામાં આવી છે કે જો એરફોર્સ અને નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી વિવાદિત જમીનનો ઉપયોગ ચાલુ રાખવા માંગે છે, તો કાયદા મુજબ યોગ્ય જમીન સંપાદનની પ્રક્રિયા હાથ ધરવી જોઈએ અને જમીનના માલિકને કાયદેસર વળતર ચૂકવવું જોઈએ.
એડવોકેટ ઋષભ કાપડિયાની દલીલોને ધ્યાનમાં લીધા બાદ સુપ્રીમ કોર્ટે કેન્દ્ર સરકારના સંરક્ષણ મંત્રાલય, સંરક્ષણ સંપદા અધિકારી, વડોદરા એરફોર્સ સ્ટેશનના સંબંધિત અધિકારીઓ તેમજ નેશનલ હાઇવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાના ચેરમેન, પ્રાદેશિક અધિકારી, પ્રોજેક્ટ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફિસર, સુપરિન્ટેન્ડિંગ એન્જિનિયર સહિતના અધિકારીઓને નોટિસ ફટકારી છે. સાથે જ ગુજરાત સરકારના મહેસૂલ વિભાગ અને વડોદરાના ખાસ જમીન સંપાદન અધિકારીને પણ નોટિસ આપવામાં આવી છે. હવે આ મામલે સુપ્રીમ કોર્ટમાં આગામી સુનાવણી 9 ઓક્ટોબરે હાથ ધરાશે.
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