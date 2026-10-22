વડોદરાઃ મધ્ય ગુજરાતની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલ ગણાતી SSGમાં ફક્ત 40 જ ICU બેડ! અછત મામલે RMOએ જણાવ્યું આ કારણ
SSG હોસ્પિટલમાં ICU બેડની અછતને લઈને દર્દીઓના પરિવારજનોએ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે. બેડ નહીં મળતા દર્દીઓની સારવારને લઈને સવાલો ઊઠ્યા છે.
Published : October 22, 2026 at 10:01 AM IST
વડોદરા: મધ્ય ગુજરાતની સૌથી મોટી સરકારી હોસ્પિટલ ગણાતી SSG હોસ્પિટલમાં ICU બેડની અછતને લઈને દર્દીઓના પરિવારજનોએ આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો છે. બેડ નહીં મળતા દર્દીઓની સારવારને લઈને સવાલો ઊઠ્યા છે. અગાઉ પણ ICU બેડની અછતને કારણે બે દર્દીઓનાં મોત થયાના આક્ષેપો કરવામાં આવ્યા હતા. બીજી તરફ, હોસ્પિટલના RMO ડૉ. હિતેન્દ્ર ચૌહાણે ICUની સ્થિતિ અંગે સ્પષ્ટતા કરતાં જણાવ્યું છે કે, મેડિકલ ICUમાં કુલ 40 બેડ છે અને હાલ તમામ બેડ દર્દીઓથી ભરેલા છે.
આ મામલે SSG હોસ્પિટલના RMO ડૉ. હિતેન્દ્ર ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, હોસ્પિટલનું ICU સંપૂર્ણપણે કાર્યરત છે અને હાલ ફૂલ ફ્લેજમાં ચાલી રહ્યું છે. મેડિકલ ICU એટલે કે MICUમાં કુલ 40 બેડની સુવિધા ઉપલબ્ધ છે. જોકે, હાલમાં આ તમામ 40 બેડ દર્દીઓથી ભરેલા હોવાથી નવા દર્દીઓ માટે બેડ ઉપલબ્ધ કરાવવામાં મુશ્કેલી ઊભી થઈ રહી છે.
ડૉ. હિતેન્દ્ર ચૌહાણના જણાવ્યા મુજબ, SSG હોસ્પિટલ મધ્ય ગુજરાતની મોટી હોસ્પિટલ હોવાથી અહીં આસપાસના વિસ્તારો અને વિવિધ જિલ્લાઓમાંથી ગંભીર હાલતના દર્દીઓ સારવાર માટે આવે છે. આ ઉપરાંત રાજસ્થાન અને મધ્ય પ્રદેશ જેવા અન્ય રાજ્યોમાંથી પણ દર્દીઓ અહીં સારવાર માટે પહોંચે છે. ખાનગી હોસ્પિટલોમાંથી પણ ગંભીર હાલતના દર્દીઓને SSG હોસ્પિટલમાં રિફર કરવામાં આવતા હોવાથી ICUમાં દર્દીઓનું ભારણ સતત રહે છે. તેના કારણે ICUના તમામ બેડ ભરેલા રહેતા હોવાનું હોસ્પિટલ તંત્રએ જણાવ્યું છે.
દર્દીઓના સગાં દ્વારા એમ્બુ બેગ ચલાવવામાં આવતી હોવાના મુદ્દે પણ RMOએ સ્પષ્ટતા કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે, ICUમાં બેડ ઉપલબ્ધ ન થાય ત્યાં સુધી દર્દીઓને જરૂરી સપોર્ટિવ મેનેજમેન્ટ આપવાના પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. એમ્બુ બેગ ચલાવવાની જવાબદારી હોસ્પિટલના સ્ટાફની છે, દર્દીઓના પરિવારજનોની નહીં. જો આવી કોઈ ઘટના બની હશે તો તેની તપાસ કરીને યોગ્ય નિરાકરણ લાવવામાં આવશે.
હોસ્પિટલ તંત્રના જણાવ્યા મુજબ, ICUમાં બેડની વધતી જરૂરિયાતને ધ્યાનમાં રાખીને નવી બની રહેલી ઇમારતમાં વધારાના ICU બેડ માટે આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જોકે, હાલ ઉપલબ્ધ 40 બેડ સંપૂર્ણપણે ઓક્યુપાઇડ છે. દર્દીઓના પરિવારજનોના આક્ષેપો અને હોસ્પિટલ તંત્રની સ્પષ્ટતા વચ્ચે ICU બેડની ઉપલબ્ધતા તથા ગંભીર દર્દીઓના વધતા ભારણનો મુદ્દો ફરી ચર્ચામાં આવ્યો છે.
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