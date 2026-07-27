વડોદરા: વિશ્વામિત્રી નદીમાં પાણી ઓસરતાં અકોટા બ્રિજ નજીક મોટી સંખ્યામાં મગરો દેખાયા, લોકોની ઉમટી ભીડ
અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે મગરોની હિલચાલ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને જરૂર પડે તેમને તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ કરવામાં આવશે.
Published : July 27, 2026 at 9:00 PM IST
વડોદરા: વડોદરા શહેરમાં ભારે વરસાદ અને વિશ્વામિત્રી નદીમાં આવેલા પૂર પછી જળસ્તર ધીમે ધીમે ઘટી રહ્યું છે. પાણી ઓસરતાં નદીના કિનારે અનેક સ્થળોએ મગરો બહાર આવી તડકો લેતા અને આરામ કરતા જોવા મળ્યા છે.
ખાસ કરીને અકોટા બ્રિજ નજીક મોટી સંખ્યામાં મગરો દેખાતાં સ્થાનિકો અને સહેલાણીઓમાં ભારે ઉત્સુકતા જોવા મળી. મગરોના સમાચાર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થતાં મોટી સંખ્યામાં લોકો અકોટા બ્રિજ પર પહોંચી ગયા હતા. ઘણા લોકોએ પોતાના વાહનો રસ્તાની બાજુમાં ઉભા રાખીને મગરોના ફોટા અને વીડિયો ઉતાર્યા. પરિવાર સાથે આવેલા ઘણા લોકો મગરોને જોવા માટે ઉમટી પડ્યા હતા.
ભીડ વધતાં અકોટા બ્રિજ પર વાહનવ્યવહાર ધીમો પડી ગયો હતો અને કેટલાક સમય માટે ટ્રાફિક જામની સ્થિતિ પણ સર્જાઈ હતી. પોલીસ અને સંબંધિત વિભાગોએ વાહનવ્યવહાર સુધારવા માટે દોડધામ કરવી પડી હતી.
વિશ્વામિત્રી નદી મગરોનું કુદરતી રહેઠાણ છે. દર વર્ષે ચોમાસા પછી પાણી ઓસરતાં મગરો નદીના કિનારે અને ખુલ્લા વિસ્તારોમાં જોવા મળે છે. જોકે, કેટલીક વખત મગરો રહેણાંક વિસ્તારો, સોસાયટીઓ કે રસ્તાઓ તરફ પણ વધી આવતા હોવાથી સ્થાનિકોમાં ચિંતા જોવા મળે છે.
વનવિભાગની અપીલ:
વનવિભાગે નાગરિકોને ખાસ અપીલ કરી છે કે મગરોને જોવા માટે નદીકાંઠે ભીડ ન કરવી. કોઈપણ સંજોગોમાં મગરોની નજીક જવું, તેમને ખોરાક આપવો, પથ્થર મારવો કે ઉશ્કેરવાનો પ્રયાસ ન કરવો. આવી ક્રિયાઓ જોખમી સાબિત થઈ શકે છે.
જો કોઈ રહેણાંક વિસ્તાર, રસ્તો કે જાહેર સ્થળે મગર દેખાય તો તેને પકડવાનો પ્રયાસ કર્યા વિના તરત જ વનવિભાગ અથવા રેસ્ક્યુ ટીમને જાણ કરવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. તંત્રે લોકોને વરસાદી પરિસ્થિતિમાં વધુ સાવચેત રહેવા, બાળકોને નદીકાંઠે એકલા ન જવા દેવા અને સુરક્ષાના નિયમોનું પાલન કરવાની અપીલ કરી છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે મગરોની હિલચાલ પર સતત નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને જરૂર પડે તેમને તાત્કાલિક રેસ્ક્યુ કરવામાં આવશે.