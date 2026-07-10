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વડોદરામાં વરસાદે ખોલી પાલિકાની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરીની પોલ, ઉદ્ધાટન પહેલા જ નવા બ્રિજ પાસેનો રોડ બેસી ગયો

શહેરના સમા વિસ્તારથી ખોડિયારનગરને જોડતા કેનાલ બ્રિજ પાસે રોડ બેસી જવાની ઘટના સામે આવતા સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

ઉદ્ધાટન પહેલા જ નવા બ્રિજ પાસેનો રોડ બેસી ગયો
ઉદ્ધાટન પહેલા જ નવા બ્રિજ પાસેનો રોડ બેસી ગયો (ETV Bharat Gujarat)
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By ETV Bharat Gujarati Team

Published : July 10, 2026 at 4:29 PM IST

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વડોદરા: વડોદરા શહેરમાં વરસાદની શરૂઆત સાથે જ મહાનગર પાલિકાની પ્રી-મોન્સૂન કામગીરી અને વિકાસના કામોની ગુણવત્તા સામે ફરી એકવાર સવાલો ઉભા થયા છે. શહેરના સમા વિસ્તારથી ખોડિયારનગરને જોડતા કેનાલ બ્રિજ પાસે રોડ બેસી જવાની ઘટના સામે આવતા સ્થાનિકોમાં રોષ જોવા મળી રહ્યો છે.

મળતી માહિતી મુજબ પૃથ્વી સર્કલથી પોદ્દાર સ્કૂલ તરફ જતા નવા કેનાલ બ્રિજનું કામ કરવામાં આવ્યું હતું. જોકે આ બ્રિજ હજુ સુધી જાહેર ઉપયોગ માટે ખુલ્લો મૂકવામાં આવ્યો નથી. તે પહેલાં જ બ્રિજની બંને બાજુ બનાવવામાં આવેલા બોક્સ કલવર્ટ અને રોડના ભાગોમાં ધોવાણ જોવા મળ્યું છે. અનેક જગ્યાએ તિરાડો પડતા કામગીરીની ગુણવત્તા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા થયા છે.

ઉદ્ધાટન પહેલા જ નવા બ્રિજ પાસેનો રોડ બેસી ગયો (ETV Bharat Gujarat)

આ કામગીરી અંદાજે રૂપિયા 1.11 કરોડના ખર્ચે આકાર કન્સ્ટ્રક્શન દ્વારા કરવામાં આવી હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. સ્થાનિકોના જણાવ્યા મુજબ, કામ પૂર્ણ થયાને એક મહિનો પણ થયો નથી અને સામાન્ય વરસાદમાં જ રોડ બેસી જતા કોન્ટ્રાક્ટરની કામગીરી સામે નારાજગી વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.

સ્થાનિકોએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, જો થોડા કલાકો સુધી ભારે વરસાદ પડે તો બ્રિજની આસપાસની સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે અને અકસ્માતનું જોખમ ઉભું થઈ શકે છે. જેને લઈને તંત્ર તાત્કાલિક પગલાં લે તેવી માંગ કરવામાં આવી છે.

ઘટનાની જાણ થતાં જ વડોદરા મહાનગર પાલિકાના સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન વર્ષા વ્યાસ અને સમિતિના સભ્ય ભાણજી પટેલ સ્થળ પર પહોંચ્યા હતા. સ્થળ નિરીક્ષણ દરમિયાન સ્થિતિની સમીક્ષા કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે, હમણાં જ આ બ્રિજ બનાવ્યો છે, બ્રિજવાળી જે વસ્તુ રોડ છે એમાં નહીં પણ સાઈડમાં જે કામ હજુ ચાલુ છે અને હમણાં જ કલવટનું કામ પૂરું થયું છે અને બ્રિજનું ઓપનિંગ હજુ બાકી છે. કાચુ કામ જે કર્યું હતું તે ખાસું એવું બેઠું છે એટલે અમે નિરીક્ષણ કરવા આવ્યા છીએ.

સ્થાયી સમિતિના ચેરમેન દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટરને તાત્કાલિક સમારકામ શરૂ કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. સાથે જ વરસાદી મોસમ દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના કે અકસ્માત ન બને તે માટે જરૂરી સુરક્ષા વ્યવસ્થા ગોઠવવા પણ નિર્દેશ આપવામાં આવ્યા છે.

વોર્ડ નંબર 2માં બનેલી આ ઘટનાએ ફરી એકવાર શહેરના વિકાસ કાર્યોની ગુણવત્તા અને મોનિટરિંગ સિસ્ટમ સામે ચર્ચા જગાવી છે. બ્રિજ શરૂ થાય તે પહેલાં જ રોડ બેસી જવાની ઘટનાને પગલે હવે પાલિકા દ્વારા કોન્ટ્રાક્ટર સામે શું પગલાં લેવામાં આવે છે તેના પર સૌની નજર રહેશે.

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વડોદરામાં વરસાદમાં રોડ બેસી ગયો
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